Jak Macinka leze Trumpovi kamsi
15. 6. 2026
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Bohumil Kartous
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Tajemník IVK Petr Macinka
zúročil 17 let cviku v oddanosti a své mistrovství v rektálním
alpinismu vtělil do vroucného přání odsouzenému podvodníkovi Donaldu
Trumpovi. Trump podle Klausova podržcokoliv svou “výzvou establishmentu”
(zřejmě demokracii), “obranou národních zájmů” (tedy zájmů Trumpovy
rodiny a poskoků) a “upřednostněním zájmů občanů” (těch, kteří jsou
ochotni oslavovat hochštaplera za cokoliv) inspiroval miliony, včetně
patriotů v Evropě.
Ano, přesně takových, jako Péťa, který se na sociálních sítích rád vyjadřuje fekálním slovníkem, půjčuje si small dick car k cestě za prezidentem a chlubí se na mezinárodní scéně svou diplomovou prací na úrovni ročníkové práce studenta SOŠ oboru kovorytectví.
Kromě přání silného zdraví projevil Péťa i odvážný pokus o MAGA humor, když vyjádřil naději, že Trumpovým oponentům snad nedojdou psychofarmaka, jelikož je - soudě dle dosavadní bilance Taca - čeká mnoho dalších Trumpových narozenin.
Svůj cepín ovšem Péťa zasekl nejhlouběji hned na začátku, neboť velkému vůdci popřál další další mnohá vítězství. Je pravda, že jich již mnoho proběhlo, jen za posledních pár měsíců zvítězil Donald cca 50x v Íránu
Asi by to všechno bylo na poměry South parku v pořádku, kdyby ke svému láskyplnému vyznání nepoužil oficiální účet a symboliku českého státu. A pak je tu ještě jedna delikátní záležitost: jestli to náhodou nebude někoho v IVK mrzet. Již Uhlíř se Svěrákem zpívali “neopouštěj staré známé pro nové, třeba mají paměť jako slonové”.
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