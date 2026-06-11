Rekordní zimní teploty v Antarktidě vyvolávají obavy z rychlosti klimatické krize
11. 6. 2026
Foto: Antarktida bez sněhu
Teploty přesahující 15 °C jsou podle vědců „velmi podivné“, zatímco v této obvykle zamrzlé oblasti taje sníh a na ledovce prší
Teploty v Antarktidě tento měsíc vystoupaly nad 15 °C, čímž překonaly předchozí zimní teplotní rekord pro tuto obvykle zamrzlou oblast a vyvolaly obavy z rychlosti klimatické změny.
Nová zimní maximální teplota byla zaznamenána argentinskou základnou Esperanza na poloostrově Trinity 6. června uprostřed dlouhotrvající vlny veder, kdy maximální denní teplota stoupla nad nulu po tři po sobě jdoucí týdny.
Vědci uvedli, že teplota 15,4 °C překonala o 2 °C předchozí rekord, který na stejné stanici zaznamenali v roce 1998. „To je naprosto šílené,“ řekl Raúl Cordero, ekvádorský profesor klimatologie na Univerzitě v Groningenu. „Je to také asi o 20 °C více, než je v tomto ročním období obvyklé. To je obrovská anomálie.“
Neobvykle silné teplé větry ze severu vanuly přes velkou část Antarktického poloostrova. Jedna chilská meteorologická stanice, Boonen Rivera, zaznamenala teploty blížící se 13 °C, uvedl Cordero.
Na ostrově King George, 160 km od Esperanzy, vědci uvedli, že se krajina změnila z převážně bílé na hnědou, šedou a zelenou poté, co teploty 6. června dosáhly 4,6 °C.
„Minulý víkend byl velmi podivný. Teploty zde stouply velmi vysoko, takže venku všechno roztálo,“ řekl chilský glaciolog Luis Muñoz. „Obvykle je v tomto období na zemi 20 cm sněhu a spousta ledu.“
Muñoz uvedl, že on a jeho kolegyně Natalia Mestre minulou středu vylezli na 500metrový vrchol nedalekého ledovce Collins a byli překvapeni, když zjistili, že déšť rozpouští led. „Mělo to přímý dopad na ledovec, který by nyní měl být pokrytý sněhem. V tomto ročním období by nemělo docházet k jeho odtávání. To pro ledovec samozřejmě není dobré.“
Antarktická oblast je vystavena rostoucímu tlaku ze strany člověka, a to přímo v podobě těžby surovin a turismu a nepřímo prostřednictvím spalování fosilních paliv, které otepluje planetu.
Vědci varují, že některé z největších ledovců v regionu, jako jsou Thwaites a Pine Island, se blíží nebo možná již překročily bod zlomu, který by mohl zvýšit globální hladinu moří o čtyři metry. Bylo také zjištěno, že tání antarktického ledu zpomaluje globální oceánskou cirkulaci.
Cordero uvedl, že jedna jediná zima s vlnou veder, ať už je jakkoli úžasná, sama o sobě nezpůsobí výraznou změnu hladiny moří, ale signalizuje alarmující dlouhodobé trendy. „K této vlně veder došlo kvůli extrémně silným západním větrům,“ řekl. „K tomuto jevu dochází od 80. let stále častěji a je známo, že souvisí se změnou klimatu.“
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