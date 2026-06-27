Zpravodajství o vlně veder v Evropě: Německo se připravuje na teploty „značně přesahující 40 °C“; varování před extrémním horkem pro Anglii
27. 6. 2026
Meteorologové předpovídají, že nejteplejší počasí se rozšíří do střední a východní Evropy
Téměř polovina evropských měst překonává teplotní rekordy
Analýza vědců ze skupiny World Weather Attribution zjistila, že teploty ve Velké Británii, Německu, Francii, Itálii a Španělsku byly o 5 °C až 12 °C vyšší než sezónní průměr.
Ve studii výzkumná skupina rovněž zjistila, že v 45 % z 854 zkoumaných evropských měst byly překonány teplotní rekordy nebo se jejich překonání předpovídá. Výzkumníci měřili takzvanou teplotu vlhké žárovky, což je veličina kombinující teplotu vzduchu, vlhkost, rychlost větru a sluneční záření, která slouží k odhadu, jakému tepelnému stresu budou lidé pravděpodobně vystaveni v reálných venkovních podmínkách.
Odborníci varují, že vlna veder, která se valí přes Evropu, by mohla způsobit, že švýcarské ledovce ztratí obrovské množství ledu, informuje agentura AFP.
Očekává se, že sníh a led, které se během zimy nahromadily na švýcarských ledovcích, do pondělí zcela roztaví, což bude znamenat druhý nejčasnější výskyt tohoto každoročního bodu zlomu, známého jako „den ztráty ledovce“, v historii měření.
Den ztráty ledovce označuje okamžik, kdy ledovec roztaví veškerý sníh, který nashromáždil během předchozí zimy, a začne ztrácet starší ledovcový led. Od začátku zaznamenávání údajů v roce 2000 nastal jediný dřívější „den ztráty ledovce“ v roce 2022, kdy připadl na 26. června.
„V celých Alpách právě pozorujeme obrovskou ablaci, rychlé tání ledu i sněhu,“ uvedl Matthias Huss, vedoucí organizace Glacier Monitoring in Switzerland (Glamos).
„Ve srovnání s normálním stavem jsme o tři měsíce napřed.“
V Německu dochází k závažným dopravním výpadkům, hlavní silnice se pod vlivem horka prohýbají
Řada hlavních silnic v Německu utrpěla škody způsobené horkem, zatímco řada vlakových spojů byla zrušena, protože meteorologové očekávají, že včerejší historický teplotní rekord bude o víkendu opět překonán.
Podle Německého automobilového klubu (ADAC) bylo teplem poškozeno 11 dálnic, informoval německý deník Die Welt. Fotografie ukazují, že beton na některých úsecích německých dálnic se roztáhl a praskl.
Společnost Deutsche Bahn a další železniční dopravci kvůli horku nedoporučují tento víkend cestovat, pokud to není nezbytně nutné.
Společnost Deutsche Bahn uvedla: „Dopravní infrastruktura v Německu je tento víkend vážně zasažena rekordním horkem. Extrémní teploty mají negativní dopad i na železniční provoz.“
Společnost National Express, železniční dopravce provozující regionální vlaky ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko v západním Německu, dnes odpoledne kvůli vysokým teplotám na šest hodin pozastavila provoz, jak uvádí deník Die Welt.
Předběžné údaje německé meteorologické služby ukazují, že teplota včera v Saarbrücken-Burbachu dosáhla 41,3 °C, čímž překonala rekord 41,2 °C z července 2019. Meteorologická služba rovněž poznamenala, že tento nový rekord by mohl být o víkendu opět překonán.
Dánsko dnes zaznamenalo nejvyšší teplotu za více než 150 let, rtuť teploměru vystoupala na 36,6 °C.
V příspěvku na X dánský meteorologický ústav uvedl: „S teplotou 36,6 °C severně od Odense zažíváme nejteplejší den od začátku měření v roce 1874. A den ještě neskončil...“
Na londýnských letištích Heathrow a Gatwick bylo „kvůli bouřlivému počasí“ zpožděno více než 700 letů
Na londýnských letištích Heathrow a Gatwick bylo zpožděno více než 700 letů, přičemž některé zpoždění jsou připisovány vysokým teplotám a bouřkám způsobeným rekordní vlnou veder.
Údaje z webu pro sledování letů FlightAware ukazují, že dnes bylo dosud zpožděno 379 letů přilétajících na letiště Heathrow a odtud odlétajících, stejně jako 385 letů směřujících na letiště Gatwick a odtud odlétajících. Podle FlightAware bylo na letišti Heathrow zrušeno také 68 letů a na letišti Gatwick 31 letů.
Mluvčí letiště Gatwick uvedl: „Vzhledem k bouřkám, které se včera v noci přehnaly přes celou síť, byla zavedena dočasná omezení letového provozu, což dnes ráno vedlo ke zpoždění a zrušení některých letů. Cestující by se měli obrátit na svou leteckou společnost, aby získali další informace.“
Vlna veder v střední a východní Evropě sílí
Rumunsko je nejnovější zemí, která vyhlásila červený poplach, a varovala, že téměř celé území země bude od pondělí do středy čelit extrémním vedrům.
Slovensko vydalo podobné varování a potvrdilo, že páteční noc byla nejteplejší v historii, přičemž teploty neklesly pod 26,3 °C.
Česká republika, Maďarsko a Moldavsko byly o víkendu rovněž v nejvyšší pohotovosti, přičemž i balkánské země se připravují na několik náročných dní.
Zemědělci se obávají sucha, protože nejdelší italská řeka začíná vysychat
Do nejdelší italské řeky proniká mořská voda, protože vodní tok v důsledku vlny veder začíná vysychat, což zasahuje zemědělské srdce země, kde se produkuje mléko pro výrobu parmazánu.
Hladina řeky Pád nikdy tak brzy v roce neklesla tak nízko, což vyvolává obavy z ničivého sucha v červenci v této části severní Itálie.
Na břehu jednoho z jejích ramen zemědělkyně Federica Vidali s obavami sledovala své slunečnicové pole. Objevily se první květy sezóny, ale část pole je již suchá a začíná praskat. Jeden ze dvou zavlažovacích kanálů byl uzavřen, protože by do něj pronikla mořská voda a poškodila úrodu.
„Zbývá nám jen voda, kterou nám ostatní jsou ochotni nechat. Ale my nejsme zemědělci druhé kategorie!“ řekla Vidali agentuře AFP.
Průtok řeky Pád se během několika dní propadl pod 300 kubických metrů za sekundu, zatímco v červnu činil v průměru kolem 1 500, uvádí meziregionální říční agentura Aipo.
„Nikdy předtím neproud klesl tak rychle a tak brzy,“ uvedl Stefano Calderoni z italského sdružení pro zavlažování (Anbi).
Písečné mělčiny se množí, hloubka místy klesá na pouhý jeden metr a těch pár rybářů, kteří na řece ještě zůstali, trpí v horku.
„Dříve jsme pluli vlevo; nyní se plave vpravo od písčiny a průjezd je velmi, velmi úzký,“ uvedla Daniela Cuoghi, geodetka agentury Aipo.
Mnohá alpská jezera, která napájejí Pádskou nížinu, zemědělsko-průmyslové srdce Itálie, jsou stále naplněna asi z 60 procent. Zemědělci však z vodních toků čerpají velké množství vody, aby zavlažili pole vysušená horkem.
Tuto zimu pršelo, ale horský sníh, který dříve doplňoval hladinu jezera, již kvůli klimatickým změnám roztál.
„Zatím se nenacházíme v situaci sucha, ale tímto tempem nám v rezervách zbývá voda na méně než tři týdny,“ uvedl Damiano Di Simine, odborník z ekologické organizace Legambiente.
Proč je Evropa po desetiletích varování tak nepřipravená na stoupající teploty?
Navzdory opakovaným varováním a rostoucímu povědomí stále vlny veder srážejí na kolena velké části Evropy.
Několik nemocnic v Anglii vyhlásilo kritické situace v důsledku extrémních veder, při nichž docházelo k poruchám chladicích jednotek a výpadkům kritických IT systémů, zatímco školy, pracoviště a železnice se ocitly v chaosu a vypukly lesní požáry.
Ve Francii, kde polovina všech domácností má nedostatečnou ochranu před vysokými teplotami, se při pokusu o ochlazení utopilo více než 55 lidí, čtyři malé děti zemřely v přehřátých autech a dva jaderné reaktory musely být odstavena kvůli nedostatku chladicí vody
Zatímco se dnes velká část Německa připravuje na teploty přesahující 40 °C, země dále na východ, které obvykle stojí v první linii klimatických změn, zažívají na tuto roční dobu mírné počasí
Na rozdíl od rozsáhlých oblastí západní Evropy v Řecku není ani nesnesitelné horko, ani se nevydávají nouzová meteorologická varování. O mírných povětrnostních podmínkách svědčí i to, že dnes v poledne bylo v řeckém hlavním městě naměřeno 31 °C, jak uvádí Meteo, oficiální meteorologický portál athénské národní observatoře. Na neděli v poledne se předpovídá 30 °C.
Příchod severních větrů – typický letní jev – přinesl další úlevu, ale také lesní požáry, přičemž úřady se snaží uhasit požáry, které vypukly dříve během dne v Thivě, 85 km severně od Atén.
Budapešť se připravuje na svou první akci Pride poté, co byl v dubnu z funkce odvolán bývalý premiér Viktor Orbán, který stál v čele dlouholetého potlačování práv LGBTQ+ komunity. A to i přesto, že se v maďarském hlavním městě očekávají teploty až 38 °C.
Organizátoři uvedli, že letošní akce „je obzvláště důležitá, protože jde zároveň o naději, opatrnost i vytrvalost“.
„Budapest Pride doufá, že LGBTQ lidé v Maďarsku budou konečně vnímáni nikoli jako politické terče, ale jako plnoprávní občané,“ řekla Petra Buzásová, členka organizačního týmu.
V velké části Evropy pokračují extrémní vedra, zatímco se vlna veder posouvá na východ
Velká část Evropy dnes čelí dalšímu spalujícímu horku, přičemž se vlna veder přesouvá severovýchodním směrem přes kontinent.
Nejvyšší stupeň meteorologického varování byl vydán ve Francii, Švýcarsku, Německu, Rakousku a Maďarsku, přičemž vědci ze skupiny World Weather Attribution uvádějí, že vlna veder, která sužuje západní Evropu, „je nejzávažnější, jaká kdy byla zaznamenána“.
V Bratislavě rtuť teploměru přes noc neklesla pod 26,3 °C. Slovenský meteorologický ústav uvedl, že se jedná o nejvyšší minimální denní teplotu vzduchu zaznamenanou v hlavním městě, která překonala předchozí rekord 24,8 °C z roku 2017. „Dnes teplota v nejteplejších lokalitách dosáhne minimálně 39 °C a zítra bude ještě o něco tepleji,“ uvedl ústav.
Nizozemský meteorologický ústav vydal kvůli extrémním vedrům červenou výstrahu pro většinu území země, kde se očekávají teploty až 40 °C.
Extrémní počasí v několika zemích vážně zatěžuje zdravotnické systémy; Španělsko například za uplynulý týden zaznamenalo více než 300 úmrtí souvisejících s horkem.
Rodiny, včetně rodičů s novorozenci, si rezervují klimatizované pokoje v hotelech, aby unikly britské vlně veder, a společnosti hlásí prudký nárůst poptávky.
Údaje z webové stránky pro rezervaci ubytování Booking.com ukazují, že od 1. června se podíl vyhledávání s použitím filtru „klimatizace“ v celé Velké Británii ztrojnásobil, což se časově shoduje s nejnovější vlnou veder v severní Evropě.
Společnost Heartwood Inns, která provozuje hostince s ubytováním po celé Velké Británii, uvedla, že tento týden dosáhla 86% obsazenosti, přičemž mnoho jejích provozoven je plně obsazeno nebo se blíží maximální kapacitě. Skupina také zaznamenala znatelnou změnu v poptávce, přičemž asi třetina volajících se před rezervací ptala, zda jsou pokoje vybaveny klimatizací.
Řetězec uvedl, že zaznamenal také nárůst dotazů od rodičů s novorozenci, kteří hledají klimatizované pokoje poté, co se marně snažili udržet své domovy dostatečně chladné, aby jejich děti mohly pohodlně spát.
Německá meteorologická služba vydala varování před vysokými teplotami pro celé Německo. Všech 16 spolkových zemí je pod varováním před horkem, přičemž většina z nich je zařazena do kategorie „extrémní horko“.
„Vlna veder by měla dnes dosáhnout svého vrcholu. Očekávají se teploty přesahující 36 °C po celé zemi, místy mohou teploty vystoupit až na 42 °C,“ uvedla ve svém příspěvku na platformě Bluesky.
Téměř polovina evropských měst překonává teplotní rekordy
Analýza vědců ze skupiny World Weather Attribution zjistila, že teploty ve Velké Británii, Německu, Francii, Itálii a Španělsku byly o 5 °C až 12 °C vyšší než sezónní průměr.
Ve své studii výzkumná skupina rovněž zjistila, že v 45 % z 854 zkoumaných evropských měst byly překonány teplotní rekordy nebo se jejich překonání předpovídá. Vědci měřili takzvanou teplotu vlhkého teploměru, což je veličina kombinující teplotu vzduchu, vlhkost, rychlost větru a sluneční záření, která umožňuje odhadnout, jakému tepelnému stresu budou lidé pravděpodobně vystaveni v reálných venkovních podmínkách.
Německo včera prozatímně zaznamenalo svou nejvyšší teplotu v historii, a to 41,3 °C poblíž města Saarbrücken u francouzských hranic. Meteorologové uvádějí, že nejteplejší podmínky se o víkendu šíří do střední a východní Evropy, včetně Polska a Balkánu.
Zítřejší mistrovství Evropy v Ironmanu ve Frankfurtu se muselo přizpůsobit extrémním podmínkám; organizátoři kvůli horku zkrátili jak cyklistickou, tak běžeckou trať.
„Vlna veder dosáhne svého vrcholu o víkendu, v některých částech Německa teploty výrazně překročí 40 °C,“ řekl agentuře Reuters Karsten Brandt, meteorolog z webu zabývajícího se předpovědí počasí Donnerwetter.de.
Nejvíce vlnu veder pocítila Francie, kde teploty v některých regionech výrazně překročily 40 °C. V horkých podmínkách v posledních dnech vzrostl počet úmrtí souvisejících s horkem, včetně desítek utonutí lidí, kteří hledali úlevu od horka. Další lidé zemřeli poté, co byli ponecháni v rozpálených vozidlech, nebo v důsledku tepelného stresu.
Pride pochod, který se měl o víkendu konat v Paříži, byl odložen poté, co policie požádala organizátory o přesun akce, aby se snížil tlak na záchranné služby reagující na vlnu veder.
Naopak organizátoři pochodu Budapest Pride tvrdí, že akce se tento víkend uskuteční podle plánu, a to i přes předpověď teplot dosahujících 38 °C. Uvádějí, že pochod má za cíl vyslat vzkaz nové maďarské vládě po loňském zákazu za vlády bývalého premiéra Viktora Orbána a zdůraznit tak pokračující podporu veřejnosti pro práva LGBTQ+.
„Letošní Pride vyšle nové vládě důležitý signál: tyto otázky jsou stále aktuální a v mnoha oblastech života stále čelíme vyloučení,“ řekl agentuře AFP maďarský transaktivista Pippin Nadori.
Velká Británie včera již třetí den v řadě prozatímně překonala svůj červnový teplotní rekord, když v Santon Downhamu v Suffolku bylo naměřeno 37,3 °C.
Až do tohoto týdne platil červnový rekord 35,6 °C z léta 1976.
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