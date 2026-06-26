Dolní komora rumunského parlamentu schválila zákon o sjednocení s Moldavskem
26. 6. 2026
Iniciativa byla vedena podle postupu tzv. "tichého přijetí": podle předpisů jsou projekty, které nejsou na plenárním zasedání zváženy a odmítnuty do 45 dnů, automaticky považovány za schválené. Rozhodnutí dolní komory však není konečné – nyní byl návrh zákona poslán do Senátu, horní komory rumunského parlamentu.
Myšlenka sjednocení obou zemí je podporována na nejvyšší úrovni v Kišiněvě. V lednu 2026 moldavská prezidentka Maia Sandu uvedla, že by hlasovala pro sjednocení s Rumunskem, pokud by byla otázka předložena k referendu. "Je stále obtížnější, aby malá země jako Moldavsko přežila jako demokratický, suverénní stát a vzdorovala Rusku," vysvětlila svůj postoj.
Na tomto pozadí Kišiněv důsledně směřuje k rozchodu s postsovětskou minulostí a sblížení s Evropskou unií. V dubnu 2026 moldavský parlament při závěrečném čtení přijal zákony o odsouzení Dohody o založení SNS a Charty Společenství – rozhodnutí bylo motivováno porušením principů územní celistvosti a neporušitelnosti hranic ze strany Ruska. Moldavsko požádalo o členství v EU již v roce 2022 a v roce 2024 většina občanů podpořila evropskou integraci v referendu. Současně byla Maia Sandu znovu zvolena na druhé funkční období a v září 2025 si její strana Akce a solidarita udržela ústavní většinu v parlamentu.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse