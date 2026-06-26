Papeži Lvovi hrozí krize, odštěpená sekta se snaží vysvěcovat krajně pravicové biskupy
26. 6. 2026
Konflikt hrozí zhoršením narůstajícího napětí mezi Vatikánem a pravicovými katolíky v USA i po celém světě
Plán krajně pravicové katolické sekty vysvěcovat své vlastní biskupy prvního července ji přivedl do střetu s Vatikánem – což představuje možnou krizi pro papeže Lva, jehož pontifikát trvá něco málo přes rok, a zhoršuje již tak napjaté vztahy římskokatolické církve s pravicovými a tradicionalistickými katolíky v USA i jinde.
Společnost svatého Pia X. (SSPX), založená ve Švýcarsku v roce 1970 jako reakce na liberalizační reformy v katolické církvi, si získala značnou podporu v USA, Francii, Argentině a dalších zemích. Řád, který má rozsáhlou operační základnu v Kansasu, tvrdí, že jeho mše navštěvuje po celém světě více než půl milionu lidí, ačkoli tato čísla je obtížné ověřit. Mezi svými členy počítá téměř 1500 kněží, seminaristů a dalších členů s duchovním povoláním.
Papež Leo minulý týden v Římě řekl novinářům, že „zvažuje, že znovu vyzve: ‚Nedělejte to, pokusme se žít ve společenství v rámci církve.‘“ Bylo však na „rozhodnutí“ SSPX, dodal, zda bude pokračovat cestou, která hrozí schizmatem.
„Pokud se tak rozhodnou,“ dodal Leo, „je mi to líto, ale musíme jít dál.“
Podle katolického kanonického práva je vysvěcování biskupů bez povolení Vatikánu důvodem k okamžité exkomunikaci. Zatím obě strany v této hře na hraně odmítají ustoupit.
SSPX tvrdí, že plánované vysvěcení čtyř nových biskupů – dvou Francouzů, jednoho Švýcara a jednoho Američana – vychází z praktické nutnosti a „nevyplývá z jakékoli snahy nárokovat si jurisdikční pravomoc nebo zřídit paralelní autoritu v rámci církve“.
Vztahy mezi oběma stranami se vyznačují desítkami let patových situací, zablokovaných jednání a neúspěšných pokusů o smíření. Poprvé a naposledy, kdy SSPX v roce 1988 vysvěcovala biskupy, Svatý stolec exkomunikoval všechny účastníky, včetně zakladatele SSPX.
V roce 2009 souhlasil konzervativní papež Benedikt se zrušením těchto exkomunikací jako gesto dobré vůle. Rovněž udělil širší povolení k používání latinské mše, kterou upřednostňují tradicionalističtí katolíci, ale která byla z velké části nahrazena liturgií v národním jazyce.
Benediktův liberálnější nástupce, papež František, zrušil komisi zřízenou o tři desetiletí dříve za účelem vyjednávání s SSPX, ačkoli také učinil neobvyklé rozhodnutí uznat svátosti tohoto řádu za platné pro účely sňatku a zpovědi.
SSPX praktikuje výhradně latinskou mši. Řád také prosazuje striktní rozdělení rolí mezi pohlavími. Ženám se nedoporučuje nosit kalhoty a do kostela často chodí s pokrytou hlavou.
Spory této sekty s Vatikánem jsou však zásadnější, uvedl Massimo Faggioli, profesor teologie na Trinity College v Dublinu, a je obtížné je vyřešit nebo se s nimi smířit.
SSPX odmítá reformní doktríny formulované během druhého vatikánského koncilu v letech 1962–1965, které jsou jádrem moderní katolické církve. „Není to něco, co lze vyřešit tím, že řeknete: ‚Dobře, můžete sloužit mši v latině,‘“ řekl Faggioli.
Druhý vatikánský koncil prosazoval jednotu mezi křesťanskými církvemi, uznal všeobecnou svobodu náboženství, tvrdil, že učení jiných světových náboženství může „odrážet paprsek pravdy“, odsoudil antisemitismus a zavrhl představu, že židé nesou kolektivní odpovědnost za smrt Ježíše Krista.
SSPX se domnívá, že reformy koncilu byly v podstatě kacířské, uvedl Faggioli, a nedala žádný signál, že by změnila svůj postoj. Pokud Vatikán SSPX exkomunikuje, je podle něj hlavní otázkou, jak na toto schizma zareagují konzervativní katolíci, kteří sice nejsou členy řádu, ale sympatizují s některými jeho názory.
Rostoucí napětí mezi Vatikánem a SSPX přichází v době, kdy pravicoví katolíci projevují stále větší ochotu střetávat se s Vatikánem kvůli politickým a teologickým neshodám. Někteří katolíci v USA, kde jsou nejvlivnější laičtí členové obvykle jak konzervativní, tak bohatí, podporovali Trumpovu administrativu, i když její postoje k imigraci a zahraniční politice jsou v rozporu s postoji Vatikánu.
Zakladatel SSPX Marcel Lefebvre byl francouzský rojalista, který se ostře stavěl proti komunismu, dekolonizaci a sekularismu. Lefebvre patřil k malému procentu biskupů, kteří hlasovali proti klíčovým dokumentům druhého vatikánského koncilu. Zemřel v roce 1991.
Tato sekta byla po celou svou historii pronásledována obviněními z antisemitismu a vazeb na krajní pravici.
Nacistický kolaborant a odsouzený válečný zločinec Paul Touvier byl v roce 1989 zatčen v klášteře SSPX ve Francii poté, co SSPX uvedla, že ho přijala z milosrdenství. V roce 2009 jeden biskup SSPX sdělil tisku, že věří, že během holokaustu bylo zabito nanejvýš 300 000 židů. V roce 2013 vyvolala SSPX v Itálii pobouření tím, že vedla pohřeb odsouzeného nacistického válečného zločince Ericha Priebkeho, jemuž katolická diecéze v Římě odepřela pohřeb.
SSPX uvedla, že „zcela odmítá falešné tvrzení, že učí nebo praktikuje antisemitismus, což je rasová nenávist vůči židovskému národu kvůli jeho etnickému původu, kultuře nebo náboženskému vyznání“.
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