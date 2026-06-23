Kdy bude Praha jako Varšava?

23. 6. 2026

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Mezitím géniové "vytvořili" velký betonový plácek bez stromů na náměstí Jiřího z Poděbrad. Na Starém městě prý podle památkářů stromy být nesmí, "protože tam nikdy nebyly"... :) (Jenže taky nebylo globální oteplování...) 

Toto je Praha, smrdící autokolony, auty blokované tramvaje a beton. Ve vedru, Pražané, z blbosti v důsledku toho, koho si volíte, zahynete. (JČ)



 

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Obsah vydání | 23. 6. 2026