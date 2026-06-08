Italští záchranáři vylovili 10 mrtvol poté, co se u Malty převrhla loď s migranty
8. 6. 2026
Asi 48 lidí bylo zachráněno živých poté, co loď údajně opustila Libyi s asi 60 pasažéry na palubě
Italští záchranáři vylovili 10 mrtvol poté, co se u Malty převrhla loď s migranty, uvedla v neděli pobřežní stráž ve svém prohlášení.
Plavidlo, které vyplulo z Libye s asi 60 lidmi na palubě, se převrátilo asi 45 námořních mil jihovýchodně od Malty, uvedla italská pobřežní stráž.
„Podle nejnovějších informací zachránila rybářská loď v této oblasti asi 48 lidí, z asi 60, kteří podle zpráv vypluli,“ dodala pobřežní stráž.
„Italská pobřežní stráž okamžitě vyslala do oblasti hlídkovou loď, která dosud vyzvedla 10 těl. Pátrací operace v oblasti pokračují pod koordinací maltských úřadů.“
Pobřežní stráž uvedla, že Malta požádala o pomoc při probíhající pátrací a záchranné operaci „po převrácení plavidla, na jehož palubě se podle hlášení nacházeli migranti a lidé ve vodě“.
Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) OSN zemřelo letos při pokusu o smrtící přeplavení středního Středomoří dosud nejméně 827 lidí.
Středomořská trasa je námořní přeplavení ze severní Afriky do Itálie a na Maltu. Podle IOM na této trase loni zemřelo více než 1 330 lidí.
Evropská unie má s libyjskou vládou dohodu o snížení počtu migrantů procházejících touto zemí. Od roku 2015 poskytla Libyi 700 milionů eur , z čehož velká část byla vynaložena na posílení správy hranic. Namísto aby EU investovala tyto peníze do pomoci uprchlíkům.
Italská migrační politika ve středním Středomoří se dlouhodobě opírá o spolupráci s Libyí s cílem omezit odjezdy, včetně podpory, výcviku a vybavení libyjské pobřežní stráže k zadržování lodí s migranty.
Zdroj v angličtině ZDE
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