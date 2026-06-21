Trump možná přežije ponížení spojené s jeho dohodou s Íránem. Netanjahu nikoli
21. 6. 2026
Čeho dosáhla bouře násilí izraelského premiéra? Jeho nejbližší spojenec se nyní obrací proti němu – a Írán je povzbuzen, píše Simon Tisdall
Na Benjamina Netanjahua, nejvíce poraženého v rámci předběžné dohody o zastavení války mezi USA, Izraelem a Íránem z minulého týdne, bude vzpomínáno – a bude hanoben – jako muž, který uvrhl Blízký východ do krveprolití. Ať už byl „problémem“ Hamás v Gaze, nelegální zabírání půdy na Západním břehu, údajní izraelsko-arabští členové páté kolony, humanitární flotily mírových aktivistů, Hizballáh v Libanonu, nepřátelské milice v Sýrii, Iráku a Jemenu, nebo tvrdý islámský režim v Teheránu, „řešení“ izraelského vůdce bylo vždy stejné: extrémní, často bezprávné násilí, které situaci bez výjimky zhoršovalo.
Nevyprovokovaná, nelegální válka proti Íránu byla vrcholným projevem Netanjahuovy doktríny – nepřiměřeného použití hrubé síly. Jak se dalo předvídat, i tato válka selhala. Donald Trump zoufale tvrdí, že memorandum o příměří, které podepsal ve Versailles (zrovna tam!), není tou ubohou kapitulací, jakou tak zjevně je. Ale zatímco americký prezident tuto potupu možná přežije – navzdory celosvětové skepsi a posměchu –, pravděpodobné důsledky této katastrofy pro Netanjahua, jeho spřízněného bojovníka, jsou natolik závažné, že znamenají konec jeho kariéry. V mnoha ohledech je nejdéle sloužící izraelský premiér již mužem minulosti.
Jeho politický nekrolog zní jako obžaloba. Po celá desetiletí se Netanjahu bránil řešení dvou států s Palestinci. Nepodařilo se mu zabránit strašlivým zvěrstvům Hamásu ze 7. října 2023, načež se dopustil genocidní pomsty na Gaze. Držel se u moci tím, že svěřoval klíčové vládní funkce politikům krajní pravice, k trvalému zklamání a hanbě své země. Podkopal mezinárodně schválenou jadernou dohodu s Íránem z roku 2015, jejíž následné odmítnutí důvěřivým Trumpem vedlo přímo k letošnímu katastrofálnímu a kontraproduktivnímu konfliktu.
Hlavním důvodem, proč se Netanjahu nyní řítí do politického zapomnění, a to i přesto, že se blíží podzimní volby, však není nic z výše uvedeného. Je to proto, že otrávil a možná fatálně oslabil životně důležitý „zvláštní vztah“ mezi USA a Izraelem. On a Trump spolu téměř nemluví. Ať už je to spravedlivé či nikoli, Bílý dům i americká veřejnost, již šokovala a odcizila izraelská válka proti Gaze, ho obviňují z toho, že vtáhl USA do nevyhratelného boje na základě povrchních předpovědí snadného vítězství a pádu režimu. A nyní, když je mír na dosah, se obávají, že ho Netanjahu sabotuje tím, že pokračuje ve válce v Libanonu.
V desetiletích po získání nezávislosti Izraele v roce 1948 se obě země často střetávaly – kvůli Suezskému průplavu v roce 1956, kvůli izraelským válkám s arabskými státy, mírovým plánům, hranicím a osadám. Když však skončila studená válka a sovětská hrozba se rozplynula, jejich strategické a bezpečnostní zájmy, podložené společnými demokratickými hodnotami, se stále více sbližovaly. Vojenská pomoc USA Izraeli prudce vzrostla, stejně jako vliv jeho zastánců ve Washingtonu. USA se staly hlavním ochráncem Izraele a nepostradatelným spojencem – Izrael pak předním regionálním partnerem Ameriky.
Tento konsenzus se začal rozpadat v roce 2015, kdy Netanjahu a proizraelské organizace v USA rozjely obrovskou kampaň s cílem zmařit pokus Baracka Obamy o sblížení s Íránem. „Blesková akce komplexu zastánců Izraele nedokázala zastavit jadernou dohodu. Místo toho zbořila vlastní zbytky fasády nadstranickosti. Proizraelské skupiny brzy začaly otevřeně fungovat jako křídlo Republikánské strany,“ napsal komentátor deníku Haaretz Joshua Leifer. Trumpovo první funkční období prohloubilo politickou polarizaci. Ignoroval Organizaci pro osvobození Palestiny, přesunul americkou ambasádu do Jeruzaléma a uznal izraelskou svrchovanost nad Golanskými výšinami. „Trump pravděpodobně udělal více pro to, aby odradil řadové demokraty od Izraele, než jakýkoli propalestinský aktivista,“ poznamenal Leifer.
Následné kroky Netanjahua – jeho promyšlené přijetí krajně pravicové nacionalisticko-populistické politiky, podpora neomezené územní expanze a zabírání půdy osadníky a jeho neúspěšné války v Gaze, Libanonu a nyní v Íránu – ještě více narušily starý konsenzus. Nedávné průzkumy veřejného mínění naznačují překvapivý obrat. Poprvé více Američanů sympatizuje s Palestinci než s Izraelci. Mnozí zpochybňují, zda spojenectví s Izraelem slouží zájmům USA, a chtějí vojenskou pomoc zastavit nebo omezit. Je ironií, že současná kritika, stejně jako dřívější potlesk, je nadstranická a přichází jak od levicových progresivistů, tak od příznivců hnutí MAGA.
Pokud lze věřit zprávám o Trumpových vulgárními výrazy proložených osobních útocích na „bláznivého“ Netanjahua, pak odrážejí širší kolaps vzájemné důvěry – a výsledné šokové vlny mohou mít trvalé geopolitické důsledky. Poté, co Netanjahu dosáhl něčeho, čeho nedosáhl žádný z jeho předchůdců – vtáhl USA do totální války –, je nyní v centru dalšího bezprecedentního vývoje: hlubokého strategického rozkolu mezi USA a Izraelem.
Trumpova dohoda s Íránem šokovala mnoho Izraelců, a to nejen těch z pravice. Válka se těšila silné veřejné podpoře na základě Netanjahuových slibů, že konečně odstraní íránskou jadernou a balistickou raketovou hrozbu, oslabí regionální spojence Teheránu, zejména Hizballáh, a vyvolá změnu režimu. Žádný z těchto cílů nebyl dosažen. Co je z izraelského pohledu ještě horší, obnovený íránský režim ovládaný Revolučními gardami se jeví jako vzdorující a posílený: důkazem je jeho plán vybírat tranzitní poplatky v Hormuzském průlivu.
Ve svém projevu po summitu G7 minulý týden Trump zcela popřel Netanjahuovy „červené čáry“. Uvedl, že Íránu musí být umožněno obohacovat uran, že má právo na balistické rakety a že by mu měly být vráceny miliardy dolarů v zmrazených aktivech v rámci širšího zrušení sankcí. USA rovněž podpořily íránský požadavek na okamžité a trvalé příměří v Libanonu – tento postoj rozhořčeně zdůraznil viceprezident JD Vance, který Netanjahuovi nařídil, aby přestal bojovat a držel se předepsané linie. USA jsou „jediným mocným spojencem“, který Izraeli zbývá, varoval Vance zlověstně. Z jakéhokoli konvenčního hlediska je tato otevřená konfrontace pro Izrael katastrofální.
Netanjahu je zahnán do kouta. Pokud se pokusí prokázat suverénní svobodu jednání tím, že se vzepře Trumpovi, mohl by vyprovokovat Írán k obnovení války a zničit mírovou dohodu. Poté, co se Teherán v pátek ve Švýcarsku stáhl z navazujících jednání kvůli izraelským útokům na Hizballáh, američtí představitelé tvrdili, že se obě strany dohodly na obnovení dřívějšího příměří. Pokud se však Netanjahu pokorně podřídí Trumpovým diktátům, zejména pokud jde o úplné stažení vojsk z Libanonu, může ztratit veškerou zbývající důvěryhodnost, kterou má u voličů a svých krajně pravicových spojenců. Ať tak či onak, je nepravděpodobné, že by se „zvláštní vztah“ Izraele s USA rychle obnovil.
Možné důsledky tohoto rozkolu jsou závratné. Může to znamenat konec izraelské výjimečnosti, zhroucení Netanjahuova snu o Velkém Izraeli jako dominantní síle na Blízkém východě – a konec bezvýhradné podpory USA a bezpodmínečné vojenské pomoci. Mohlo by to zmařit naděje na rozšíření Trumpových Abrahamových dohod na Saúdskou Arábii a další státy Perského zálivu, které právě přehodnocují své poválečné loajality. Trumpův nespravedlivý „mírový plán“ pro Gazu může zaslouženě skončit v koši. Může to být okamžik, kdy se izolace Íránu konečně zmírní a Teherán se vrátí z politické izolace. A co je zásadní: Izrael bude méně, nikoli více, v bezpečí.
Netanjahu vsadil vše na komplexní vítězství nad svým íránským nepřítelem, které by posílilo jeho politické dědictví – a prohrál, a to drtivě. Nyní musí sklízet, co zasel. Nedělej další potíže ani si nevymýšlej další výmluvy, Bibi. Nečekej, až tě vyženou nebo odvolají. Odstup teď.
Zdroj v angličtině ZDE
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