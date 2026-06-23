Kdy bude Praha jako Varšava?
23. 6. 2026
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Mezitím géniové "vytvořili" velký betonový plácek bez stromů na náměstí Jiřího z Poděbrad. Na Starém městě prý podle památkářů stromy být nesmí, "protože tam nikdy nebyly"... :) (Jenže taky nebylo globální oteplování...)
Toto je Praha, smrdící autokolony, auty blokované tramvaje a beton. Ve vedru, Pražané, z blbosti v důsledku toho, koho si volíte, zahynete. (JČ)
Na co Praha čeká? Že vedra nebudou?— Petr Janyška (@JanyskaPetr) June 22, 2026
Centrum Varšavy se za posledních pár let strašně změnilo. Tam, kde donedávna byly jen rozpálené ulice dlážděné kamennými deskami, město vneslo zeleň a stín. Vysázelo desítky vzrostlých stromů a pod nimi vysokou trávu a rostliny, takže máte… pic.twitter.com/V0fSxDyznW
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