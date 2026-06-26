Chtějí po nás tisíce

26. 6. 2026

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Kdo, v čem a za kolik radí například ministru Macinkovi nebo Tejcovi? Chtěli jsme to pro vás zjistit a oslovili všechny resorty, aby nám poskytly detailní informace o jejich současných i nedávných poradcích včetně smluv.🕵🏻

📌 Ministerstvo spravedlnosti po nás za to chce 15 300 Kč, podle něj jde o mimořádně rozsáhlé vyhledávání. Navíc prý musí smlouvy ručně anonymizovat, jelikož anonymizační nástroj „neprovádí anonymizaci důsledně“ (!) a „nedojde k zásadní časové úspoře v porovnání s ruční anonymizací“.🤦

📌 Ministerstvo zahraničních věcí chce dokonce 16 100 Kč. Tvrdí, že musí smlouvy dohledávat v osobních spisech, skenovat je a anonymizovat jednu po druhé.

Well. Kdyby byly smlouvy zveřejněné v registru smluv, nemuselo by se dnes nic složitě dohledávat ani anonymizovat.


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Obsah vydání | 26. 6. 2026