Počet obětí zemětřesení ve Venezuele se blíží 1 500, desítky tisíc lidí stále chybí
29. 6. 2026
Záchranné týmy v neděli spěchaly, aby našly další přeživší dvou silných zemětřesení, která tento týden zasáhla Venezuelu, přičemž známky života občas přinášejí úlevu v ponurém úsilí zredukovat počet desítek tisíc pohřešovaných.
Počet obětí středečních dvou zemětřesení se blížil 1 500 osobám, když zahraniční záchranné týmy proudily do La Guairy, nejvíce zasaženého státu země, který je dlouho uvězněn v hluboké politické a ekonomické krizi.
Desítky budov se zřítily na hromady písku a sutí v pobřežním státě asi 40 kilometrů severně od Caracasu.
"Pátrací a záchranné práce pokračují. Dnes (neděle) jsme zachránili živé lidi a proto nejsou operace pozastaveny. Vždy si udržujeme naději," řekla dočasná prezidentka Delcy Rodriguez poté, co oznámila prezidentskou komisi, která by rozhodovala o obyvatelnosti budov.
Rodriguez, doprovázená několika ministry, uvedla, že školní hodiny budou pozastaveny ještě o jeden týden a dodávky elektřiny v La Guaira byly obnoveny na 75 %.
Vláda vedená Rodriguez poté, co její předchůdce byl v lednu sesazen USA, poděkovala civilním dobrovolníkům, kteří převáželi pomoc do La Guairy, ale poté zúžila přístup na silnici s tím, že doprava brání efektivnímu pohybu záchranných vozidel.
Dříve Jorge Rodriguez, bratr úřadující prezidentky a předseda Národního shromáždění, uvedl, že počet obětí v neděli vzrostl o 20 lidí na 1 450. Dodal, že 3 150 lidí zůstává zraněných, 12 721 bylo vysídleno a 774 budov se zřítilo.
"Jsme v kritických hodinách, v klíčových hodinách pokračovat v záchraně životů a budovat tábory, kde mohou zůstat lidé, kteří přišli o domov nebo se z jakéhokoliv důvodu nemohou vrátit do svých domovů," řekl.
Rodiny a dobrovolníci trávili dny vytahováním přeživších a těl z trosek před příchodem více než 2 600 zahraničních záchranářů, často si stěžovali na nedostatek těžké techniky a omezenou oficiální přítomnost, zatímco stovky dozvuků prohloubily škody a udržovaly obyvatele v napětí.
Vláda o víkendu oznámila, že do sobotního večera bylo zachráněno nejméně 33 lidí, včetně několika dětí, zatímco desítky tisíc zůstávají nezvěstných.
Otec a jeho syn byli v neděli vytaženi živí z trosek zřícené budovy, zatímco záchranáři závodili s časem, aby našli další přeživší.
Ačkoli vláda uvedla počet stovek pohřešovaných nebo uvězněných, na webu propagovaném politickou opozicí země v neděli bylo jako nezvěstné uvedeno téměř 50 000 lidí, což je mírný pokles oproti 55 000 lidem den předtím.
Omezený čas na nalezení přeživších
Americký geologický průzkum odhadl, že kvůli zemětřesením o síle 7,2 a 7,5 mohlo zemřít více než 10 000 lidí, což by je řadilo mezi nejvíce smrtí zemíětřesení v Latinské Americe za poslední století.
"Existuje okno přibližně tři dny a 72 hodin, kdy pravděpodobnost, že se po něm podaří zachránit lidi naživu," řekl Sebastian Eugster, vedoucí švýcarského záchranného týmu.
Tým o 80 členech našel několik živých lidí v troskách díky upozorněním svých osmi pátracích psů, ale nestihl je včas vytáhnout, aby je zachránil, dodal.
Sobotní večer znamenal 72 hodin od otřesů.
Zachráněné děti
Americké ministerstvo zahraničí v sobotu oslavilo záchranu kojence americkými záchrannými týmy a na X zveřejnilo video, na kterém záchranáři v helmách vytahují dítě zabalené v dece a plačící dítě z trosek.
Kolumbijský záchranný tým také zachránil jedenáctiletého chlapce Moisese, který byl uvězněn asi 3 metry hluboko v sutinách, poté co jeho polohu identifikoval skenerem, uvedla televize Reuters.
Byl přenesen na nosítkách se zlomenou rukou, oči měl zakryté látkou, aby je ochránil před šokem denního světla. Jeho matka a sestra byly zabity.
Mexičtí záchranáři pracující u zřícené budovy ve městě Caraballeda zachránili dalšího jedenáctiletého chlapce, zveřejnila Rodriguez na X pozdě v sobotu večer a ukázala týmy, jak nesou malou postavu na nosítkách z trosek.
Vysoký americký představitel v sobotu uvedl, že během jednoho dne či dvou by měl být oznámen finanční balíček ve výši stovek milionů dolarů, navíc k již slíbeným 150 milionům dolarů.
Opoziční lídryně a nositelka Nobelovy ceny míru Maria Corina Machado v neděli médiím řekla, že plánuje návrat do země, kde se od prezidentských voleb v roce 2024, které podle mezinárodních pozorovatelů opozice vyhrála, skrývala, dokud v prosinci neodjela převzít svou cenu.
Představitel Bílého domu v sobotu řekl agentuře Reuters, že její snaha vrátit se domů frustruje vysoké představitele ve Washingtonu, kteří uvedli, že je to příliš brzy po katastrofě.
Největší venezuelská rafinerie, Amuay s kapacitou 645 000 barelů denně, byla v neděli uzavřena po velkém výpadku proudu v západním státě Falcon, uvedli pracovníci tohoto zařízení.
Zdroj v angličtině: ZDE
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