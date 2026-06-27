KLDR rozhodně není socialistická, to je spíše Vídeň nebo Ženeva nebo Skandinávie

Co je a co není socialismus
27. 6. 2026 / Bohumil KartousTuto obrázkovou grafiku bych s dovolením rád sdílel, jelikož mezi lidmi v Česku, včetně těch, kteří utrpěli vzdělání v Klausem zdeformovaném prostředí českých ekonomických škol,...
27. 6. 2026 / Boris Cvek
Dlouhodobě, veřejně se prezentuji, a jsem takový skutečně, jako skalní zastánce kapitalismu a tržního prostředí. V době premiérky Thatcher a prezidenta Reagana bych byl možná na jejich straně. To byly ale Británie i USA „socialistické“. Na ten socialismus bylo třeba reagovat. Dnes jsme ve zcela opačné situaci.
Zalévat má smysl, když je sucho, když se ale objeví povodně, je třeba sušit, ne stále zalévat. Dnes dělat politiku nízkých daní pro bohaté a deregulace trhu je prostě vražda demokracie. Když Bohumil Kartous sdílí grafiku, kde je KLDR vydávána na „socialistickou“, musím se proto ozvat. V tradiční politické filozofii se mezi tři hlavní demokratické tradice západní politiky řadí liberalismus, socialismus a konzervatismus.
Opakuji: nejsem socialista, nejblíže mám k liberalismu, ale s překryvy jak se socialismem, tak konzervatismem (ostatně Hayek, který bývá označován za konzervativce, napsal vlivný, zásadní spis Proč nejsem konzervativcem, takže ono to není tak banální, kdo je kdo).
V dnešní době je ale zvláště důležité hájit a chápat dědictví socialistických stran v západní Evropě i keynesiánské dědictví prezidenta F. D. Roosevelta a konzervativní politiku extrémně vysokých daní pro bohaté prezidenta Eisenhowera (Eisenhower je dnes v tomto blíže klasické socialistické politice než dnešní pravici). KLDR je stejně socialistická, jako je demokratická. Podobně socialistická byla ČSSR.
Socialistická politika je dodnes velmi silnou, legitimní frakcí v Evropském parlamentu (Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů) a má obrovský vliv ve Skandinávii a obecně v západních velkých městech. Vídni, Curychu, Mnichovu po roce 1945 vládli nebo vládnou socialisté po desítky let. V Ženevě je starostkou Christina Kitsos, členka Parti socialiste, tedy Socialistické strany. Ve Španělsku právě vládne socialistický premiér, tradiční levicová strana ve Francii (prezident Mitterand) je opět Parti socialiste.
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