Video zachycující palestinského chlapce se zrakovým postižením, který pláče nad rozbitými brýlemi, vzbudilo celosvětovou pozornost
12. 6. 2026
Sedmiletý Ayoub Junaid dostal nové brýle, potřebuje však operaci, jenže děti v Gaze stále nemají přístup k léčbě
Video sedmiletého palestinského chlapce v Gaze, který trpí těžkým zrakovým postižením a pláče nad svými rozbitými brýlemi, vzbudilo širokou pozornost v sociálních i mezinárodních médiích.
Záběry Ayouba Junaida poukázaly na tíživou situaci mnoha zrakově postižených dětí v Gaze, které kvůli izraelské blokádě a zkáze způsobené válkou nemají přístup k očním vyšetřením, korekčním čočkám ani specializovaným očním operacím.
Poté, co klip viděly desítky milionů lidí, dostal Ayoub nové brýle. Tato dobrá zpráva však neřeší základní problém, protože chlapec naléhavě potřebuje operaci.
Ayoubova matka, třicetiletá Eman Junaidová, která byla vysídlena do přístavní oblasti města Gaza, sdělila, že problémy jejího syna začaly, když mu byly dva roky.
„Ayoub trpí velmi silnou krátkozrakostí poté, co prodělal horečnaté onemocnění,“ říká. Lékař Junaidové sdělil, že se Ayoubův zrak bude s přibývajícím věkem postupně zlepšovat, ale stal se pravý opak – dioptrická síla, kterou potřebuje, se zvýšila a čočky, které nyní potřebuje, nejsou v Gaze k dispozici.
„Chystali jsme se vycestovat na léčbu, ale začala válka a všechno se zastavilo,“ dodává.
Ayoub podle Junaid zřídka opouští svůj stan. Když si chce hrát se sourozenci nebo s jinými dětmi, pevně se drží svých brýlí a pohybuje se s extrémní opatrností. Neběhá, neskáče ani se volně nepohybuje. Lékaři varovali rodinu, aby ho nenechávala vykonávat namáhavé činnosti, protože jakýkoli pád nebo úder by mohl způsobit další poškození jeho sítnice.
Ayoub se dříve ptal své matky, proč je jiný než ostatní děti. Často se jí ptá: „Proč ostatní děti nenosí brýle jako já? Proč se nemůžu hýbat jako oni? Proč nemůžu chodit do školy jako oni?“
„Na konci dubna, když šel s členem rodiny po silnici poseté troskami, upadl a udeřil se obličejem o zem, čímž si rozbil brýle,“ říká jeho matka. „Rozplakal se, válel se po zemi a zoufale se snažil brýle slepit. Pro Ayouba byly ty brýle vším. I s nimi nevidí jasně a často si musí držet předměty jen pár centimetrů od obličeje. Ale bez nich se sotva může pohybovat.“
Jeho rodina říká, že doba, kterou Ayoub strávil bez brýlí, byla obzvláště stresující. Tři nebo čtyři dny téměř nevycházel ze svého koutku ve stanu a bez pomoci se nemohl pohybovat. Když se pokusil chodit sám, krčil se těsně u země a přibližoval oči k podlaze, aby rozeznal své okolí.
Příbuzní uvedli, že se opakovaně pokoušeli jeho brýle opravit, ale poškozené čočky se opravit nedaly.
„Video, které jsem sdílela, bylo natočeno poté, co jsme dorazili do stanu,“ říká jeho matka. „Na ulici plakal ještě víc a říkal, že si chce nechat opravit brýle, protože bez nich nevidí. Poté, co se video rozšířilo, nám pomohli dárci a my jsme mohli sehnat nové brýle, ale stále to není správná dioptrie, kterou potřebuje.“
Podle jeho rodiny vykazuje Ayoubův emocionální stav známky zlepšení. V posledních dnech se zdá být ochotnější komunikovat s návštěvníky a těmi, kteří mu nabízejí podporu. I když je změna skromná, jeho rodina říká, že jim přinesla pocit úlevy a naděje.
Zdravotničtí představitelé v Gaze říkají, že válka zdevastovala oční péči, což zanechalo tisíce zrakově postižených pacientů bez léčby uprostřed vážného nedostatku lékařského vybavení a chirurgického materiálu.
Nemocnicím chybí klíčové vybavení, včetně chirurgických mikroskopů a přístrojů na katarakt. Úředníci uvádějí, že v současné době čeká na operaci kataraktů více než 2 800 pacientů, zatímco celkový počet nevyřízených očních zákroků, včetně transplantací rohovky, operací glaukomu a rekonstrukční chirurgie, přesahuje 4 000 případů.
Kromě toho izraelské bombardování v okolí zdravotnických zařízení donutilo k dočasnému uzavření vládní oční nemocnice v Gaze, jediného veřejného očního centra na tomto území.
„Současná situace jasně ukazuje nedostatek veškerého zdravotnického spotřebního materiálu a chirurgických nástrojů,“ říká Dr. Hussam Dawoud, vedoucí konzultant v oboru oftalmologie a oční chirurgie a ředitel nemocnice. „V současné době poskytujeme služby na úrovni přibližně 60 % toho, co jsme nabízeli před válkou. Hlavním důvodem je to, že Izrael brání dovozu zdravotnického vybavení a chirurgických nástrojů.“
Lékaři také hlásí prudký nárůst závažných infekcí rohovky, které připisují přeplněným životním podmínkám, špatné hygieně a omezenému přístupu k lékům, přičemž někteří pacienti trpí trvalou ztrátou zraku.
Jejich situace je součástí širší humanitární krize, která postihuje děti v Gaze. Na tomto území je více dětí s amputací na obyvatele než kdekoli jinde na světě. Desítky tisíc nemocných nebo zraněných mladých lidí stále potřebují urgentní lékařskou péči, zatímco mnoho z těch, kteří vyžadují specializovanou péči mimo území, ještě nebylo evakuováno.
Podle nejnovějších údajů zdravotnických úředníků v Gaze potřebuje urgentní lékařskou evakuaci odhadem 4 000 dětí.
„Dítě, které si rozbije brýle, může zůstat prakticky slepé po dlouhou dobu, protože náhradní brýle se nedají sehnat,“ říká Dr. Irdi Memaj, chirurg působící v Gaze v rámci humanitární organizace Emergency. „Přibližně 40 % pacientů ošetřených v naší klinice v al-Qarara tvoří děti mladší 14 let. Jednou z nejnovějších obav je zamoření parazity a krysami, přičemž se objevuje řada zpráv o dětech pokousaných hlodavci během spánku.“
Zdroj v angličtině ZDE
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