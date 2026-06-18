BBC bude postižena brutálními škrty
18. 6. 2026
BBC ruší pořad „The World Tonight“ na stanici Radio 4 po více než 50 letech
Zpravodajský pořad vysílaný každý všední večer je jednou z prvních obětí snahy korporace o snížení nákladů o 500 milionů liber
Pořad „The World Tonight“ na BBC Radio 4 bude po více než 50 letech zrušen v rámci první vlny rozsáhlých škrtů, které povedou k zrušení dalších pořadů a odchodu stovek zaměstnanců.
Tento 45minutový zpravodajský pořad, vysílaný každý všední večer na Radio 4, je jednou z prvních obětí úsporných opatření, v rámci nichž budou přezkoumány i celé kanály a rozhlasové stanice BBC.
Zpráva o jeho zrušení se objevila v době, kdy jednotlivá oddělení BBC začala oznamovat úsporná opatření, jejichž cílem je zrušit až 2 000 pracovních míst – včetně některých nucených propouštění – a v příštích třech letech ušetřit 500 milionů liber. Někteří zaměstnanci BBC se již obávají, že tyto škrty povedou ke stávce.
Mezi těmi, kteří opustí korporaci, budou i známé televizní osobnosti, a to v důsledku revize pozic hlavních moderátorů BBC.
Matt Brittin, generální ředitel BBC, uvedl, že mnoho divizí již zahájilo programy dobrovolného odchodu a další se k nim připojí. Fotografie: Chris J Ratcliffe/Reuters
Celkově BBC do konce finančního roku 2027–28 zadá o až 150 hodin programů méně.
V ranním sdělení zaměstnancům nový generální ředitel Matt Brittin naznačil, že se při škrtech zaměří na oblasti, které pomohou přesunout obsah BBC na digitální platformy, kde počet diváků roste. Uvedl, že BBC „přezkoumá portfolio svých televizních kanálů a rozhlasové sítě v souvislosti s přesunem diváků na internet“.
Mezi její kanály vysílající po celém Spojeném království v současné době patří BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, kanál BBC News a BBC Parliament, stejně jako dva dětské kanály.
První velkou obětí se stala relace The World Tonight. Tato relace byla spuštěna v roce 1970. Robin Lustig, který ji moderoval více než 20 let, uvedl, že je tímto rozhodnutím „hluboce zarmoucen“.
„The World Tonight má dlouhou a čestnou tradici jako oceněná, do světa otevřená a progresivní zpravodajská relace, na kterou jsem hrdý, že jsem s ní byl spojen více než 20 let,“ řekl.
„Vedení BBC to mělo v hledáčku už delší dobu, takže toto rozhodnutí není žádným překvapením. V době ukvapených soudů a široce šířených dezinformací je tento pořad spíš potřebnější než kdykoli předtím. Doufám, že BBC svého rozhodnutí nebude litovat.“
Od příštího dubna bude tento pořad nahrazen zpravodajským blokem a souběžným vysíláním pořadu Newshour ze zahraničního vysílání BBC. Mezi další pořady Radio 4, které budou zrušeny, patří Midnight News, Money Box Live, AntiSocial, The Law Show a Crossing Continents.
Další úsporná opatření znamenají, že Amol Rajan, odcházející moderátor ranního publicistického pořadu Today na Radio 4, nebude nahrazen – což znamená, že hlavní moderátorský tým tohoto vlajkového pořadu se zredukuje na čtyři osoby.
Na televizní stanici BBC One bude od září zrušena nedělní ranní edice pořadu BBC Breakfast. Produkční týmy pořadů Sunday with Laura Kuenssberg a Newsnight budou sloučeny.
Zpravodajský kanál News se bude více zaměřovat na mezinárodní dění a bude stavět n
Zrušení dalších pořadů v rámci BBC bude oznámeno v nadcházejících týdnech. Kate Phillipsová, ředitelka pro pořady, sdělila zaměstnancům, že do konce příštího finančního roku bude zrušeno 350 až 400 hodin zvukových pořadů.
K redukci dochází také u vedoucích pozic. Brittin uvedl, že v rámci škrtů odejde 10 % „vedoucích pracovníků“. Očekává se, že v rámci jednotlivých divizí společnosti bude zrušeno přibližně 700 pracovních míst.
Brittin nastínil tři zásady, na nichž jsou škrty založeny. První z nich je zachování produkce s „nejvyšší hodnotou a dopadem na diváky“. Druhou je oslovovat diváky „tam, kde se nacházejí“ – což je reakce na vzestup digitálních platforem, jako je YouTube.
A konečně uvedl, že chce BBC učinit „jednodušší a rychlejší“ a omezit duplicitu.
„Žijeme ve velmi nejistých časech,“ řekl. „Naše publikum se na nás každý den spoléhá, že ho budeme informovat, bavit a vybavíme ho znalostmi, aby mohlo rozumět světu. Šetřit a zároveň plnit naše poslání znamená pro všechny dvojnásobně těžké období.“
Philippa Childsová, předsedkyně odborového svazu Bectu, uvedla: „Tyto škrty, ačkoli se očekávaly, budou i tak pro zaměstnance i pro BBC jako celek zničující. Desetiprocentní škrty v situaci, kdy reálné příjmy z koncesionářských poplatků za poslední desetiletí již klesly o 1,3 miliardy liber, jsou značné a ovlivní schopnost BBC plnit své poslání veřejnoprávní služby.
„Zdá se být jasné, že škrty budou mít přímý dopad na programovou nabídku a produkci a jejich účinky si všimnou i diváci.“
Zdroj v angličtině ZDE
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