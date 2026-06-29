Joe Biden se vyjádřil, že Trump je "loser". vykreslil ho jako neschopného, zkorumpovaného a ješitného
29. 6. 2026
Biden ve svém desetiminutovém projevu zmínil Trumpovo zbourání východního křídla Bílého domu, aby se uvolnilo místo pro taneční sál, soudně nařízené odstranění jeho jména poté, co ho nechal přidat na fasádu Centra Johna Kennedyho pro múzická umění, jeho plány na výstavbu triumfálního oblouku a rozkvět řas, který zmařil jeho renovaci odrazového bazénu u Lincolnova památníku v hodnotě 14,7 milionu dolarů.
„Nejsou to však jen jeho marnivé projekty“ v hlavním městě země, které jsou ostudou, zdůraznil Biden v Live! Casino & Hotel Maryland. Zmínil také, jak se administrativa snaží odškodnit osoby odsouzené za účast na násilném útoku na Kapitol USA 6. ledna 2021 – a následně prezidentsky omilostněné – poté, co Trumpovo první funkční období v Oválné pracovně skončilo porážkou od Bidena.
„Páni!“ zvolal Biden, když to všechno říkal. „To je ale ubožák.“
Zejména projekt odrazového bazénu – na který federální vláda udělila bez výběrového řízení zakázku na filtrační systém v hodnotě 1,7 milionu dolarů Trumpovu sponzorovi, který je sousedem prezidentova klubu Mar-a-Lago na Floridě – „odráží něco ještě horšího než narcismus a neschopnost, které jsou jádrem této administrativy,“ pokračoval Biden.
„Je to korupce – korupce, ta nestydatá, do očí bijící korupce,“ řekl Biden. „Korupce v rozsahu, jaký v americké historii žádná vláda dosud nezažila.“
Biden také kritizoval Trumpovy vztahy s Vladimirem Putinem poté, co síly ruského vůdce v roce 2022 vtrhly na Ukrajinu. A Biden obvinil Trumpa z „úmyslného narušování a ničení“ vojenské aliance NATO, která je obecně vnímána jako poškozená kvůli válce, kterou USA a Izrael zahájily v Íránu koncem února.
„Oslabil naše postavení ve světě více než kterýkoli jiný prezident v historii,“ řekl 83letý Biden o 80letém Trumpovi.
Bidenovy sobotní výroky přišly přesně dva roky po katastrofální televizní debatě s Trumpem – jeho neúprosným kritikem –, která předcházela jeho rozhodnutí odstoupit z boje o znovuzvolení v prezidentských volbách v listopadu 2024.
Trump následně vyhrál druhé funkční období v Bílém domě, když porazil kandidátku podporovanou Bidenem, viceprezidentku Kamalu Harrisovou.
Stalo se tak také v době, kdy se jeho rodina po jeho odchodu z úřadu na politické scéně nápadně více zviditelňovala.
Například bývalá první dáma Jill Bidenová vydala 2. června své paměti s názvem View from the East Wing. Téhož dne se zúčastnila akce na podporu knihy a – mimo jiné – uvedla, že diagnóza rakoviny jejího manžela, oznámená v květnu 2025, „skutečně dává životu správnou perspektivu“.
Bidenův syn Hunter si mezitím získal příznivce díky sebeironickým příspěvkům na sociálních sítích, které se zabývají tématy jako politika, duševní zdraví a zotavení ze závislosti – což bylo možná nečekané, když mu jeho otec v závěru svého prezidentství udělil milost za odsouzení za federální trestné činy týkající se zbraní a daní.
Před sobotním galavečerem zaujal Biden v prohlášení, které mu bylo připsáno v očekávání jeho projevu, konvenčnější tón. „Vždy jsem věřil, že demokracie není sport pro diváky,“ uvádí se v Bidenově prohlášení, v němž následně pochválil politické organizátory za to, že „klepou na dveře, telefonují a věnují čas, který nikdo nevidí, ale z něhož mají prospěch všichni“.
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