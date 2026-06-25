Otevřený dopis premiérovi: Konopí nesmí být obětí boje proti syntetickým drogám!
25. 6. 2026
Vážený pane premiére,
obracím se na Vás s naléhavou žádostí ve věci připravovaných opatření proti nebezpečným syntetickým látkám na trhu.
Plně rozumím tomu, že stát musí chránit občany před syntetickými drogami, včetně těch, které jsou uměle aplikovány na květ konopí a prodávány způsobem ohrožujícím děti, mladé lidi i veřejné zdraví. Právě proto Vás však žádám, aby se boj proti syntetickým drogám nezvrhl v další poškození nemocných, seniorů, pěstitelů, podnikatelů a všech lidí, kteří užívají nebo zpracovávají legální neomamné konopí s vysokým obsahem kanabinoidu CBD.
Konopí není totéž co syntetické látky. Právě v tom je nutné zachovat věcný, odborný a právně přesný rozdíl.
Soudní dvůr Evropské unie v rozsudku ze dne 19. listopadu 2020 ve věci C-663/18 Kanavape řešil otázku neomamného kanabinoidu CBD a dospěl k závěru, že CBD (cannabidiol) získaný z rostliny konopí nelze bez dalšího považovat za omamnou látku ve smyslu Jednotné úmluvy OSN z roku 1961. Zákazy nebo omezení proto nemohou být stavěny na politickém dojmu, ale musí být skutečně odůvodněné, přiměřené a vědecky podložené.
Žádám Vás proto, aby vláda jasně oddělila nebezpečné syntetické látky od legálního neomamného konopí s vysokým obsahem CBD. Za selhání kontroly nad syntetickými drogami by jinak zaplatili lidé, kterým neomamné konopí pomáhá, pěstitelé a zpracovatelé.
Stejně tak Vás žádám, aby vláda nepodporovala návrat limitu THC u legálního neomamného konopí z 1 % zpět na 0,3 %. Takové snížení nevyřeší problém syntetických drog. Syntetické látky se nevyrábějí proto, že neomamné konopí má zákonný limit 1 % THC. Vznikly a rozšířily se proto, že se trh zaplnil umělými náhražkami, zatímco rozumná regulace přírodního konopí byla po léta nahrazována zákazovou ideologií, nečinností a represí. Naopak skutečnost, že ani 36 let demokracie nevedlo žádný odpovědný orgán ke vzniku právně závazného předpisu, jak mají policisté určit limit THC, je pro právní stát, veřejné zdraví a bezpečnost občanů mnohem závažnějším tématem, než jakékoliv restrikce konopí.
Připomínám, pane premiére, že navýšení limitu THC v konopí na 1 % bylo prosazeno právě za Vaší předchozí vlády zákonem č. 366/2021 Sb. Byl to krok, který pomohl českým pěstitelům, zemědělcům, výrobcům, nemocným i české ekonomice. Návrat k 0,3 % by byl popřením vlastního úspěšného kroku Vaší vlády.
Připomínám Vám rovněž, že když se dříve uvažovalo o zákazu CBD, byl jste to právě Vy, kdo veřejně upozorňoval, že stát nemá lidem brát látku, která jim pomáhá. Žádám Vás, abyste tento postoj dodržel i nyní. Lidem, kteří CBD užívají pro úlevu od bolesti, úzkostí, nespavosti, zánětů, neurologických potíží nebo jako podpůrnou pomoc, nesmí stát znovu vzkázat, že jejich zkušenost a potřeby nikoho nezajímají.
Dovolím si připomenout i osobní zkušenost z dubna 2025, kdy jsem na pozvání sněmovního klubu poslanců ANO při obhajobě mého pátého neúspěšného dekriminalizačního legislativního návrhu v rámci trestní novely č. 270/2025 Sb. výslovně poukazoval také na zásluhy hnutí ANO při prosazení dostupnější léčby konopím a při snižování kriminalizace lidí. Právě proto dnes apeluji na Vás i na poslance ANO, aby nebylo popřeno to, co bylo v minulých letech správně otevřeno.
Prosím, naslouchejte v této věci odborníkům, nemocným, lékařům, výzkumníkům, pěstitelům a lidem z praxe. Konopí není nepřítel. Nepřítelem je černý trh, absence přiměřené regulace a kriminalizace lidí, kteří nikomu neškodí.
Žádám Vás proto, pane premiére, abyste:
- odmítl plošné zákazy nebo omezení legálního neomamného konopí s vysokým obsahem CBD,
- odmítl návrat limitu THC u legálního neomamného konopí z 1 % na 0,3 %,
- prosadil jasné rozlišení mezi legálním neomamným konopím a nebezpečnými syntetickými látkami,
- podpořil právní úpravu založenou na vědě, veřejném zdraví, evropském právu a ochraně pacientů, nikoli na prohibičních stereotypech.
Věřím, že právě Vy můžete zabránit tomu, aby se oprávněný boj proti syntetickým drogám stal záminkou k novému omezení legálního neomamného konopí, které lidem pomáhá a které Soudní dvůr Evropské unie odmítl mechanicky stavět na roveň omamným látkám.
S úctou
Mgr. Dušan Dvořák
předseda aliance nevládních organizací
Cannabis is The Cure, z. s.
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