Ubohá, normalizační snaha Babišovy vlády o cenzuru
27. 6. 2026 / Bohumil Kartous
Nebyl jsem v pátek 26. 6. vpuštěn na konferenci k bezpečí dětí a dospívajících v digitálním prostoru, kterou Andrej Babiš pořádal z pozice premiéra pro zástupce vzdělávacího systému v Lichtenštejnském paláci v Praze. Na akci jsem se registroval jako prorektor vysoké školy a lektor, na desítkách škol v Česku jsem přednášel a přednáším o souvislostech života v digitálním prostředí. Na rozdíl od blekotajícího inženýra Babiše a jeho politických zaměstnanců mám v dané oblasti expertízu a relevanci, nicméně mé kritické postoje k současné vládě jsou zjevně dostatečným důvodem k tomu snažit se mě tímhle směšným způsobem “eliminovat”. Tyto normalizační manýry jen dokreslují ubohost současné vlády v jejím celku a realitu její “demokratičnosti”, která upřednostňuje tyranii tuposti a nedůstojnou podlézavost před expertizou a kritikou. Jak ubohé. Opět bych rád zdůraznil, že za Babišovo jednání nesou odpovědnost také jeho zaměstnanci, členové jeho soukromé politické strany, kteří přízemním způsobem profitují z koncentrace politické moci, jíž populista Babiš dosáhl prostřednictvím manipulativního politického marketingu. Profitovat na tomto "hostiteli" bez přijetí odpovědnosti nelze.
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