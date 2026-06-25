O tom, kdo reprezentuje stát na summitu NATO, nemůže rozhodovat noblesa nebo znalosti, ale mandát z demokratických voleb
25. 6. 2026 / Boris Cvek, Bohumil Kartous
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Diskuse autorů Britských listů o sporu prezident versus babišovci a summit NATO.
Boris Cvek:
O tom, kdo reprezentuje stát na summitu NATO, nemůže rozhodovat noblesa nebo znalosti, ale mandát z demokratických voleb
Pokud si Bohumil Kartous myslí, že o tom, kdo reprezentuje Česko na summitu států NATO, rozhoduje noblesa, schopnost mluvit nebo zkušenosti, naprosto se míjí s demokracií. Ten summit je summit států, ne společenské setkání noblesních lidí.
USA třeba přestavuje administrativa prezidenta Trumpa. Ano, je to hrůza, ale to je demokracie. Trump a jeho strana mají ve Spojených státech moc. Tak to je. Přes všechno blekotání, demenci, neschopnost.
Prezident republiky nemůže na summitu NATO reprezentovat reálnou moc v České republice. Nemá ji. Bohužel. Co si o nás budou myslet spojenci, když tam bude Česká republika takto rozdvojená? Bude to fraška pro celý svět. Navíc Babiš a Macinka si tuhle „válku“ s velkou chutí užijí. Tohle potřebovali ze všeho nejvíce.
Zachránit demokracii v USA či v ČR či kdekoli jinde znamená demokraticky získat reálnou moc. Demokracie není soutěž v noblese a znalostech. Nikdy nebyla.
Bohumil Kartous:
Promiňte, ale role prezidenta na samotném summitu byla přece v té polemice nepodstatná. Nicméně nejde o noblesu, jde i znalost věci a samozřejmě možnost být jednání s dalšími světovými politiky, což je podstatné už jen kvůli tomu, že tam Babiš s Macinkou nebudou moct bezostyšně lhát. V okamžiku, kdy je prezident součástí delegace, je přirozeně v jejím čele, Tím pádem mu to dává možnost účastnit se jednotlivých setkání dle vlastní úvahy. Srovnání s USA není vzhledem k tamnímu prezidentskému systému úplně funkční.
Boris Cvek:
Takže zahraniční představitelé budou naslouchat prezidentovi, ač vědí, že reálnou moc má Babiš a vláda a parlament? Přece nejde o setkání osobností, ale států. Nebo si třeba Macron (o Trumpovi nemluvě, tam je jasné, na čí straně stojí) vyslechne oba pohledy - a co si pak bude myslet o ČR? Nebo myslíte, že bude poslouchat jen prezidenta, a Babiše ne?
Bohumil Kartous:
Upřímně, Trumpovi jsou čeští politici úplně ukradení, Macinka ho při troše štěstí zastaví u záchodů a rychle si s ním udělá selfie. Americký velvyslanec Merrick (Trumpův nohsled v Česku) jasně sdělil, že Česko nemá očekávat žádné jednání na nejvyšším úrovni, dokonce ani na úrovni náměstků, vzhledem k tomu, jak neplní závazky. Jde o to, že v přítomnosti prezidenta nemohou ti dva idioti lhát o tom, že to tak bude.
Jan Čulík:
Já rozumím postojům, že babišovci jsou blbci. O tom ale
není argument. Pan Cvek argumentuje, že bohužel - jako Trump - mají
demokratický mandát.
není argument. Pan Cvek argumentuje, že bohužel - jako Trump - mají
demokratický mandát.
Boris Cvek:
Podle mě jsou samozřejmě Babiš i Trump blbci, idioti a škůdci. O tom prosím ať ani na vteřinu nikdo nepochybuje. Podle mě ale to, co dělá prezident, Babiše a spol. posílí.
Bohumil Kartous:
Jejich mandát nikdo nezpochybňuje, oni zpochybňují těm prezidentův a to nyní zarazil Ústavní soud.
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