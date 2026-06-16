O záhadné smrti bulharské uklízečky
16. 6. 2026
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Před rokem zemřela po pádu z okna bulharská uklízečka Suzana pracující ve Vodňanské drůbeži z holdingu Agrofert v Modřicích u Brna. Nepracovala přímo pro drůbežárnu, ale pro jednu z pracovních agentur, které vozí do Česka dělníky ze zahraničí, píše Vojtěch Boháč.
Podobné zprostředkovatelské firmy existují z velké části proto, aby pro velké domácí podniky zajistily maximum práce a minimum zodpovědnosti, když se něco stane.
Bulharská uklízečka zemřela při práci - v sobotu ještě před svítáním umývala okna ve velké výšce. Dalo by se čekat, že jde o pracovní úraz. Tím pádem by rodina - včetně v tu dobu tříletého syna - dostala za smrt matky odškodnění. To jde u smrti snadno do milionů korun.
Jenže firma řekla, že Suzana nezemřela při práci. Podle ní šla z neznámého důvodu umývat v sobotu brzy ráno okna - tedy dělat práci, kterou měla výslovně zakázanou. Nijak se to prý netýkalo generálního úklidu, který zrovna probíhal před návštěvou komise.
„Byl to zřejmě její osud,“ řekla nám k tomu manželka koordinátora zahraničních pracovníků zprostředkovatelské firmy.
Stejným způsobem uzavřel případ i inspektorát práce, který vychází primárně z toho, jestli případ za pracovní úraz označí sám zaměstnavatel.
V případě, že zaměstnavatel řekne, že o pracovní úřad nešlo, může se poškozený bránit soudně. Jenže mrtví se těžko brání.
Přicházíme s hodně silnou investigativní reportáží od Kristiny Vejnbender, která ukazuje, proč v Česku umírá neúměrné množství zahraničních pracovníků a taky jak premiér Babiš údajně bojuje proti této praxi, ale zároveň z ní jeho podniky těží (případ se stal ještě než dal letos Agrofert do fondu).
Článek je kvůli závažnosti odemčený, ale moc nám pomůže, když si nás předplatíte, ať můžeme tuhle práci dělat i dál.
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