Sedmiletý Abdiqadir byl zasažen při americkém leteckém útoku. Bez operace v hodnotě 750 dolarů může přijít o schopnost chodit
17. 6. 2026
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Abdiqadir Salah byl zasažen střepinou při bombardování,
které v Somálsku zabilo 12 lidí. Jelikož však USA popírají, že byli
zraněni civilisté, nemají žádnou naději na odškodnění
Sedmiletý chlapec, který byl zasažen střepinami během smrtícího amerického leteckého úderu v Somálsku, může přijít o schopnost chodit, pokud nepodstoupí nouzovou operaci v hodnotě 750 liber.
Rodina
Abdiqadira Salaha si však operaci nemůže dovolit a USA – které odmítají
přiznat, že by při jejich útoku před šesti měsíci byli zabiti nebo
zraněni civilisté – se zdají být neochotné vyplatit odškodnění těm,
kteří byli v Somálsku zasaženi leteckými údery.
Střepiny uvízly na dvou místech v Abdiqadirových zádech a v horní části stehna po amerických leteckých útocích, při nichž zahynulo nejméně 12 civilistů, včetně osmi dětí.
Jedná se o nejkrvavější útok na civilisty v Somálsku za obou Trumpových vlád a jeden z nejhorších od neúspěšné americké vojenské operace v Mogadišu z roku 1993 známé jako Black Hawk Down.
Vyšetřování deníku Guardian týkající se těchto útoků ve městě Jamaame vyvolává nespočet otázek ohledně amerických zpravodajských služeb, způsobu výběru cílů a toho, proč byly zasaženy děti, které se nacházely na otevřeném prostranství a pro úderový tým bezpilotního letounu byly pravděpodobně jasně identifikovatelné.
Jeho matka uvedla, že Abdiqadir byl 15. listopadu 2025 na ulici před rodinným domem v Jamaame, když ho zasáhla raketa.
„Tam se tři z mých dětí zranily. Všechny tři ležely na zemi pokryté krví,“ řekla Marian Haji Abdi Guledová.
„Když jsem se je snažila ošetřit, začaly všude padat granáty. Kamkoli jste se pohnuli nebo kamkoli jste se otočili, všude pršely granáty a rakety.
„Před útoky nebylo žádné varování, ale před útoky jsme [slyšeli] drony kroužící nad městem. Bylo to velmi hlasité.“
Po útoku Guledová odvedla své tři zraněné děti do okolní krajiny, aby unikla dronům.
Její nejstarší syn Mohamed (16) měl v prstech zaseknuté střepiny, zatímco její dcera Sumaya (14) měla v hlavě tři kovové úlomky, které jí mezitím byly odstraněny. Rentgenové snímky Abdiqadira ukazují, že mu v blízkosti kyčelního kloubu stále uvízl šrapnel, který mu pronikl do dolní části zad.
„Krváceli celou noc,“ řekla Guledová. „Nemohli jsme opustit venkov, protože jsme se báli, že nás drony kroužící nad námi znovu bombardují.“
Následující den Guled urazila 40 mil (60 km) do Jilibu, de facto hlavního města území ovládaného islamistickou militantní skupinou al-Shabaab, která byla v listopadu deklarovaným cílem amerických leteckých úderů na Jamaame.
Místní nemocnice jim však nemohla pomoci. Poté, co si Guled půjčila peníze na dvoudenní cestu, vydala se s Abdiqadirem a jeho sestrou do somálského hlavního města Mogadiša.
„Můj nejstarší syn má v těle stále zaseknuté střepiny, ale nechala jsem ho v Jamaame, protože jsem si nemohla dovolit vzít ho s sebou do Mogadiša, a vzala jsem s sebou ty mladší.
„Během těch dvou nocí a dvou dnů, než jsme dorazili do Mogadiša, jsme nemohli ani nic jíst. Myslela jsem jen na to, jak zachránit své děti.“
Lékaři říkají, že Abdiqadira musí operovat, aby mu odstranili střepiny. Fotografie: Archív
Ačkoli její dcera byla v hlavním městě ošetřena, Abdiqadir stále zoufale potřebuje pomoc.
Lékaři v nemocnici Kaafi v centru Mogadiša řekli jeho matce, že střepiny v těle dítěte je třeba urgentně odstranit, aby se předešlo následkům, které by mu navždy změnily život.
„Řekli mi [lékaři], že pokud nebudou střepiny z jeho těla odstraněny, mohlo by to ovlivnit jeho schopnost dál chodit,“ řekla Guledová.
„Ale nemám 1 000 dolarů, které jsou potřeba na operaci k odstranění střepin z těla mého syna. Co je horšího než být matkou, která nemůže nic udělat pro své zraněné děti?“
Přestože si operaci nemůže dovolit, Guledová zůstala v Mogadišu, protože je to jediné místo, kde její dítě může dostat potřebnou léčbu. Náklady na pronájem ubytování v hlavním městě – téměř 190 liber měsíčně – však rodině znemožňují našetřit dostatek peněz na operaci.
USA nevyplatily odškodnění žádným somálským civilistům, kteří byli při leteckých útocích zraněni nebo zabiti. Za vlády Donalda Trumpa Pentagon také potichu zrušil program, který stanovoval zákonnou povinnost předcházet úmrtím civilistů a reagovat na ně.
„Nevím, odkud se vezmou peníze [na operaci],“ řekla Guledová. „Otce dětí jsem nechala na farmě v Jamaame, aby chránil naši úrodu před divokými zvířaty. On také nemá peníze na cestu do Mogadiša.“
Letecké údery byly provedeny společně se somálskými pozemními silami v rámci společné operace vedené africkým velitelstvím americké armády, což naznačuje možnost, že některé z obětí mohly být způsobeny právě těmito jednotkami.
Všechny výpovědi svědků však popisují, že oběti v Jamaame byly způsobeny bombami shozenými z dronů, nikoli palbou pozemních jednotek. Američtí představitelé nechtěli odpovídat na otázky týkající se role somálských sil při útoku.
Guledová nemá žádné pochybnosti o původu úderů, které zranily její děti, a trvá na tom, že nebyly způsobeny pěchotními zbraněmi, jako jsou minomety. „Za naše utrpení jsou zodpovědní Američané,“ řekla.
Americké ministerstvo války neodpovědělo na řadu podrobných otázek týkajících se leteckých úderů na Jamaame.
Zdroj v angličtině ZDE
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