Rusko začne nakupovat benzín v Indii
26. 6. 2026
Dokument umožňuje zavedení dotací z rozpočtu pro ropné společnosti, které nakupují benzín v zahraničí. Budou fungovat v rámci mechanismu tlumení nákladů, který byl zaveden před 8 lety, aby se zachovaly maloobchodní ceny paliva.
Výše dotací na dovážený benzín vyráběný mimo EAEU bude vypočítána na základě indikativní ceny benzínu na indickém trhu a nákladů na jeho dodání z indických přístavů. Den předtím návrh zákona podpořil výbor dumy pro rozpočet a daně, může být okamžitě přijat ve druhém a třetím čtení.
Indie se od začátku války s Ukrajinou stala největším odběratelem námořních zásilek ruské ropy. Loni nakupovala 1,5–2 miliony barelů denně a v červnu 2026 zaznamenala dovoz rekordních 2,66 milionu barelů denně.
Indie vyváží část ropy nakoupené z Ruska ve formě ropných produktů – nafty, topného oleje a benzínu. Současně podle odhadů Wooda Mackenzieho dosáhl loňský prodej indického benzínu do zahraničí rekordních 400 tisíc barelů denně. Hlavními odběrateli byly asijské země.
Indický benzín obsahuje 20 % alkoholu. To je dvojnásobek ruských 10 % doporučení pro etanol, která byla zvýšena loni po sérii útoků na rafinerie.
V roce 2026 dosáhly nálety UAV na ropné rafinerie rekordních rozměrů: v květnu bylo zasaženo 16 rafinerií a v červnu nejméně dalších 6. V důsledku toho objem rafinace ropy v Rusku klesl na dvacetileté minimum a produkce benzínu klesla o 25 %.
Podle Reuters dosahuje deficit benzínu v Rusku nyní 20 % domácí spotřeby. Zbývající rafinerie produkují 85 tisíc tun denně, zatímco v letních měsících ekonomika potřebuje 110 tisíc tun denně. Rusko již nakupuje benzín z Běloruska, ale příchozí objemy nestačí k zaplnění mezery v palivové bilanci: Dovoz dosahuje 100–150 tisíc tun měsíčně, tedy asi 3–5 tisíc tun denně, zatímco nedostatek benzínu dosahuje 25 tisíc tun denně.
Zdroj v ruštině: ZDE
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