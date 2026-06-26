Bělorusko oznámilo mobilizační cvičení
26. 6. 2026
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V Bělorusku probíhá mobilizační cvičení s vojenskými registračními a náborovými úřady, na pozadí požadavků Kremlu na pomoc při eskalaci války proti Ukrajině.
V rámci cvičení budou řešeny "otázky mobilizace občanů a vozidel v regionu". V úterý vojenské oddělení oznámilo, že od 20. června do 2. července budou záložníci z okresu Ašmjany povoláni "k kontrolnímu dostavení a ověření registračních údajů" na sběrném místě pro osoby odpovědné za vojenskou službu.
Kromě "aktualizace dat" úřady "v případě potřeby" aktualizují informace o těch, kteří cvičení provedli, v dokumentech. Celkem je plánováno "informovat" asi dva tisíce občanů. Jak vysvětlilo ministerstvo obrany, záložníci jsou povoláváni na vojenský výcvik "s následnou účastí na cvičeních jako součást vojenských komisařství", během nichž "zdokonalují vojenské znalosti, ovládají zbraně a vojenské vybavení, učí se plnit úkoly od vedoucích cvičení, které vyžadují operační rozhodnutí a kroky". Je poznamenáno, že mobilizační cvičení jsou "plánovaná".
Vladimir Putin od začátku roku 2026 zvyšuje tlak na šéfa Běloruska Alexandra Lukašenka a požaduje, aby se podílel na eskalaci války proti Ukrajině. V případě odmítnutí hrozí Kreml Minsku zastavením finanční podpory, na které do značné míry závisí běloruská ekonomika.
Od začátku roku běloruské úřady provádějí různá cvičení bezpečnostních složek. V lednu začaly manévry iniciované Lukašenkem, během nichž hlava státu uvedla armádní jednotky do pohotovosti, přičemž obešla generální štáb. Od února také policie a jednotky ministerstva vnitra provádějí cvičení k rozehnání protestů. Měly by se konat v každém regionu Běloruska.
Kromě toho v různých regionech probíhají rozsáhlé manévry k procvičování "případných raketových útoků s obrovským počtem obětí" nebo "ochrany obyvatelstva a území před mimořádnými událostmi v době míru a války". Ve Vitebské oblasti se nedávno konala cvičení s územní obranou a "lidovou milicí".
Zdroj v ruštině: ZDE
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