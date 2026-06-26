Stavební zákon pod lupou – Opravdu za pomalé povolování staveb mohou ekologové?

26. 6. 2026

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V souvislosti s projednávanou novelou stavebního zákona se znovu opakuje mýtus, že ekologové zdržují výstavbu, píše Anna Vinklárková.

👉 Ekologické spolky výstavbu neblokují – a ani nemohou. Naprosté většiny povolovacích řízení se totiž vůbec neúčastní.

 
👉 Podle nového stavebního zákona se mohou zapojit jen do řízení, která se týkají:

• staveb podléhajících posuzování EIA,
• kácení stromů,
• výjimek ze zvláště chráněných druhů.

👉 V letech 2018–2024 se přitom mohly účastnit pouze povolování staveb podléhajících EIA – tedy velkých projektů s významnými dopady na životní prostředí. Těch je v průměru asi 50 ročně z přibližně 83 000 stavebních povolení. To představuje zhruba 0,5 promile všech případů. Navíc stavby pro bydlení posuzování EIA téměř nikdy nepodléhají.

👉 I tam, kde se spolky účastnit mohou, řízení ve většině případů nezdržují – vyjadřují se ve stejných lhůtách jako ostatní účastníci řízení, tedy obce, městské části nebo sousedé.

👉 A tam, kde se některé případy vlečou roky? Ve skutečnosti jde o jednotky silně medializovaných kauz, které politici opakovaně používají jako důkaz údajného „blokování výstavby“. To pak vytváří dojem, že jde o běžnou praxi, přestože opak je pravdou.

👉 Odvolání navíc může být úspěšné pouze tehdy, pokud je rozhodnutí nezákonné – tedy pokud se jedná o stavbu, která nikdy neměla být povolena, nebo byla povolena v rozporu se zákony a předpisy.

👉 Spolky, které se odvolávají, tak často nedělají nic jiného než to, že hlídají, zda stát rozhoduje podle vlastních pravidel.

Budu vděčná za sdílení mých příspěvků ke stavebnímu zákonu – ať se co nejvíc lidí dozví, jak problematická tahle novela ve skutečnosti je
A pokud s návrhem zákona – stejně jako my – nesouhlasíte, prosíme podepisujte a sdílejte výzvu: https://arnika.org/developersky-zakon

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Obsah vydání | 26. 6. 2026