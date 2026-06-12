Ruská neonacistická síť prosazuje pobočku 'White Lives Matter' ve Velké Británii. Propagováno Tommym Robinsonem
12. 6. 2026
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Zatímco se nepokoje šířily Belfastem, Tommy Robinson podpořil hnutí založené sankcionovaným ruským oligarchou, které prosazuje propagandu bílých supremacistů o smrti Henryho Nowaka, upozorňuje Nafeez Ahmed
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íť ruských krajně pravicových extremistů ponořených do neonacistického antisemitismu – vytvořená pod záštitou sankcionovaného oligarchy blízkého ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a nyní otevřeně propagovaná Tommym Robinsonem – pohání propagandu 'White Lives Matter' ohledně vraždy osmnáctiletého studenta Henryho Nowaka.
Organizace podporovaná Robinsonem je součástí širší s ruským státem propojené kampaně za účelem rozkolu ve Velké Británii a Evropě,
Recenze příspěvků na X a Telegram od Bratrstva akademiků, ruského ultranacionalistického mládežnického hnutí působícího pod vedením USA působící společnosti Cargrad, odhaluje, že skupina 20. května prosazovala bílou supremacistickou interpretaci Nowakova zabití – v den, kdy se mediální pokrytí procesu s jeho vrahem zintenzivnilo.
Materiál, který šířila, pocházel od "Mezinárodní suverenistické ligy Paladinů", ruské aliance krajně pravicových organizací z desítky zemí, která byla založena vloni v září v budově regionálního parlamentu stejným oligarchou napojeným na Kreml.
V úterý večer, když se po jeho výzvě k celonárodním pouličním protestům šířily nepokoje, krajně pravicový agitátor – vlastním jménem Stephen Yaxley-Lennon – propagoval hnutí jménem svého 1,9 milionu sledujících na X, kde sdílel slavnost s pochodněmi 'Vzpomínáme na Henryho Nowaka' slovy: "Ruští nacionalisté @Academists1721 vzdávají hold Henrymu Nowakovi a vysílají poselství sjednoceného vlastenectví 🇬🇧 🤝 🇷🇺".
Robinson zveřejnil video z Ruska, kde strávil předchozí dny setkáváním se s otcem Elona Muska, Errolem Muskem, v moskevském hotelovém baru – mužem, který sám poskytl rozhovor Bratrstvu.
Analýza obou organizací na X účtech a telegramových kanálů od Byline Times ukazuje, že šířily bílou supremacistickou propagandu ohledně Nowakové vraždy, včetně sloganu 'White Lives Matter', téměř dva týdny předtím, než lídr Reform UK Nigel Farage prohlásil, že "bílé životy také mají význam".
Ruská bratrská skupina propagovaná Robinsonem je také silně antisemitská skupina, často šíří konspirační teorie o "židovských loutkářích" ovládajících Západ a prosazuje neonacistický koncept "ZOG" ("sionistická okupační vláda").
Pocta z Moskvy
Robinson strávil poslední týden tím, že povzbuzoval své stoupence, aby vyšli do ulic. Poté, co se v pondělí večer rozšířilo grafické video z útoku nožem v severním Belfastu, sdílel seznam míst protestů a prohlásil: "Celé Spojené království dnes večer v 19:00 vychází do ulic po dalším útoku vetřelců na naše lidi." Slovo 'vetřelec' odráželo popis vraha Nowaka, který Bratrstvo zesílilo před třemi týdny.
Do úterního večera v Belfastu maskované davy zapálily autobus a další vozidla a zablokovaly silnice, zatímco policie vyzývala ke klidu. Robinson pokračoval ve zveřejňování podpory "povstávajícím" lidem, i když zároveň zveřejňoval jeden obraz hořících budov a vozidel za druhým.
V 19:23 – 23 minut poté, co měly začít protesty, ke kterým vyzýval – Robinson zveřejnil video s poctou Akademistům: uniformovaní členové hnutí drží světlice a zlaté transparenty za hořícím nápisem "Vzpomínáte na Henryho Novaka" – příjmení chybně napsané v ruské transliteraci, v azbuce bez písmene 'w'. Klip byl během několika hodin zhlédnut více než 243 000krát.
Robinson dříve natáčel svůj večer s Errolem Muskem v baru Šaljapin v moskevském pětihvězdičkovém hotelu Metropol, který označily Searchlight a Guardian, a žertoval, že dvojice "způsobí nějaké problémy".
Musk, častý návštěvník Ruska, strávil předchozí týden na Mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradu známém jako "Putinův Davos", které je podporované Kremlem.
Elon Musk, nejbohatší muž na světě, Robinsona dlouhodobě podporuje a opakovaně zesiloval jeho výzvy, aby lidé vyšli do ulic kvůli útoku v Belfastu, před mnoha miliony lidí.
Mládežnické hnutí oligarchy
Ve svých propagačních materiálech se Bratrstvo akademiků popisuje jako mládežnický projekt rozvíjející se "pod vedením Cargradské společnosti", politické sítě Konstantina Malofějeva, sankcionovaného oligarchy známého jako ruský "pravoslavný miliardář".
Americké ministerstvo financí označilo společnost samotnou v dubnu 2022 a obvinilo ji ze špionáže jménem Ruska. Malofějev – poprvé sankcovaný USA v prosinci 2014 za financování separatismu na Krymu a později označený Velkou Británií, EU, Austrálií, Kanadou, Japonskem a Novým Zélandem – byl ministerstvem financí popsán jako finančník tvůrců veřejného mínění a institucí, které prosazují ruské zájmy uvnitř Evropské unie.
Zakládajícím výkonným ředitelem Carohradské společnosti byl Leonid Rešetnikov, bývalý generál ruské zahraniční rozvědky SVR. Kanály Bratrstva opakují heslo "Buď bílý, buď křesťan" a provozují vojenské výcvikové programy, které přivádějí členy do průzkumného oddílu bojujícího na Ukrajině.
Hlavní ruský telegramový kanál Bratrstva má více než 5 000 odběratelů a jeho specializovaný anglicky vysílající Telegramkanál má více než 1 000 odběratelů.
Liga Paladinů
Bratrstvo fakticky funguje jako mládežnické hnutí Mezinárodní suverenistické ligy paladinů, často znovu zveřejňuje obsah ligy na kanálech X a Telegram.
Dne 12. září 2025 hostil Mariinský palác – sídlo Petrohradského zákonodárného shromáždění – zahájení prvního kongresu paladinů. Delegáti fašistických skupin z celého světa se připojili k náboženskému průvodu vedenému patriarchou Kirillem. Malofějev zahájil sjezd společně s ruským ultranacionalistickým ideologem Alexandrem Duginem a mezi ruskými účastníky byl i poslanec Jednotného Ruska, Putinovy vládnoucí strany.
Zúčastnilo se padesát delegátů z dvanácti zemí, včetně italské neofašistické strany Forza Nuova, řecké neonacistické strany Zlatý úsvit a HVIM, maďarského ultranacionalistického mládežnického hnutí 'Šedesát čtyři okresů'. Liga je pojmenována podle skupiny Paladin, krajně pravicové žoldnéřské organizace založené bývalým nacistickým plukovníkem SS Ottou Skorzenym.
Liga Paladinů uskutečnila plán, který Malofějevova síť inkubovala léta: interní e-maily a dokumenty zveřejněné New Lines v roce 2022 ukázaly, že Malofějevova organizace tajně spolupracovala s Ligou Mattea Salviniho v Itálii, Národním shromážděním Marine Le Pen, Svobodnou stranou Rakouska a Alternativou pro Německo, aby plánovala moskevskou síť evropských krajně pravicových stran nazvanou 'Altintern' – slovní hříčka na sovětskou Kominternou.
O čtyři roky později začala liga koordinovat akce na evropských ulicích. Dne 1. prosince Paladini oznámili "první společný oficiální mítink proti Evropské unii", načasovali protesty k výročí nástupu Kaji Kallas do čela zahraniční politiky EU a prohlásili: "Naše bílé křesťanské národy budou svobodné!" V dubnu účet Academists' X oslavoval zprávy, že slovanští imigranti "cílí na Araby a Afričany" v Německu jako "úžasné".
Bratrstvo má i jiné vazby na Spojené království. Jeden zástupce Bratrstva, který vedl rozhovor s Errolem Muskem, se objevil v online pořadu popírače holokaustu Marka Colletta, zakladatele neonacistické skupiny Patriotic Alternative.
Nastavení narativu
Paladini a Bratrstvo obrátili svou pozornost k Británii, když se soud s Nowakovým vrahem chýlil ke konci.
Dne 15. května akademici znovu zveřejnili prohlášení Paladinů, že "BĚLOŠI jsou domorodí obyvatelé Evropy!" O pět dní později, jak se zprávy o procesu stupňovaly, účet Paladinů na X zveřejnil záznam z kamer osmnáctiletého pachatele spolu s rasově profilovaným popisem jeho smrti – popisoval Vickruma Digwu, britského sikha, jako "indického vetřelce", který nechal Nowaka "krvácet na ulici", zatímco policie "spoutala umírající oběť".
Bratrstvo téhož dne zveřejnilo příspěvek Paladinů znovu a zveřejnilo záznam z kamer pod tříslovným popiskem: "NA BÍLÝCH ŽIVOTECH ZÁLEŽÍ".
Policejní záznam z tělesné kamery, na kterém policisté spoutávají umírající teenagera, zveřejněný začátkem června, vyvolal protesty a politickou reakce. Dne 2. června Farage prohlásil, že "bílé životy také mají význam", a označil zacházení s Nowakem za důkaz dvoustupňové spravedlnosti – narativ, který tento týden označil Byline Times za rasistický mýtus, přičemž čtvrtstoletí policejních dat ukazuje, že jsou to etnické menšiny, které jsou nepřiměřeně často terčem policie. Farage vyzval veřejnost, aby reagovala "čistým chladným vztekem".
Ten večer stovky lidí protestovaly v Southamptonu, než pochodovaly k Digwově rodinnému domu, kde byly na policii házeny předměty a někteří demonstranti předváděli nacistické pozdravy a křičeli "bílá síla". Tommy Robinson oslovil dav spolu s lídrem UKIP Nickem Tenconim a zakladatelem Reclaim Party Laurencem Foxem. Některé části britské pravice označily tuto kauzu za "moment George Floyda" v historii jejich země.
Dne 5. června Bratrstvo akademiků připnulo na svůj účet X příspěvek, ve kterém oznámilo konec "globalisticky řízené imigrace": "Mor lidí třetího světa bude vyčištěn!"
Dne 8. června, ve stejný den jako útok nožem v Belfastu, zveřejnil jejich kanál na Telegramu příspěvek s názvem 'Evropa krvácí', v němž představil Nowakovu smrt – "policista v Británii kategoricky odmítl pomoci krvácejícímu muži s bodnou ranou" – jako důkaz, že "globalisté úmyslně nahrazují obyvatelstvo křesťanských zemí a schvalují vraždy bělochů": bezdůvodné krajně pravicové konspirační teorie "Velké náhrady" o úmyslném spiknutí s cílem vytlačit bílé Evropany.
Příspěvek uzavíral: "Tribunál – levicovým zrádcům! Reconquista – cizincům! Život – Evropanům!"
'Židovští loutkáři'
Skupina má dlouhou historii antisemitismu. Dne 24. února – na čtvrté výročí plnohodnotné invaze Ruska na Ukrajinu – zveřejnil kanál Telegram Bratrstva fotografii ozbrojených bojovníků s jeho insigniemi, prohlásil válku za "existenciální a duchovní válku" zažehnutou "globalistickými elitami" a slíbil bojovat, dokud "nebude každý Rus osvobozen z rukou židovských loutkářů".
Kanál opakovaně přebírá materiály od Paladinů, které jsou vybudovýny kolem 'ZOG' – 'Sionistické okupační vlády' – základní neonacistické konspirační teorie, která tvrdí, že Židé tajně ovládají západní státy.
Jeden příspěvek od Bratrstva i Paladinů, ilustrovaný antisemitskou karikaturou chobotnice obklopující kouli pod Davidovou hvězdou, tvrdí, že spisy Jeffreyho Epsteina proměnily "desetiletí starou 'konspirační teorii'" ve "zdokumentovanou realitu". Samostatný příspěvek Bratrstva na X označil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za "Antikrista".
Robinsonova propagace prudce antisemitského Bratrstva akademiků je v rozporu s jeho deklarovanou podporou Izraele a odporem vůči antisemitismu. V říjnu ho hostil izraelský ministr pro záležitosti diaspory Amichai Chikli na oficiální návštěvě, během níž byl popsán jako "pravý přítel Izraele a židovského národa".
Vzorec
Robinsonovo zapletení s propojenými sítěmi spojenými s Kremlem má dlouhou historii. V únoru 2020 cestoval do Moskvy a Petrohradu, kde poskytl rozhovory státní televizi RT, přednesl přednášku s názvem 'Znásilnění Británie' a setkal se s Alexandrem Malkevičem, propagandistou sankcionovaným USA za zasahování do voleb.
V únoru tohoto roku Byline Times odhalily, že Robinson byl před lety jmenován "ambasadorem dobré vůle" u MMBF Trust, neregistrované charitativní organizace propagující prázdné britské místní zpravodajské weby vystopované k Moscow Media Group – společnosti, která pracovala pro Putinovu prezidentskou administrativu a má vazby na sankcionovanou ropnou společnost Gazprom Něfť.
Během nepokojů v Southportu v roce 2024 byl Robinson jednou z nejvýraznějších osobností, které šířily nepravdivá tvrzení o identitě útočníka – tvrzení, která se znásobila na prokremelských Telegramových kanálech.
Letos Robinson přímo zesílil sdělení Kremlu. V únoru Kirill Dmitrijev – šéf ruského státního investičního fondu sankcionovaný USA a jeden z nejvýznamnějších Putinových vyslanců – na X zveřejnil, že "první fáze kolonizace Spojeného království je dokončena – imigranti mají plnou kontrolu nad britským vedením, státem i médii". Robinson ji sdílel s komentářem: "Rusko to vidí."
V dubnu Robinson řekl svým stoupencům: "Naši nepřátelé sedí ve Westminsteru, ne v Rusku." V odpovědi premiérovi Keiru Starmerovi na X dne 30. května napsal, že Rusko "není nepřítelem britského lidu".
Robinson byl kontaktován kvůli komentáři, ale neodpověděl.
Zdroj v angličtině: ZDE
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