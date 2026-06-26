Ve Francii zemřelo již čtvrté batole; brutální vlna veder v Evropě se přesouvá na východ
26. 6. 2026
Vědci konstatují, že jde o nejhorší vlnu veder v historii, přičemž téměř polovina z 850 největších měst v regionu čelí bezprecedentnímu tepelnému stresu
Počet úmrtí ve Francii souvisejících s vlnou veder stoupl na čtyři batolata a více než 55 utonutí, zatímco se předpovídá, že brutální vedro, které zachvátilo Evropu, se přesune na východ a uvězní 150 milionů lidí v teplotách přesahujících 35 °C.
Vědci uvedli, že tato vlna veder je nejzávažnější a nejrozsáhlejší v historii, přičemž téměř polovina z 850 největších měst v regionu se potýká s bezprecedentním tepelným stresem. Uvedli, že extrémní teploty byly umožněny klimatickou krizí způsobenou spalováním fosilních paliv.
V pátek nemocnice v Marseille oznámila, že 18měsíční dítě zemřelo na pohotovosti na začátku týdne poté, co bylo nalezeno v autě ve stavu hypertermie. Policejní zdroj sdělil deníku Le Figaro, že se předpokládá, že otec, který v této oblasti pracuje, mohl svého syna zapomenout v autě, když ho měl odvézt do školky.
Na začátku tohoto týdne byl v pařížském předměstí nalezen mrtvý tříletý chlapec, který vlezl do auta a uvízl v něm, když se aktivoval dětský zámek. V jiném případě byla v rodinném autě na rezidenčním parkovišti nalezena těla dvou dětí ve věku dvou a čtyř let.
Francouzská ministryně pro sport Marina Ferrari v pátek uvedla, že se po celé zemi utopilo nejméně 55 lidí, což je nárůst oproti 40 hlášeným počátkem týdne. „Včera večer jsme byli na čísle 55, ale obáváme se, že se situace může zhoršit,“ řekla rozhlasové stanici FranceInfo.
Ve Velké Británii meteorologická služba Met Office oznámila, že rekord nejteplejšího červnového dne byl překonán již třetí den v řadě. Předběžné údaje ukázaly, že v pátek byla v Santon Downhamu v hrabství Suffolk naměřena teplota 37,3 °C, čímž byl překonán předchozí rekord 36,7 °C zaznamenaný ve čtvrtek. „A teploty stále stoupají,“ dodala meteorologická služba.
Vzhledem k tomu, že pro Londýn a jihovýchodní Anglii zůstala v platnosti rudá výstraha Met Office před horkem již třetí den v řadě, což je bezprecedentní, zatímco oranžová výstraha se vztahovala na většinu střední a východní Anglie, se zesílily výzvy vůči vládě, aby přijala další opatření.
Rudý výstražný stupeň britské Agentury pro zdravotní bezpečnost (UK Health Security Agency) byl prodloužen do pátku 23:00 a vztahoval se na celou jižní a střední Anglii, zatímco žlutý výstražný stupeň platí pro celou Anglii do neděle 9:00. Rudý výstražný stupeň znamená, že existuje významné riziko pro život i u zdravých lidí. Několik nemocnic vyhlásilo kritické situace a odborníci na zdravotnictví varovali, že záchranné služby mají potíže zvládat dopady vlny veder.
Více než 1 000 škol ve Velké Británii bylo tento týden uzavřeno nebo částečně uzavřeno, protože se přehřívaly špatně izolované budovy, z nichž mnohé nemají klimatizaci. Cestující ve vlacích byli v pátek vyzváni, aby se vyhýbali cestám, které nejsou nezbytně nutné, přičemž mnoho železničních dopravců omezilo provoz nebo zpomalilo spoje. Hasiči pokračovali v hašení lesního požáru v Derbyshire, který zasáhl plochu asi 200 hektarů.
V pátek ráno vstoupil v Kentu v platnost zákaz používání hadic k zalévání, protože společnost South East Water uvedla, že poptávka vzrostla v důsledku horka, zatímco ve čtvrtek pozdě večer britský energetický operátor vyhlásil poplach ohledně dodávek elektřiny potřebných k uspokojení zvýšené poptávky po klimatizaci a ventilátorech.
Londýnská záchranná služba uvedla, že ve středu zasahovala u nejvyššího počtu život ohrožujících nouzových případů v historii, a její provozní ředitel Craig Harman řekl, že očekává, že „poptávka bude v příštích několika dnech den ode dne růst“.
Úředníci v Paříži, kde teploty ve středu dosáhly červnového rekordu 40,9 °C, vyjádřili podobné obavy. „Dosahujeme bodu nasycení v nemocničních zařízeních,“ řekl pařížský policejní šéf Patrice Faure televizi BFM TV při oznámení zákazu konzumace alkoholu z donášky na ulici.
Předseda Asociace francouzských pohotovostních lékařů uvedl, že za posledních 24 hodin došlo v Paříži k 55 úmrtím v péči záchranných služeb. „Padesát pět je obrovské číslo,“ řekl Patrick Pelloux agentuře Reuters. „Normálně jsou to tři nebo čtyři za 24 hodin.“
Organizátoři pařížského Pride oznámili, že akci odloží, pravděpodobně až na září, poté, co policie vyjádřila obavy, že shromáždění tisíců lidí by mohlo zvýšit tlak na záchranné služby. Zrušen byl také pochod Pride v Lyonu a hudební festival Solidays, jehož cílem je získávat finanční prostředky na podporu programů pro lidi postižené virem HIV.
Zatímco se předpovídalo, že extrémní teploty ve Francii a Británii dosáhnou vrcholu v pátek, ve střední a východní Evropě se očekává další zesílení veder.
V Belgii byla zrušena plánovaná rekonstrukce bitvy u Waterloo z roku 1815, která pravidelně přitahuje tisíce lidí, zatímco v Nizozemsku – kde úřady tento týden poprvé v historii vyhlásily rudý stupeň výstrahy před vedrem – organizátoři zrušili čtyřdenní techno festival Defqon 1.
Budapest Pride, který se loni stal symbolem odporu proti pravicovým útokům na práva LGBTQ+ komunity, oznámil, že se v sobotu uskuteční podle plánu, a to i přes to, že úřady vyhlásily nejvyšší stupeň varování před horkem. Organizátoři požádali ohrožené osoby, aby „nás podpořily z domova“ namísto osobní účasti.
V pátek se části Balkánu připravovaly na teploty stoupající až na 39 °C, stejně jako některé oblasti Rakouska, kde národní železniční společnost varovala, že se v následujících dnech mohou kolejnice prohnout. Německo, kde extrémní vedro již ve čtvrtek způsobilo prohnutí a prasknutí povrchu dálnice A2 v několika jízdních pruzích, očekávalo maximální teploty kolem 40 °C.
Dále na východ však tentokrát brutální vedro nebylo na denním pořádku. Ačkoli teploty v Řecku a na Kypru dosahovaly horní hranice 30 °C, vedro zmírňovaly časné eteziální větry, severní vánek, který každým létem přináší této oblasti úlevu. Na rozdíl od situace ve velkých evropských metropolích na západě byly v pátek pozdě večer v některých částech středního Řecka předpovídány silné srážky, bouřky a dokonce i kroupy.
Turisté, ušetření vlhkosti, která tak často doprovází vysoké teploty, se pohodlně procházeli kolem ruin v centru Atén – tento klid sdílely i úřady, které zatím nevydaly varování před horkem, jaká byla k vidění v západní Evropě.
V zemích, které se obvykle nacházejí v první linii klimatické krize – Středozemní moře se totiž otepluje o 20 % rychleji než je globální průměr – se neočekává, že teploty překročí 40 °C dříve než v polovině července. Jakmile k tomu dojde, meteorologové předpovídají začátek mimořádně horkých dvou měsíců s spalujícími dny i nocemi.
John Kennedy, vedoucí oddělení klimatických informací Světové meteorologické organizace, uvedl, že Evropa se za posledních 50 let od vlny veder v roce 1976 oteplila přibližně o 2 °C.
„Právě takovéto vlny veder očekáváme v měnícím se klimatu,“ řekl. „S pokračujícím globálním oteplováním se extrémní vedra budou vyskytovat častěji, budou trvat déle a budou mít větší intenzitu.“
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