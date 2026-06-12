Sikhská skupina vyzývá k veřejnému vyšetřování "katastrofálních selhání několika agentur", která vedla ke smrti Henryho Nowaka
12. 6. 2026
Osmnáctiletý student financí byl v prosinci 2025 zabit v Southamptonu Vickrumem Digwou, přičemž použil nůž, který podle žalobců nosil jako součást své sikhské víry. (Ve skutečnosti soud posuzující Diqwovu kauzu konstatoval, že k vraždě byla použita jiná zbraň než sikhský kirpan, který podle výjimky ze zákona smějí britští sikhové nosit u sebe - pozn. KD.)
Dabinderjit Singh, generální ředitel pro politickou angažovanost Sikhské federace, napsal ministryni vnitra Shabaně Mahmood, ministru spravedlnosti Davidu Lammymu a generálnímu prokurátorovi Richardu Hermerovi s výzvou k vyšetřování a uvedl, že dezinformace o vražedné zbrani byly pro Sikhy "vysoce škodlivé".
V dopise se uvádí, že "zůstávají vážné otázky" ohledně toho, zda se Nowakově smrti dalo předejít, a označil vyšetřování Úřadu pro policejní chování (IOPC) ohledně policie v hrabství Hampshire za "zcela nedostatečné".
"Zatímco proti pachateli byla vykonána trestní spravedlnost, širší systémové selhání, která tento případ odhalil, vyžadují okamžité, nezávislé a transparentní vyšetřování," napsal Singh.
Uvedl, že chování policistů a kulturní otázky během procesu patřily mezi "katastrofální selhání více agentur".
"Místní zpravodajské informace naznačují, že Digwa byl policii dobře známý a 'na policejním radaru'," napsal.
"Širší vyšetřování musí zjistit, proč tato klíčová zpravodajská informace nezajistila informovanost ohledně hodnocení rizik zasahujícími policisty a zda systémové předsudky přispěly k okamžité kriminalizaci umírající oběti."
"Zákonné veřejné šetření je jediným mechanismem schopným zajistit odpovědnost."
Digwa používal ceremoniální nůž s čepelí o délce 21 cm, který státní zástupci během procesu uvedli jako kirpan, který nosil jako součást své sikhské víry. (Nejednalo se o rituální kirpan, jehož nošení je sikhům povoleno, a tedy neměl mít u sebe nic takového; britské mediální zdroje vesměs označují vražednou zbraň výrazem "shastar", což znamená v paňdžábštině prostě "nůž" a různí komentátoři se neshodnou, zda se jednalo o dýku íránského nebo afghánského původu - KD.)
Zatímco měl u sobě malý ceremoniální nůž kirpan, jeho druhá čepel, kterou soudce popsal jako "velkou sikhskou dýku", byla použita jako vražedná zbraň.
"Podle zákona o útočných zbraních z roku 2019 a jeho zákonných pokynů z července 2022 je kirpan jasně definován a chápe se jako obsahující zakřivenou čepel," uvádí dopis.
"Obžaloba a policie držely zbraň více než šest měsíců; věděli, nebo měli vědět, že čepel zbraně je rovná, není sikhského původu a nemůže být kirpanem."
"Tím, že nechal falešnou charakteristiku zbraně odsouzeného vraha bez odporu u soudu, soudní systém umožnil vysoce škodlivou vlnu dezinformací."
Tisíce sikhů pochodovaly v Londýně v neděli u příležitosti 42. výročí útoku na Zlatý chrám v Amritsaru v Indii, při kterém byly zabity stovky lidí.
Pochod se konal v reakci na násilné protesty v reakci na Nowakovu vraždu.
Singh na pochodu uvedl, že útoky na sikhy se odehrávají "po celé zemi" každý den od doby, kdy byl Digwa odsouzen k doživotnímu trestu s minimálním trestem 21 let.
Digwa byl v roce 2023 vyšetřován policií pro podezření z krádeže ceremoniálních čepelí ze sikhského chrámu v Southamptonu, ale další kroky nebyly podniknuty.
Kromě vyšetřování IOPC oznámila Národní rada policejních šéfů (NPCC), že přezkoumá antirasistické pokyny – které radí policii zacházet s etnickými menšinami odlišně, aby dosáhly lepších výsledků – a které někteří vinili z jednání policistů, kteří zatkli Nowaka.
Zdroj v angličtině: ZDE
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