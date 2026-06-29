Fico odmítá další pomoc Ukrajině
29. 6. 2026
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Podle slovenského premiéra se příští týden uskuteční setkání s nejvyššími představiteli země i s ministrem obrany Robertem Kaliňákem, aby určil postoj Bratislavy. Fico chce, aby slovenská delegace jela na summit bez mandátu schvalovat nové vojenské půjčky nebo finanční příspěvky pro Ukrajinu.
„Viete, čo sa môže stať? Zaletí sem nejaký dron, úmyselne či neúmyselne, padne na obytný blok, dôjde k úmrtiam alebo zraneniam a môžeme mať na stole 3. svetovú vojnu. Preto za Slovensko hovorím: žiadna podpora vojny, Slovensko nebude platiť vojenské výdavky Ukrajiny,“ řekl Fico.
Dodal, že nemůže zasahovat do jiných zemí, které se podle něj "chtějí vrhnout do války".
Zdroj ve slovenštině: ZDE
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