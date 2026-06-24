Státní duma navrhla připravovat školáky na válku s NATO od páté třídy
24. 6. 2026
"Od páté třídy, stejně jako v kadetském sboru, je nutné učit disciplíny, které umožní dívkám i chlapcům být připraveni na jakékoli výzvy zvenčí. Musíme připravit naši mládež na obranu vlasti," řekl poslanec pro Abzac.
Podle Vodolackého je především nutné absolvovat kompletní počáteční vojenský výcvik (NVP), který se nyní vyučuje pouze na střední škole jako součást kurzu "Základy bezpečnosti a ochrany vlasti" (OBZR).
Poznamenal, že válka s NATO by mohla začít v roce 2030, vzhledem k prohlášením západních lídrů, takže stát by se měl postarat o mladší generaci a doplnit armádu, stejně jako aktivně "budovat vojenskoprůmyslový komplex", včetně výroby raket.
Sovětská branná výuka ve školách byla obnovena po invazi na Ukrajinu. Studenti 10.–11. ročníku se učí základy výcviku, pravidla první pomoci během války, učí se o koordinovaných skupinových akcích, úkrytech během leteckého útoku a dalších metodách obrany. Kromě toho školáci cvičí s ručními granáty.
V únoru 2024 přidalo Ministerstvo školství do OBZR nový modul – "Vojenský výcvik. Základy vojenských znalostí". Cílem je vypěstovat u dospívajících "připravenost plnit povinnost bránit vlast". V rámci této disciplíny jsou školy nuceny vybavit střelnice a expresní laboratoře pro radiační a chemický průzkum, stejně jako nakupovat modely střelných zbraní, kryty, zásobníky pro útočnou pušku Kalašnikov s tréninkovou municí, ochranné obleky, simulační náboje pro simulátor makety a podobně.
Kromě toho školy pravidelně pořádají vojenskovlastenecké hry "Zarnica 2.0". Děti se učí unikat ze zajetí, útočit na pozice, bojovat s nepřátelskými hackery, orientovat se v terénu za válečných podmínek, ovládat bojové drony a ovládat propagandistické techniky. Týmy pro účast v "Zarnici" jsou vybrány od 7 let. Školní děti si během "hry" vybírají jednu ze sedmi rolí: velitel oddílu, vojenský zpravodaj, ženista, zdravotník, operátor UAV, politický instruktor nebo člen útočného odddílu.
Zdroj v ruštině: ZDE
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