Německý železniční dopravce nabízí vrácení peněz a doporučuje lidem, aby v horku necestovali
26. 6. 2026
"Kdokoli, kdo nechce v této extrémní povětrnostní situaci podniknout svou cestu, dostane své peníze zpět," uvedla státní společnost ve svém prohlášení.
Dokonce doporučila, aby každý, kdo může svou cestu odložit nebo zrušit, tak za současných povětrnostních podmínek učinil.
Všechny jízdenky na dálkové cesty zakoupené do 23. června jsou zahrnuty v nabídce do 30. června.
Je to poprvé, co DB nabízí vrácení peněz kvůli extrémnímu horku.
Extrémní horko také způsobuje problémy železničnímu systému jako celku.
Klimatizační jednotky ve vlacích už nemusí selhávat ve velmi horkých podmínkách, jak tomu často bývalo. Navíc ale mohou být body a bezpečnostní technologie poškozeny intenzivním slunečním zářením.
Je také vyšší riziko požárů podél tratí, zatímco silné deště, které často následují po horkých obdobích v Německu, mohou představovat problémy.
Minulé léto už vedlo horko v několika obdobích června a července k rušení jízd a zpoždění, což se letos může snadno znovu objevit.
Samostatně se železniční služby po celém Německu vrátily do normálu ve středu ráno, po celonárodním selhání digitálního komunikačního systému provozovatele. Problém zastavil železniční dopravu asi na dvě hodiny a uvěznil nespočet cestujících.
Zdroj v angličtině: ZDE
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