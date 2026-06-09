ČR: Stát prohlubuje nerovnosti a ve školství promarňuje tisíce talentů z méně majetných rodin
9. 6. 2026
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Česká
společnost si zakládá na představě, že o úspěchu rozhodují schopnosti a
píle. Daniel Prokop ale tvrdí, že realita je jiná. V knize Spravedlivý
růst mj. upozorňuje, že stát zvýhodňuje majetek před prací, prohlubuje
nerovnosti a ve školství promarňuje tisíce talentů z méně majetných
rodin.
„Na velkou část společnosti jsme rezignovali,“ říká Daniel Prokop. „Podle různých odhadů vlastní horní jedno procento nejbohatších zhruba 28 až 36 procent celkového majetku. Majetek se zhodnocuje výrazně rychleji než mzdy. A my jsme země, která prakticky nedaní majetek a kapitálové příjmy. Jsme daňový ráj těchto typů příjmů.“
„Velká část majetku je zděděná. Majetek se tak přenáší mezi generacemi a ovlivňuje startovací pozici dětí. Takto extrémní kumulace majetku vede k oligarchizaci společnosti. Koncentruje se politická, mediální i ekonomická moc v úzké části společnosti.“
„Ve vzdělávání pak máme velmi malou úspěšnost dětí ze spodní čtvrtiny socioekonomického rozložení. Nejde jen o romské děti, ale obecně o děti z méně vzdělaných a chudších rodin. V Polsku přitom tyhle děti umí podpořit a jejich potenciál využít. My ztrácíme spoustu talentů a potenciálu tím, že děláme selekci podle sociálních kritérií.“
„Když máte vzdělaného rodiče, který dá vašim přijímačkám na střední osm nebo šestnáct hodin rešerše, zvýší obrovsky vaše životní šance. Výsledkem je systém, ve kterém o budoucnosti dítěte často nerozhoduje pouze jeho výkon, ale také rodinné zázemí. A to není zásluhové kritérium.“
„Proto jsem knihu nazval Spravedlivý růst. Máme systémy, které současně posilují nerovnosti a zároveň jsou strašně neefektivní z hlediska prosperity české ekonomiky.“
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