Vynikající lord Alf Dubs (93) ze Zlína právem seřval britskou ministryni vnitra za odpornou a nelidskou britskou azylovou politiku
26. 6. 2026
Místo toho by se očekávaná vláda vedená Burnhamem mohla zasazovat o „lidská práva, soucit, spravedlnost a rovnost“ a zároveň prosazovat kontrolu britských hranic, řekl Dubs.
Mahmoodová se snaží některé ze svých radikálních plánů zmírnit. Podílela se na jednáních o vynětí pracovníků v sociální péči z navrhovaných změn týkajících se zrušení „povolení k pobytu na dobu neurčitou“.
Obecně se očekává, že se Burnham stane premiérem již 17. července poté, co Starmer tento týden odstoupil z funkce.
Na otázku, zda by Mahmoodová měla zůstat ve funkci, Dubs odpověděl deníku Guardian: „Myslím si, že její schopnosti by byly lépe využity jinde ve vládě, aby měl nový premiér volnou ruku při prosazování svého vlastního přístupu k azylové a imigrační politice.
V době, kdy strana potřebuje jednotu, se nedomnívám, že politika Shabany Mahmoodové představuje správný přístup.“
Dubs, který je označován za „svědomí labouristického hnutí“, řekl: „Toto je příležitost pro Andyho Burnhama napravit některé chyby, kterých se dopustila Starmerova vláda v souvislosti s žadateli o azyl a uprchlíky.
„Například navrhované změny týkající se zrušení povolení k trvalému pobytu, které by se zpětně vztahovaly na lidi, kteří sem přišli v dobré víře a v souladu s předpisy, jsou prostě nespravedlivé a měly by být přehodnoceny.
„Musíme pevně stát za našimi závazky vyplývajícími z Úmluvy o uprchlících z roku 1951 a z Evropské úmluvy o lidských právech a nesnažit se je oslabovat, což současné návrhy hrozí udělat.“
Dubs, bývalý ministr Severního Irska, který se podílel na vypracování Velkopáteční dohody, tedy dohody uo ukončení násilí v Severním Irsku mezi katolíky a protestanty. kritizoval rozhodnutí Mahmoodové pozastavit víza pro sloučení rodin. Očekává se, že v úterý Mahmoodová představí návrh zákona o azylu a imigraci, který usnadní nasazení pout dětem před deportací nebo vyhoštění nemocných dětí.
Dubs (93) byl do Velké Británie přepraven vlakem Kindertransportu, o kterém později zjistil, že jej zorganizoval londýnský makléř sir Nicholas Winton.
Uvedl, že navrhované změny by děti v jeho situaci „nechaly na holičkách“ a znemožnily by jim hledat útočiště ve Velké Británii.
„V současné podobě těchto návrhů by děti jako já, které přijíždějí do Velké Británie hledat útočiště, zůstaly na holičkách. Ještě horší je, že by mohly být spoutány a deportovány, i když zde mají rodinu, která je připravena a ochotna se o ně postarat. To nejsou britské hodnoty a rozhodně to nejsou hodnoty Labouristické strany.
Měli bychom klást vysokou prioritu na sloučení rodin, abychom umožnili dětem žádajícím o azyl připojit se zde ke svým rodinám. Věřím, že veřejnost by to přijala a vnímala by to jako spravedlivý a soucitný přístup,“ řekl.
Burnhamova kampaň v Makerfieldu byla „pozitivní, zaměřená na komunitu a sjednocující“, uvedl Dubs. „Promarnit tento optimismus nyní by byla politická chyba.“
Vyzval Burnhama, aby podpořil děti a uklidnil „jádro voličů“ strany.
„Toto je pro Labouristickou stranu okamžik nového začátku, kdy můžeme odložit do minulosti některé z těch otřesných výrazů, jimiž politici popisují uprchlíky: ‚vetřelci‘, ‚ostrov cizinců‘, ‚roztrhávají naši zemi na kusy‘. Nemůžeme začít znovu s politikou, kterou mnozí členové Labouristické strany nepodporují a v jejímž čele stojí ministryně vnitra, která rozděluje veřejné mínění,“ řekl.
Labouristická strana by se měla snažit kontrolovat hranice Spojeného království, ale měla by tak činit „bez krutosti“, uvedl Dubs.
„Tato kontrola by měla být doprovázena naším závazkem k dodržování základních práv a soucitem s těmi, kteří se nacházejí v nejtěžší nouzi. Ne performativní krutostí – jako je například oznámení, že ministerstvo vnitra začne na hranicích zabavovat šperky uprchlíků. Nebo používání pobuřující rétoriky, která obviňuje uprchlíky z toho, že ‚roztrhávají naši zemi na kusy‘.
„Musíme zdvojnásobit naše úsilí o navázání celoevropské spolupráce v oblasti žadatelů o azyl a uprchlíků. Pouze ve spolupráci s našimi partnery můžeme dosáhnout účinné politiky založené na lidských právech.“
Zdroje blízké Mahmoodové uvedly, že její politika je prý nezbytná k obnovení pořádku a kontroly na hranicích Spojeného království, což je prý v souladu s hodnotami Labouristické strany.
Zdroj v angličtině ZDE
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