Channel 4 News: Zuřivé rasistické násilí v Belfastu
10. 6. 2026
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(Pozn. red.: Rozhlas BBC ve středu uvedl informace od statistických odborníků, že v Británii byl ov roce 2024 pachateli násilných trestných činů 8 procent imigrantů, ale 12 procent místních občanů. Násilné trestné činy páchají imigranti méně často než domácí populace.)
Moderátorka, Channel 4 News, středa 10. června 2026, 19 hodin: Rodina oběti útoku nožem v Belfastu vyzývá k klidu poté, co po celém městě vypukly nepokoje, při nichž hořely domy a auta a rodiny menšin byly nuceny uprchnout ze svých domovů. Budou protestující naslouchat? Dobrý večer.
Stephen Ogilvy zůstává v nemocnici ve vážném stavu po pondělním strašlivém útoku nožem v severním Belfastu. Přišel o oko a má zranění na zádech a krku. Dnes jeho rodina uvedla, že nepokoje nejsou vítány, a vyzvala lidi, aby tento útok nevyužívali k podněcování nepřátelství vůči migrantům. Nepřátelství bylo včera večer plně vidět, když dav, včetně maskovaných mužů, pálil auta a zapaloval domy, přičemž rodiny byly nuceny uprchnout ze svých domovů. Dnes večer hovoříme s některými z postižených.
Žena: "Tak začali házet kamení na dům, rozbili všechna okna. A pak nám policie řekla, abychom se nebáli, že najdou způsob, jak nás odtud dostat."
Třicetiletý súdánský uprchlík Hadi El Adid se dnes objevil u soudu, kde byl obviněn z pokusu o vraždu. Hadi Al-AdiD se dnes ráno u soudu k obvinění z pokusu o vraždu nevyjádřil. Rodina muže, který byl v pondělí napaden, vydala prohlášení, v němž žádá o respektování soukromí a trvá na tom, že mírový protest je jedinou cestou vpřed. Jejich slova následují po noci nepokojů v některých částech Belfastu. Náš hlavní korespondent Alex Thompson je právě na místě. Alexi.
Ano, možná se divíte, proč dnes večer míříme kamerou na belfastskou radnici. My se také trochu divíme, ale bylo to ohlášeno jako místo, kde by se dnes večer mohla opět konat velká demonstrace, která by samozřejmě mohla přerůst v násilí. Neobjevil se tu absolutně nikdo. To vám možná něco napoví o tom, jak se situace bude vyvíjet, ale nikdo nechtěl nic riskovat. Autobusy a vlaky byly staženy kolem 17:00, obchody a školy také zavíraly dříve. Po událostech posledních 24 hodin je jasné, že úřady nechtěly nic riskovat.
A tyto události samozřejmě vyvolaly několik velkých a širokých otázek, nejen tady v Severním Irsku, ale i daleko za jeho hranicemi. Souvislost mezi politikou veřejného bydlení a imigrací a napětím, které by z toho mohlo vzejít, o čemž lidé na ulicích včera večer hodně mluvili. Volný pohyb lidí na sever a na jih přes hranici s Irskou republikou. To je samozřejmě dlouhodobá historická dohoda. A samozřejmě otázky o možných souvislostech mezi severoirským loajalismem vůči Británii a rasismem.
Naše reportáž začneme událostmi, jak se včera večer odehrávaly na ulicích tohoto města i mimo něj. Policie a politici včera večer vyzývali k klidu. Od poloviny večera se nad Belfastem vznášel kouř. Toto město zažilo horší věci, mnohem horší. Ale včerejší noc byla organizovaná, cílená a rasistická.
Rodina přistěhovalců byla vyhnána z domu v loajalistické východní části Belfastu davem maskovaných mužů a s tím, co rodina dokázala unést, byla eskortována do bezpečí policejního Land Roveru. Záběry, které rezonují vzhledem k historii tohoto města. Dnes ráno probíhá rituál úklidu a zabedňování oken. Ale skutečnou výzvou je nyní očištění od hněvu a strachu.
Muž: "Bojím se, že možná budu další, na koho zaútočí na ulici. Takže nevím, kam mám vzít svou rodinu, své děti, z nichž jedno má 9 let a klade mi každou otázku, která mu přijde na mysl."
Jeden z několika životů, které se změnily jen na této ulici.
Žena: "Nemohla jsem s tím nic dělat. Říkala jsem jim to všem, když jedli, jak hoří auto. To je můj majetek, to je můj majetek, kde stojí naše auto. A oni si to pořád neuvědomují. Říkali: „Budu v bezpečí, bude to v pořádku.“ Věděla jsem, že to v pořádku nebude."
Reportér: Na dnešní večer jsou plánovány další protesty. Policie je zjevně zděšena potenciálně trestným podněcováním na internetu.
Šéf policie: Pokud jsou to vaše děti, vnoučata, neteře, synovci, lidé ve vašich sportovních klubech, sousedé, o kterých si myslíte, že byli včera v noci venku, zabraňte jim, aby dnes vyšli ven. Tohle musí přestat. Nemůžeme mít společnost, která něco takového připouští. Musíme se postavit na odpor.
Reportér: Podněcování, které tomu všemu předcházelo. Včera v noci policie řešila sporadické násilí po celém městě i jinde. Newton Abbey, Portadown. Západní Belfast kolem 22:00. Další hořící barikáda v jiné loajalistické části města. Na Shankill Road, jedné z hlavních silnic v západním Belfastu. Jak vidíte, je zablokovaná ohněm, ale to není priorita. Pokud vidíme, v okolí není žádná policie. A to proto, že v oblastech, jako je ta za mnou, jsou lidé vyhnáni z svých domů ohněm. To je o něco důležitější.
A přesto je zároveň nedaleká republikánská Falls Road naprosto klidná. Dnes se zde množí otázky ohledně kultury, tradic a rasismu.
Po pondělním útoku v severním Belfastu se dnes ráno před belfastskými soudci prostřednictvím videokonference objevil Hadi Al-Udid ze Súdánu, obviněný z pokusu o vraždu a několika dalších trestných činů. Nevznesl žádnou námitku a byl vzat do vazby. Stephen Ogilvy přišel o oko a zůstává v nemocnici ve vážném, ale stabilním stavu. Jeho rodina vydala toto prohlášení:
"Jsme naprosto zdrceni tímto hrozným útokem na našeho milovaného. Pro celou naši rodinu to byl obrovský šok a v tuto chvíli je naší jedinou prioritou být u jeho lůžka a pomáhat mu se zotavit. Nechceme, aby byla tato strašná tragédie zneužita k rozdělování lidí nebo podněcování nepřátelství."
Reportér: Vodní dělo bylo použito při snad nejvýznamnějším střetu s výtržníky, z nichž někteří byli vyzbrojeni lasery, aby oslepili policii. Stalo se to v Clough Fern, několik mil severně od Belfastu. Tato konfrontace mezi policejními řadami a relativně malou skupinou mladých lidí za nimi trvá již několik hodin.
Policie tu a tam reaguje na útoky kamením a všemožným odpadem pomocí vodního děla. Země byla poseta zdravotnickým odpadem a použitými injekčními stříkačkami poté, co byl na policii hozen velký kontejner na ostré předměty.
Po celém městě lidé přihlíželi, jeden z nich poukázal na ironii toho, že Irové, typičtí emigranti, na severu i na jihu, protestují proti migraci. Oni sami jsou největšími imigranty na světě.
"Přesně tak. Irové jsou všude v hojném počtu ve všech čtyřech koutech světa."
Ale on a mnoho dalších poukazují na bydlení jako na klíčový důvod hněvu, konkrétně na HMO, domy s více nájemníky. Pastor Stephen Walker z východního Belfastu se připojuje k mnoha hlasům:
"Jednou jsem šel odtud do obchodu na konci této ulice. Mluvil jsem s 11 lidmi a jen dva z těch 11 se mnou mluvili s belfastským přízvukem. Byli tam lidé z celé Evropy, z Afriky. Není to zvláštní? Přicházejí sem. Ano, pokud sem přicházejí ze správného důvodu, ale proč? Odešel byste? Já bych nenechal svou rodinu ve válkou zmítané zemi."
Reportér: Tak tady jsme, 24 hodin poté, část trosek ještě čeká na odklizení a přichází další výzvy k zachování klidu. Pravděpodobně v pozadí slyšíte sirénu. Tím se netrapte. Je to prostě, no, je to siréna. Nyní se k nám připojila Sarah Vasami. Sarah, byla jste venku s lidmi, které to, co se tady děje, velmi, velmi přímo a brutálně zasáhlo. Co jste zjistila?
Reportérka: Alexi, mezi různorodou komunitou etnických menšin tady v Belfastu panuje neklid. Mluvila jsem s tolika lidmi, kteří toto město nazývají domovem, někteří už pár let, jiní 60 let. Všichni odsoudili to strašné pobodání nožem, ale jsou také šokováni tou reakcí, tím, jak rychle se výtržníci zaměřili na domy s přistěhovalci, tím, jak rychle začali prohlížet auta a zjišťovat, jací pasažéři v nich jsou.
Bojí se tedy být venku a panuje tu opravdový strach. Mnozí mi řekli, že dnes večer zůstanou doma kvůli scénám, které jsme viděli včera v noci. Zůstávají doma. Nevycházejí ven. Dnes jsme mluvili s některými z těch, kteří se včera v noci ocitli uprostřed násilí, a toto nám řekli.
Za tímto oknem v Belfastu jsou dvě ugandské ženy, Sumayya a Stella. Včera v noci tyto dvě přítelkyně sledovaly, jak hoří auta a dav se přibližuje.
Žena: "Tehdy začali pálit domy. Zapálili domy sousedů a pak se kouř valil přímo k našemu domu."
Reportér: Někteří výtržníci chodili od dveří ke dveřím a házeli zápalné láhve na migranty. . Sumayya a Stella se schovaly nahoře v bytě na čtyři hodiny.
Žena: Lidí tam bylo opravdu hodně. Výtržníků tam bylo opravdu hodně. Takže by pro nás nemělo smysl otevřít dveře. Zůstaly jsme tedy uvnitř, ale kouře bylo tak nějak moc. Vlastně mi nebylo dobře, ale moje kamarádka tu zůstala po mém boku. A lidé kolem ní ji informovali, co má dělat, ať zkusí tohle, tamto a tamto. Nakonec omdlela. Byla v bezvědomí 30 minut a já jsem byla opravdu vyděšená a traumatizovaná, protože jsem se bála nepokojů a lidí, kteří vnikají do domu. A tady je moje kamarádka, která omdlela. Takže jsem nevěděla, co mám dělat.
Reportérka: Stella, křesťanka, a Sumayya, muslimka, dobrovolnice v místním kostele. V zoufalství zavolaly policii, svým přátelům a do kostela. A kolem 22:00 přišel k jejich domu pastor Jack McKee, aby se je pokusil zachránit. Musel vyjednávat s výtržníky, aby mu dali 10 minut, aby mohl obě ženy dostat do bezpečí. Souhlasili až poté, co jim řekl, že jsou to pečovatelky.
Pastor: Museli jsme doslova projít pod hadicemi, které hasily jiný požár. A tak když jsem vešel do toho domu, byly tam dvě ženy a byly naprosto ztraumatizované. Jedna z nich ležela na podlaze v naprostém šoku. Záchranáři se o ni starali. Nemohli ji odvézt do nemocnice kvůli tomu, co se dělo v ulicích, a také proto, že v nemocnici bylo prostě plno.
Reportérka: Byly včera v noci terčem útoku kvůli svému původu, kvůli barvě pleti?
Pastor: Řekl bych, že ano, protože lidé věděli, že v tom domě žijí černí lidé, a to stačilo. Nevěřím, že lidé včera v noci vyšli ven s úmyslem udělat to, co udělali, ale když svoláte lidi na ulici k protestu, někteří budou protestovat pokojně, jiní ne.
Reportérka: Dnes v Belfastu zavřely supermarkety, holičství a mešity dříve, protože se obávaly, že by mohly být dalšími terči. Mnohé z nich brzy znovu otevřou, ale strach může přetrvávat.
Moderátorka: Tak. Politici napříč politickým spektrem odsoudili násilí, k němuž došlo v noci v Belfastu, a premiér ho označil za šokující a nepřijatelné. Předseda strany Reform Nigel Farage kritizoval ty, které nazval „špatnými lidmi“, ale zároveň trval na tom, že drtivá většina lidí v ulicích nebyla ani z krajní pravice, ani extremisti. Náš hlavní politický korespondent Paul McNamara je nyní ve Westminsteru. Paule.
Reportér: Již podruhé za sebou se parlament při otázkách premiérovi dohadoval o tom, jak reagovat, a to nejen na hrozný incident, ale i na násilnou reakci v ulicích v reakci na tento hrozný incident. Někteří lídři byli dramatičtější než ostatní. Lídr Demokratické unionistické strany Gavin Robinson se zeptal, zda se s ním premiér setká, aby projednali, jak, cituji, „ochrání a uzavře otevřenou propustnou hranici mezi naší zemí a Irskou republikou“. Nezapomeňte, že ta otevřená hranice je základním kamenem belfastské dohody z Velkého pátku, která zajišťuje v Irsku mír. Její ochrana byla základem mnoha obtížných jednání během celého procesu brexitu a vláda se k ní zavázala. Došlo také k ostré výměně názorů mezi premiérem a Richardem Ticem z Reform. Tice odsoudil násilí v ulicích Belfastu. Nazval ho otřesným. Obvinil také premiéra, že popírá rostoucí zoufalství v zemi kvůli, cituji, jeho neschopnosti zastavit lodě s uprchíky a "s tím související kriminalitu". Premiér na oplátku obvinil stranu Reform, že se snaží vyvolávat strach a rozdělovat společnost. Dnes odpoledne však o násilí v Belfastu hovořil na tiskové konferenci také lídr strany Reform, Nigel Farage. Ve své reakci ho sice odsoudil stejně jako Richard Tice, jeho reakce však byla o něco nuancovanější.
Farage: O tom není pochyb. Byli tam někteří velmi, velmi špatní lidé, kteří dělali špatné věci. Ale drtivá většina těch lidí, kteří byli včera večer v ulicích Belfastu, nebyli z krajní pravice, nebyli to extremisté. Byli jen opravdu vyděšení z toho, co se děje v jejich komunitách, a z nečinnosti vlády. Nic nedělá. To je otázka, od které se strana Reform nemá v úmyslu ustoupit.
Moderátorka: No, před chvílí jsem mluvila s ministryní spravedlnosti Severního Irska Naomi Longovou, která je také předsedkyní Aliance. Zeptala jsem se jí nejprve na její reakci na násilné události z minulé noci.
Naomi Long: Myslím, že stejně jako všichni ostatní jsem byla naprosto zděšená. Uznávám, že to, co se stalo v pondělí večer, byl otřesný a brutální útok. Myslím, že to každého znechutilo, ale také vyděsilo a rozzlobilo, že se to stalo. A to je pochopitelné. Jsou to normální emoce. Co však nemohu přijmout, je to, že jiní lidé jsou nyní, pouze kvůli barvě své kůže, terčem útoků ve svých domovech a stávají se oběťmi.
Moderátorka: Nigel Farage říká, že drtivá většina lidí, kteří byli včera v noci v ulicích, nepatřila k krajní pravici, nebyli to extremisté, byli to jen vystrašení lidé, kteří se obávají o svou komunitu a jsou rozzlobeni kvůli nedostatečným politickým opatřením. Souhlasíte s tím?
Naomi Long: Myslím, že na tom je kus pravdy, ale domnívám se, že zásahy Nigela Farage a dalších představitelů krajní pravice byly naprosto kontraproduktivní, protože využívají bolest a strach lidí a zbraňují je k rozdělování naší komunity. Severní Irsko v průběhu let prošlo mnoha těžkostmi. Došlo k velkému rozdělení. Víme, jak zlé to může být. Nechceme se k tomu vracet. Proto bych chtěla, aby ti, kdo šíří strach na sociálních sítích a podněcují k tomuto druhu násilí, přestali situaci eskalovat.
Moderátorka: Proč si myslíte, že se to děje? Protože pokud souhlasíte s Nigelem Faragem, když říká, že drtivá většina lidí v ulicích nebyla z krajní pravice, nebyli to extremisté, byli jen vystrašení, zahrnuje to i ty lidi, kteří pálili domy, kteří pálili auta, kteří nakonec donutili lidi, kteří tam žili dvě desetiletí, aby ve strachu opustili své domovy?
Naomi Long: Ne, to rozhodně ne. Včera v noci se tam objevili lidé, kteří byli vybaveni k nepokojům. Na sociálních médiích se objevovaly příspěvky, které lidem v určitých čtvrtích radily, aby vypnuli své zvonky u dveří a kamery, aby se nic nezaznamenalo. Lidé, kteří tam měli telefon, byli napadáni. Lidem, kteří tam byli s médii, bylo vyhrožováno. Jednalo se o koordinovanou snahu napadnout lidi v jejich domovech. Ti lidé byli rasističtí a mnoho z nich, musím říct, jsou mladí lidé, kteří byli radikalizováni online prostřednictvím dezinformací a falešných zpráv. A to musíme dostat pod kontrolu.
Moderátorka: A jak rozlišujete mezi komunitami, které říkají, že mají oprávněné obavy ohledně imigrace, ohledně rychlosti imigrace, ohledně nedostatku služeb, a mezi tím a hroznými rasistickými útoky? Ale to je také na bedrech politiků, že?
Naomi Long: No, nejprve k nedostatku služeb, pojďme se tím zabývat přímo. Kdyby nebylo imigrace v Severním Irsku, kdyby sem nepřicházeli lidé zvenčí, neměli bychom žádné služby. Autobus, který byl včera v noci unesen, řídil cizinec. Lidé, kterým vyhořely obchody, jsou podnikatelé poskytující služby v těchto komunitách.
Moderátorka: Loajalistická probritská, protestantská strana DUP dává jasně najevo, že část problému spočívá ve společné cestovní zóně, že na základě této dohody mohou lidé přicházet z jihu Irska a, jak sami říkají, nikdo o nich nic neví, a chtějí, aby to skončilo. Jaký je váš názor na to?
Naomi Long: V první řadě podkopali dohody, které jsme měli dříve, kdy jsme mohli například repatriovat lidi do Francie, tím, že nás vytáhli z Evropské unie. Takže si to mohou vyžrat. Druhá věc je, že ano, přes tu hranici proudí lidé na sever. Jsme si toho vědomi. Společnou cestovní zónu zneužívají organizované zločinecké skupiny všeho druhu, včetně těch, které se zabývají nelegální imigrací. A musím říci, že tento tok není jednosměrný. Místo abychom ukazovali prstem na naše nejbližší sousedy, musíme s nimi spolupracovat těsněji než kdy jindy, abychom zajistili, že tyto ostrovy budou bezpečné a že všichni naši lidé budou v bezpečí, ať už se zde narodili, nebo se sem rozhodli přestěhovat.
Moderátorka: A na závěr, pokud můžete, jak velká je vaše naděje, že se to včera v noci skončilo?
Naomi Long: No, podívejte, zůstávám optimistická. Jsem obzvláště vděčná za zásah té rodiny. A doufám, že lidé budou respektovat důstojnost, kterou prokázala, a upustí od tohoto neustálého zastrašování. Škodí to naší komunitě a naší pověsti a nikomu to nepomáhá.
Moderátorka: Nyní se ke mně z Londonderry připojuje Lilian Seenoi-Bar, starostka města Derry ve Strabane v letech 2024 až 2025, která stále působí jako členka městské rady Derry za SDLB. A z Belfastu je tu Ben Lowry, redaktor Belfast Newsletter. Moc vám oběma děkuji, že jste se k nám připojili. Lilian Seenoi-Bar, můžete mi říct, co jste cítila, když jste sledovala ty scény?
Lilian Seenoi-Bar: Bylo to děsivé a v naší komunitě panovala obrovská hrůza, rodiny byly ohroženy a lidé se báli opustit své domovy. Bylo tolik dětí, které dnes nemohly jít do školy kvůli tomu, co se stalo včera. A musím začít tím, že cokoli se stalo před dvěma dny, bylo strašné a brutální. Ale to, co následovalo, bylo pro naše komunity také velmi děsivé. A je taková škoda, že je na ulicích tolik lidí, kteří protestují, vyvolávají nepokoje a ničí své vlastní komunity.
Moderátorka: Bene Lowry, lidé jsou rozzlobení a rozrušení, a to je opravdu pochopitelné. Ale mnoho lidí říká, že to, co se vlastně včera v noci odehrálo, bylo organizované, oportunistické a rasistické. Jaký je váš názor?
Ben Lowry: Myslím, že násilí včera v noci bylo ohavné, děsivé a zlé. A myslím, že by to řekla většina rozumných lidí. Myslím, že je také spravedlivé říci, jak jste diskutovali a jak zejména unionističtí poslanci říkají, že existují velmi reálné obavy ohledně imigrace, které nebyly vyslyšeny. A zajímalo mě slyšet část vašeho... nemohl jsem, je tu náhodou hodně hluku, nad hlavou létá vrtulník, což se často dělo v minulosti během nepokojů, když tu byli vojáci. A spouští se alarm. Ale myslím si, takže jsem neslyšel všechno, ale myslím, že jste s Naomi Longovou mluvil o tom, zda někteří lidé protestovali pokojně. Řekl bych, že velká většina lidí, kteří mají obavy z imigrace, vůbec neprotestuje. Sedí doma. Nemají na to nijak silný názor. Mají z toho obavy. A pak byli lidé, kteří včera večer pokojně protestovali v místech jako Lisburn. A pak tu bylo také to strašné organizované násilí ze strany špatných lidí. Ale pokud jde o obavy z imigrace, děje se tam spousta věcí. Například v loajalistických oblastech, a je tu odhodlání vykreslit, jak jsem četl v unionistických novinách, je tu odhodlání vykreslit unionisty a loajalisty jako rasističtější než kohokoli jiného. No, zaprvé, to je úplně špatně, ale dochází tam také k demokratickým změnám.
Moderátorka: Většina chaosu z minulé noci byla v loajalistických oblastech, že?
Ben Lowry: Ano, byla, a já jsem chtěl, chtěl jsem, já ne, nepopírám to, ale došlo zde k demokratickým změnám a irští republikáni, lidé jako Michelle O'Neillová, neváhají na to poukázat, poukazují na to unionistům, že jejich čas vypršel a tak dále, a oni... A v mnoha z těchto loajalistických oblastech je více volných bytů a stěhují se do nich imigranti, takže mají vyšší míru imigrace. A co také vidíme, je to, že v Irské republice, kde dochází k rozsáhlé imigraci, irská vláda, stejně jako vláda Spojeného království, neví, co dělat. Došlo i tam také k velmi významným protestům a násilným protestům. A také v Irské republice došlo k incidentům, při nichž byli imigranti zapleteni do nelegálního chování nebo útoků či čehokoli jiného. A vzpomínám si na případy, kdy jsem četl zprávy v mainstreamových médiích, a sám jsem součástí mainstreamových médií. Nechci se posmívat mainstreamovým médiím, která se o těchto spouštěcích faktorech ani nezmínila. Včera v noci se mnoho lidí zapojilo do legálních aktivit. Ano, Snažím se jen vysvětlit, jak jsou skutečné a velmi reálné obavy zamítány, a to často politiky a komentátory, kteří žijí v bohatých oblastech, kde není žádná imigrace, jsou zamítány a to přispívá k výbušné situaci. To je to, co říkám.
Moderátorka: Rád bych k tomu přizval Lillian. Existují oprávněné obavy ohledně míry imigrace v určitých oblastech, ohledně rychlosti této změny, ohledně tlaku na služby. Co na to říkáte?
Lilian Seenoi-Bar: Severní Irsko je v současné době nejméně diverzifikovanou částí Spojeného království. Máme velmi malý počet obyvatel, 3,4 %, žije tu 1,9 milionu lidí a pouze 3,4 % tvoří lidé jiné barvy pleti a menšinové komunity. To, co se nám Ben snaží říct, je omyl. Dovolte mi zmínit včerejší noc, protože jsme byli svědky organizovaného rasistického násilí, které je extrémně nebezpečné. Nebudeme se vyhýbat tomu, abychom o tom mluvili. Bylo to podněcováno krajně pravicovými narativy online i na místě. Některé výrazy byly do Severního Irska dovezeny lidmi zvenčí. Toto násilí bylo zinscenováno. A ano, terčem byly loajalistické oblasti. A chci k tomu něco dodat, protože když o tom mluví Ben, také není úplně upřímný. Severní Irsko musí být upřímné ohledně dlouhodobých obav týkajících se prvků loajalistického paramilitárního zastrašování menšinových komunit. Není to nic nového. Po létě 2024, loni, předloni, vyjádřil Výbor OSN proti rasismu vážné obavy ohledně rozšířených zpráv o paramilitárních skupinách a s nimi spojených osobách, které páchají rasistické násilí a zastrašování. Je to organizované a viděli jsme to pokaždé loni v Balaminu a znovu včera v Belfastu.
Moderátorka: A tak, Bene, právě k tomu bodu, že mohou existovat širší problémy kolem imigrace, a vy naznačujete, že většina těch lidí neprotestuje, ale ta myšlenka, že se to děje v loajalistických oblastech, je to organizováno loajalistickými skupinami a je to v zásadě rasistické, jaké je vaše hodnocení toho?
Ben Lowry: Jedna z věcí, kterou bych řekl, je, že Severní Irsko, které prošlo nepokoji a mělo paramilitární skupiny, má, řekněme, více infrastruktury pro to, aby se lidé chovali tak hanebně. Připouštěl jsem, že existují organizované gangy, ale bylo tam řečeno tolik věcí, které jsou prostě špatné. Chci říct, ano, je pravda, že rasové vztahy v Severním Irsku jsou dobré, a jsou dobré hlavně proto, že máme velmi malou imigrantskou populaci a lidé se necítili ohroženi. A mimochodem, každý, kdo tady využil zdravotnictví, zná filipínské sestry a všechny druhy zahraničních pracovníků, kteří jsou pro něj nepostradatelní a odvádějí skvělou práci, stejně jako po celém Spojeném království. Tempo změn, které je stejné jako v Anglii, ale tady je nové, a to, kam jsou lidé umisťováni, a vnímání, že jsou umisťováni do loajalistických oblastí, což si myslím, že je pravda, existuje konspirační teorie, že je to záměrné, neříkám, že je to pravda. Jak jsem již dříve říkal, myslím si, že je zde více bydlení. Měli jsme stejné problémy s převzetím hotelů a pocitem, že když jsou hotely uzavřeny, o což se vláda snaží, místní obyvatelstvo nedostává bydlení, které bylo přiděleno imigrantům. A to jsou skutečné ohniska napětí.
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