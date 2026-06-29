Od průměrnosti k prostotě: Cesta k utišení lidské mysli
29. 6. 2026 / Petr Vařeka
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1. Průměrnost jako vnitřní chudoba a past úsilí
Lidská existence se často zmítá v hlubokém psychologickém zmatku.
Většina z nás prožívá svůj život v tom, co indický duchovní učitel Jiddu Krišnamurti nazýval průměrností – ve stavu, kdy máme pocit, že jsme pro okolí neviditelní a nijak od něj se nelišíme.
Tato průměrnost však nemá nic společného s mírou našeho vnějšího talentu, inteligence nebo společenských úspěchů.
I ti největší géniové lidstva, jako byli například Mozart, Beethoven či Bach, čelili ve svém každodenním životě stejné potíži; závislosti na touze po uznání jako kdokoli jiný.
Vnější talent bývá tak často pouhým společenským šatem, který maskuje hlubokou vnitřní chudobu a pocit méněcennosti.
Skutečným problémem však není průměrnost samotná, ale náš odpor k ní.
Společnost nás učí vnímat obyčejnost jako selhání, což v mysli rodí strach a následně nutkavou potřebu z ní uniknout.
Avšak samotná snaha vyšvihnout se nad šeď průměru je paradoxně nejtypičtějším projevem průměrnosti.
Je to mechanická reakce poháněná strachem z toho, kým právě teď jsme.
Když se snažíme „být někým", neutíkáme od své vnitřní prázdnoty k reálné transformaci, ale pouze k iluzornímu ideálu v naší mysli.
Tento neustálý vnitřní konflikt a srovnávání se s ostatními nás drží lapené v nekonečném kruhu nespokojenosti.
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2. Prostota jako popření honby za statusem a projev vnitřní hygieny
Skutečným opakem průměrnosti není výjimečnost nebo genialita, nýbrž autentická prostota.
Tuto prostotu však nelze vědomě pěstovat ani chtít. Pokud se člověk snaží „být prostý", vytváří si pouze novou, rafinovanou identitu ega, na kterou může být pyšný, čímž celý koloběh usilování o vymanění se z průměrnosti začíná nanovo.
Pravá prostota se rodí jako přirozený důsledek hlubokého vhledu do marnosti tohoto procesu.
Je to stav, který přichází ve chvíli, kdy mysl plně porozumí tomu, že honba za osobním statusem a společenskou prestiží je v přímém rozporu s klidem mysli.
Pochopení tohoto mechanismu představuje základní psychologickou hygienu.
Snaha vybudovat si pozici nebo prožívat pýchu nejsou samy o sobě odsouzeníhodnými hříchy.
Jsou spíše chybnými algoritmy lidské mysli, které nevyhnutelně vedou ke zklamání a duševnímu neklidu.
Ten se objevuje zejména tehdy, když narazíme na lidi, kteří nás převyšují právě v tom, na čem jsme vystavěli svou psychologickou hodnotu.
Společnost se tak vlastně stává arénou, kde se střetávají lidé hnaní stejným programem nedostatku uznání.
Zdravé sebevědomí proto spočívá v tom, že člověk nahlédne sebe i své okolí jako oběti těchto „krysích dostihů".
A na základě tohoto čistého uvědomění pak na celou tuto neurotickou soutěž rezignuje.
Tato rezignace není projevem slabosti ani úniku ze života. Je aktem inteligence, která opouští hru, v níž neexistuje žádná skutečná výhra.
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3. Zaslechnutí mystického pěvce a zmizení izolovaného já
Dokud člověk vnímá sám sebe jako izolovaný, nepatrný ostrůvek v nekonečném oceánu skutečnosti, prožívá permanentní úzkost.
Z této úzkosti pramení potřeba stavět kolem sebe hradby, opevňovat se majetkem, tituly, vědomostmi a uznáním druhých, aby jej onen pomyslný oceán nepohltil.
Tento neutichající hluk psychologické výstavby a neustálé obhajoby vlastní existence však spolehlivě přehluší cokoli jemného, hlubokého a skutečného.
Zaslechnout „mystického pěvce" skrytého v korunách stromů – metaforu pro bezprostřední vnímání skutečnosti – je možné pouze tehdy, když tento hluk utichne.
Musí zmizet ten, kdo si neustále buduje svou psychologickou pozici.
Teprve když ustane úsilí něčím se stát a mysl bez odsuzování přijme svou přítomnou skutečnost, iluze odděleného ostrůvku se rozplyne.
Ostrůvek pozná, že byl od počátku samotným oceánem.
V tomto tichu, kde již není nikdo, kdo by soutěžil nebo se bál, se odkrývá skutečnost, která člověka přesahuje.
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4. Změna životního směřování:
Svoboda ve vztazích a tvorba bez motivu
Opuštění krysích dostihů neznamená pasivitu ani odchod ze světa. Naopak vede k radikální proměně vztahu k sobě i k druhým.
Když mysl přestane fungovat na principu srovnávání a skrytých agend, lidé kolem nás přestanou být prostředky k dosažení cíle nebo hrozbami pro naše ego. Mizí závist, řevnivost i tajná radost z cizího neúspěchu.
Tato změna přináší několik přirozených důsledků:
- Skutečnou empatii. I arogantní nebo útoční lidé se jeví jako oběti téhož programu strachu a touhy po uznání. Hněv se mění v porozumění.
- Schopnost opravdově naslouchat. Rozhovory přestávají být soutěží o pozornost a stávají se prostorem skutečného setkání.
- Konání bez motivu získávání statusu. Člověk nepřestává tvořit ani pracovat, ale jeho činnost již není prostředkem k budování vlastní identity. Práce se stává přirozeným vyjádřením života.
Životní směřování se tak obrací od neustálé snahy něčím se stát k plnému prožívání přítomnosti.
Člověk, který již nemusí budovat svou psychologickou pozici v oceánu bytí, nachází lehkost, svobodu a hluboký klid mysli.
Nejde o vítězství nad průměrností, ale o osvobození od samotné potřeby s ní bojovat.
Prostota se tak neukazuje jako ctnost, kterou je třeba pěstovat, ale jako přirozený stav mysli, která už nemusí nic dokazovat.
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