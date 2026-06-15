Putin zavolal Trumpovi, oznámil "kritickou" situaci pro Ukrajinu na bojišti a opět odmítl ukončit válku

15. 6. 2026

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Ruský prezident Vladimir Putin zavolal americkému vůdci Donaldu Trumpovi, aby mu pogratuloval k 80. narozeninám a diskutoval o klíčových tématech mezinárodní agendy, včetně války na Ukrajině. Podrobnosti o rozhovoru poskytl asistent hlavy ruského státu Jurij Ušakov.

Podle něj Trump opět vyzval Putina, aby válku ukončil "co nejdříve" a slíbil, že to otevře "vyhlídky na budování skutečně nové kvality vztahů mezi USA a Ruskem". Americký prezident také vyjádřil připravenost ovlivnit evropské partnery a Kyjev, včetně nadcházejících kontaktů na summitu G7 ve dnech 15.–17. června. "Nedávné útoky na civilní cíle na ruském území samozřejmě narušují dohodu. To bylo zaznamenáno," dodal Ušakov.

Putin na to reagoval prohlášením, že "žádné pokusy kyjevského režimu zasáhnout mírovou infrastrukturu v Rusku nezmění kritickou situaci Ukrajiny na bojišti," uvedl Ušakov. Podle něj Putin vyjádřil důvěru, že na summitu G7 se evropští lídři a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj "pokusí prezentovat vše přesně opačně" a nabídnou pouze "nápady zaměřené na prodloužení konfliktu a pokračující nepřátelství".

Ušakov dodal, že pokud Zelenskyj znovu začne mluvit o nutnosti setkat se s Putinem, pak "ať přijede do Moskvy". Během rozhovoru bylo také dohodnuto, že v blízké budoucnosti američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner navštíví ruské hlavní město.

Zdroj v ruštině: ZDE

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Obsah vydání | 15. 6. 2026