Netanjahu se jedním úderem pokusil zmařit dvě mírové dohody
15. 6. 2026
Je důležité si uvědomit, že na rozdíl od Trumpovy poznámky na adresu Baraku Ravidovi, že Netanjahu nemá „žádný zasranej úsudek“, izraelský premiér ví přesně, co dělá. Sérií úderů na čtvrť Dahíja v Bejrútu se snaží zmařit jak mírovou dohodu mezi USA a Íránem, tak křehký mír mezi Izraelem a Libanonem, který by ji doplňoval, napsal na svém Substacku Trita Parsi.
Existuje i další strategický přínos. Netanjahu se také snaží předejít íránskému pokusu o vytvoření nové regionální rovnováhy odstrašování – takové, v níž by útoky na Bejrút a potenciálně i na Libanon v širším smyslu vyvolaly přímou íránskou odvetu proti Izraeli. Tím, že útočí právě teď, nemíří pouze na protivníka; zpochybňuje vznik regionálního řádu, který by omezoval svobodu Izraele ve vojenském jednání.
Netanjahu dokonce zveřejnil na svém Twitteru video, ve kterém se útokem pochlubil:
"Zaútočili jsme v bejrútské čtvrti Dahiyeh na teroristické cíle organizace Hizballáh. Izrael nebude tolerovat střelbu na své území."
Výměna palby mezi Izraelem a Íránem minulý týden byla víc než jen o odvetě. Poté, co Izrael vzdoroval prezidentu Trumpovi a zaútočil na bejrútskou čtvrť Dahíja, Írán odpověděl přímým úderem na Izrael – poprvé v historii Teherán zaútočil na Izrael kvůli jeho útoku na Libanon. Izrael ještě jednou vzdoroval Trumpovi a podnikl odvetný útok proti Íránu, což vyvolalo další íránskou reakci. Po ní už Izrael omezil svůj další útok na jižní Libanon namísto Bejrútu.
Tento cyklus odrážel pokus Íránu o vytvoření nové regionální rovnice: že útoky na Libanon již nebudou pro Izrael bez následků, ale ponesou riziko přímé íránské odvetné akce. Poprvé za desítky let se významná regionální mocnost snažila uvalit na Izrael tvrdé omezení jeho vojenských aktivit za hranicemi.
Poté, co Teherán obnovil svou vlastní odstrašující sílu, se pokoušel zavést rozšířené odstrašování vůči svým partnerům jako součást hlubšího úsilí o obnovení své pozice přední obrany. Izrael, jak se dalo očekávat, to vnímal jako přímou výzvu své dlouhodobé svobodě manévrování a rychle jednal, aby vzniku nových pravidel zabránil.
Rozšířené odstrašování samozřejmě nelze zavést jedinou přestřelkou. Minimálně by to vyžadovalo několik kol akcí a reakcí, než by ji kterákoli ze stran přijala jako novou realitu. A ani pak by to nikdy nebylo stoprocentně spolehlivé. Teherán chápe, že jeho cílem nemůže být pouze eliminace izraelských úderů na Libanon. Chce donutit izraelské vůdce, aby si dvakrát rozmysleli, než je schválí, tím, že k nim připojí vysokou cenu: pravděpodobnost přímé íránské odvety.
Bylo proto jasné, že Netanjahu boj nevzdal. Přesto se několik dní, i když Hizballáh a Izrael pokračovaly ve střelbě, zdržel útoku na jižní předměstí Bejrútu a testování nové íránské červené linie.
Několik hodin před očekávaným podpisem memoranda, které by ukončilo válku mezi USA a Íránem a znovu otevřelo Hormuzský průliv, Netanjahu překročil červenou linii jak Teheránu, tak Trumpa: udržet Bejrút mimo konflikt.
Netanjahu to zjevně načasoval tak, aby dosáhl maximálního účinku. Jedinou sérií úderů mohl dosáhnout hned dvou cílů – potopit Trumpovu mírovou dohodu a zabránit vzniku nové rovnice odstrašování, která by uvalila významná omezení na izraelské vojenské operace v Libanonu.
Diplomat zapojený do jednání řekl Fox News: „Jedná se o jasný pokus Izraele sabotovat prezidentovu dohodu a vtáhnout Spojené státy zpět do války.“
Trump je mezitím údajně opět „naštvaný“ na Netanjahua. V příspěvku na Truth Social prezident prohlásil, že úder na Bejrút „se neměl stát“, a zároveň ostře zpochybnil, zda šlo o přiměřenou reakci na nejnovější útok Hizballáhu na Izrael.
„Izrael má právo bránit se proti hrozbám,“ napsal Trump, „ale útok, na který reagoval, byl velmi malý a bezvýznamný. Nikdo nebyl zraněn ani zabit a nemělo by to narušit tento důležitý proces.“
Toto prohlášení bylo pozoruhodné nejen svou kritikou Netanjahua, ale i tím, co naznačovalo: že izraelský úder nebyl ani vojensky nezbytný, ani diplomaticky prozíravý v okamžiku, kdy se zdálo, že je na dosah potenciální průlom s Íránem.
Washington je frustrován tím, že Teherán trvá na tom, aby Trump zkrotil Izrael, i když američtí představitelé se domnívají, že Írán nedokázal podobně zkrotit Hizballáh. Stejně tak je frustrován tím, že dohoda s Íránem, kterou tak naléhavě chce, je nyní rukojmím Izraele. Ironicky je to na žádost Íránců, protože právě Teherán trvá na tom, že jakékoli příměří musí platit pro celý region a zabránit Izraeli v obnovení války.
Tato frustrace je pochopitelná. Washington však musí také uznat základní realitu: jediným způsobem, jak oddělit dohodu mezi USA a Íránem od konfliktu mezi Izraelem a Libanonem, je oddělit samotné Spojené státy od toho, jak se Izrael opakovaně uchyluje k vojenské eskalaci.
Dokud si Izrael zachová schopnost vtáhnout Spojené státy zpět do konfliktu, Teherán nebude mít důvod oddělovat diplomacii s Washingtonem od válek, které Izrael zahájí a do kterých USA vtáhne.
Hlavním důvodem, proč Teherán trvá na regionálním příměří, je snaha zbavit Izrael možnosti vtáhnout Spojené státy do další války s Íránem.
Kdyby Trump jasně stanovil, že se Spojené státy nebudou účastnit izraelské eskalace, Teherán by již neměl potřebu spojovat dohodu mezi USA a Íránem s izraelsko-libanonskou frontou.
Takovéto promyšlené distancování se od Izraele by v každém případě sloužilo americkým zájmům. Ale potřeba takového kroku byla málokdy tak zřejmá jako dnes.
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