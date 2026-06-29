Německo zvažuje návrat k povinné vojenské službě
29. 6. 2026
Hovoří o tom předseda parlamentního výboru pro obranu Thomas Rövekamp (CDU). Podle něj by mělo být rozhodnutí učiněno do 31. července 2027. "Pokud těchto cílů nedosáhneme dobrovolnou mobilizací, budeme se muset vrátit k povinné vojenské službě," řekl Rövekamp.
Německo zrušilo brannou povinnost v roce 2011, ale po rozsáhlé ruské invazi na Ukrajinu se obranná politika země dramaticky změnila. Kancléř Friedrich Merz slíbil vytvořit nejsilnější pozemní armádu v Evropě, která do roku 2035 zvýší počet vojáků Bundeswehru ze současných 185 000 na 260 000 vojáků. Podle Rövekampa však bude extrémně obtížné dosáhnout takových ukazatelů pouze s pomocí dobrovolníků. "Musíme vést velmi vážnou diskusi o tom, zda můžeme dosáhnout tak ambiciózních cílů – zvýšit počet aktivních vojáků a záložníků na dobrovolné bázi. Stále mám vážné pochybnosti," řekl.
Na začátku roku 2026 Německo zavedlo nový model vojenské služby: muži ve vojenském věku musí vyplnit zdravotní dotazník a podstoupit lékařskou prohlídku. Vláda si vyhradila právo zavést povinnou brannou povinnost, pokud by dobrovolný nábor nestačil. Současně vyvolaly široký ohlas plány zavázat muže narozené v roce 2008 a starší aby museli žádat o povolení opustit zemi na více než tři měsíce. Ministr obrany Boris Pistorius je musel opustit. Kritici obviňují úřady, že mladé lidi považují za "potravu pro děla".
Německo není jedinou evropskou zemí, která buduje svůj vojenský potenciál. Ve Francii zahájil Emmanuel Macron dobrovolnou národní službu na 10 měsíců s platbou 10 tisíc eur a Polsko začalo posilovat ozbrojené síly na východním křídle NATO. Na tomto pozadí se v Evropě stále častěji objevují varování o možné ruské hrozbě: podle řady evropských představitelů může Kreml příštích 12 měsíců považovat za příznivý okamžik pro konflikt s NATO.
Zdroj v angličtině: ZDE
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