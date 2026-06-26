Americký Nejvyšší soud povolil Trumpovi vracet žadatele o azyl na americko-mexické hranici
26. 6. 2026
Rozhodnutí umožňuje Trumpově administrativě bránit migrantům ve vstupu na území USA a odepřít jim právo požádat o azyl
Nejvyšší soud dal Trumpově administrativě zelenou k tomu, aby vracela žadatele o azyl na hranici mezi USA a Mexikem, a to v rozhodnutí, které zásadně mění americký azylový systém.
Trumpova administrativa se již roky snaží zabránit migrantům v tom, aby vstoupili na území USA, kde jim federální zákon zaručuje právo požádat o azyl a ochranu před pronásledováním. Toto rozhodnutí umožní obnovení této praxe a ukončí spor, který trval již tři volební období.
Hlasování skončilo poměrem 6:3, přičemž souhlasili soudci Samuel Alito, John Roberts, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh a Amy Coney Barrettová. Soudkyně Elena Kaganová, Ketanji Brown Jacksonová a Sonia Sotomayorová vyjádřily nesouhlas, přičemž posledně jmenovaná sepsala ostrý 35stránkový nesouhlasný názor – který je téměř dvakrát delší než většinové stanovisko soudce Alita.
Ve svém stanovisku Alito napsal: „V běžné řeči by nikdo neřekl, že osoba ‚dorazí‘ na určité místo … ještě předtím, než na toto místo vstoupí.“
Sotomayorová ve svém nesouhlasném stanovisku ostře oponovala a vysvětlila závažné důsledky tohoto rozhodnutí, přičemž poukázala na to, že vláda nyní může obcházet celou řadu zákonů chránících žadatele o azyl tím, že jim jednoduše zablokuje vstup na hranicích.
„Mohou tak učinit i v případě, že se žadatel o azyl nachází na prahu vstupního místa určeného k přijímání všech cizinců, kteří žádají o vstup do země. I v případě, že vstupní místo má dostatečnou kapacitu k prověření dané osoby, včetně dostupného úředníka pro azylové záležitosti vyškoleného k vyřizování žádostí o azyl. I v případě, že je jisté, že žadatelka o azyl bude pronásledována nebo zabita, pokud bude odmítnuta,“ napsala.
Pokračovala: „Nelogický výklad soudu je téměř výlučně podmíněn fixací na jediné slovo: ‚in‘. Slova však musí být čtena v kontextu a s ohledem na to, jak zapadají do zákona jako celku. Většina ignoruje zákonodárný kontext a historii, nemluvě o dlouhodobém postoji výkonné moci, přičemž vše nasvědčuje tomu, že každý cizinec, který dorazí k našim hranicím a žádá o vstup, musí být zkontrolován a musí mu být umožněno požádat o azyl, bez ohledu na to, zda již překročil hranici. Vzhledem k tomu, že Soud dnes schvaluje rozhodnutí výkonné moci zabouchnout dveře před všemi, kdo prchají před pronásledováním, a to navzdory podrobnému kontrolnímu a azylovému systému, který Kongres přijal a nařizuje, s veškerou úctou vyjadřuji nesouhlas.“
Žaloba byla původně podána v roce 2017, během první Trumpovy administrativy, organizací Al Otro Lado, poskytovatelem právních a humanitárních služeb se sídlem v Kalifornii a Mexiku, a skupinou žadatelů o azyl, kteří byli vystaveni politice vracení zpět.
V té době vláda výrazně rozšířila praxi vracení migrantů na hranici, čímž je nechávala uvězněné v nebezpečných táborech nebo dočasných ubytovnách. Joe Biden tuto politiku v roce 2021 zrušil, ale poté, co byl Donald Trump znovu zvolen prezidentem, požádala jeho vláda soudce Nejvyššího soudu o přezkoumání rozhodnutí nižších soudů zakazujících tuto praxi.
Americký imigrační zákon dává migrantům přicházejícím do USA právo požádat o azyl; případ u Nejvyššího soudu se točil kolem toho, co přesně znamená „přijít do“. Když soud v březnu projednával tento případ, předseda Nejvyššího soudu Roberts a soudkyně Barrettová se zdáli souhlasit s argumentem Trumpovy vlády – že „přijít“ do USA znamená plně vstoupit na americkou půdu. Pokud je migrant vrácen zpět, než stihne překročit hranici, nemá nárok na azyl, tvrdila administrativa.
Rozhodnutí Nejvyššího soudu přišlo poté, co nižší soudy opakovaně prohlásily za neplatnou praxi vracení žadatelů o azyl na hranici. Obhájci a právníci zastupující migranty argumentovali, že tato praxe je nezákonná a v rozporu s dlouhou historií země, která poskytuje útočiště těm, kdo prchají před pronásledováním.
Trumpova vláda však již dlouho vnímá azyl jako překážku ve svém cíli uzavřít jižní hranici. V loňském roce představitelé vlády prosazovali globální kampaň za omezení azylové ochrany, jejímž cílem bylo rozložit poválečný rámec podpory uprchlíků a žadatelů o azyl. Během zasedání OSN v září označil náměstek ministra zahraničí Christopher Landau azylový systém za „obrovskou mezeru v našich migračních zákonech“.
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA (DHS) se za Trumpovy vlády snažilo nejen odmítat lidi přicházející k hranicím, ale také naléhalo na imigrační soudy, aby žádosti o azyl bez dalšího zamítaly. DHS stále častěji posílá migranty prchající před pronásledováním ve svých domovských zemích do třetích zemí, kde nikdy předtím nebyli.
Posun směrem k omezení přístupu k azylu na jižní hranici však začal již za Obamovy vlády, kdy se úředníci snažili „regulovat“ příliv migrantů do USA. Počet žádostí o azyl na hranicích rostl souběžně s ubývajícími možnostmi jiných forem imigrace a s dlouhými čekacími lhůtami na víza a zelené karty. V roce 2016 začaly na jižní hranici přicházet desítky tisíc lidí z Haiti hledajících bezpečí; mnozí se po katastrofickém zemětřesení v roce 2010 nejprve pokoušeli usadit v Brazílii, ale vydali se na sever poté, co i Brazílie zažila prudký hospodářský pokles.
V té době začali imigrační úředníci v některých případech stát na mezinárodních mostech a snažili se zabránit migrantům v dosažení vstupních bodů do USA. Mnozí z těch, kteří byli odraženi, nakonec uvízli v táborech bez dostatečného jídla nebo přístupu k lékařské péči.
Trumpova administrativa formalizovala praxi odrážení migrantů na hranicích tím, že rozmístila úředníky na mezinárodní hraniční linii, aby zabránila žadatelům o azyl vstoupit na území USA.
Ačkoli se velká část ústních argumentů Nejvyššího soudu v této věci soustředila na otázku, co znamená „příjezd“ do USA a zda má administrativa právo odepřít azyl tím, že zabrání příjezdu, liberální soudci soudu se také zabývali tím, co by znamenalo v podstatě ukončit proaktivní poskytování azylu na americké hranici.
Soudkyně Sotomayorová přirovnala praxi vracení žadatelů o azyl k tragédii lodi St. Louis, osobní lodi s židovskými uprchlíky, která byla těsně před druhou světovou válkou odražena od břehů USA. Zhruba polovina cestujících, kteří byli vráceni do západoevropských zemí, zahynula pak při německé invazi.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse