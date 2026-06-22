Ty pomníky! Kdy Praha obnoví na Letné pomník Stalinovi? Brzo?
22. 6. 2026 / Jan Čulík
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Jan Čulík:
Pořád upozorňuju na zrychlující se propad České republiky do ultrapravicového extremismu a každý den přicházejí další důkazy. Radecký potlačil vojensky v Praze roku 1848 snahy o demokratizaci společnosti a zabránil jí tak na další desítky let. Tak mu postavme za pomník, stejně tak odporný jako mariánský pomník na Staroměstkém náměstí, který oslavoval rakousko-uherský absolutismus. Jak píše Jiří Hlavenka dnes v jiném příspěvku, rychlý posun České republiky k ultrapravici bude znamenat odchod inteligence ze země. Bude konec.
Matěj Michalk Žaloudek:
Vždycky když slyším “největší vojevůdce”, hned mi v hlavě naskočí otázka, kolik asi nechal zabít lidí. V souvislosti s rozhodnutím zastupitelstva hlavního města o návratu pomníku Radeckého jsem si nemohl nevšimnout jásání lidí, kteří sami sebe označují za monarchisty.
To dává smysl. Radecký byl talentovaný obránce režimu, kterému sloužil, v jeho pozici a v jeho době to šlo těžko dělat jinak než násilím a krutým potlačením snah o odpor.
Hodnoty lidí, kteří za jeho postavení na piedestal zuby nehty bojují dnes, jsou pro mě nesrozumitelné, případně i děsivé anebo přinejmenším rozporné s demokracií.
Pavel Kalina:
Češi 1858: postavíme pomník maršálu Radeckému, který potlačil revoluci 1848/49 a poté uprostřed hlubokého míru nechal věšet Italy za to že roznášeli letáky atd.
Italové 1872: postavíme pomník Italům, které nechal pověsit maršál Radecký.
Češi 1921: tak dobře, my ten pomník dáme do muzea.
Taky Češi 2026: znovu postavíme pomník maršálu Radeckému, který potlačil revoluci 1848/49 a poté uprostřed hlubokého míru nechal věšet Italy za to že roznášeli letáky atd. Ale tentokrát pod okna parlamentu.
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