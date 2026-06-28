Izraelské masakrování civilistů pokračuje

28. 6. 2026

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Při izraelských útocích na stany, v nichž našli útočiště vysídlení Palestinci v Gaze, zahynuli dva lidé, včetně patnáctileté dívky, a desítky dalších byly zraněny. K těmto útokům došlo den poté, co při útoku ve střední části Gazy zahynuli tři Palestinci, kteří byli identifikováni jako policisté cestující v automobilu. Centrum pro lidská práva v Gaze varovalo, že izraelská okupační správa mění vodní krizi v pásmu Gazy v „nástroj pomalého zabíjení“, který ohrožuje životy více než dvou milionů Palestinců, a to v situaci, kdy vodovodní systém téměř zcela selhal v důsledku zničení infrastruktury a blokády dovozu paliva a vybavení potřebného k jeho provozu a opravám. Uvedlo, že obyvatelé čelí katastrofálním podmínkám s rostoucími teplotami a poklesem denního přídělu vody na osobu na 3 až 6 litrů, což je hluboko pod minimální nouzovou úrovní.

Při izraelském útoku bezpilotním letounem zahynuli v jižní části Gazy dva palestinští sourozenci, včetně patnáctileté dívky, a nejméně sedm dalších osob bylo zraněno. Útok byl namířen na stany, v nichž našli útočiště vysídlení Palestinci v rozlehlém táboře Muwasi.

Izrael stále zabíjí děti v Gaze, ale už se o tom nepíše na titulních stránkách. Na ulici Al-Jalaa v Gaze došlo k hrůznému masakru poté, co izraelský bezpilotní letoun zaútočil na stan právě v okamžiku, kdy kolem projíždělo civilní vozidlo s ženami a dětmi.

Všichni cestující utrpěli zranění od odletujících střepin. Jedna žena při útoku přišla o ruku a oko. Izraelská letadla právě teď intenzivně bombardují město Deir al-Balah ve střední části pásma Gazy. Dnes ráno izraelští osadníci zničili vodovodní potrubí východně od města Tubas na severu okupovaného Západního břehu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotním prohlášení uvedl, že mezi mořem a řekou Jordán není místo pro dva státy. Netanjahu řekl, že izraelská veřejnost byla dříve ohledně řešení dvou států rozdělena, ale že se to v posledních třech letech změnilo. Izrael přijal opatření, která mají osadníkům pomoci zmocnit se půdy na okupovaném Západním břehu, přičemž od 7. října 2023 narůstá násilí ze strany osadníků – podle odborníků jsou tato opatření zaměřena na podkopání řešení spočívajícího ve dvou státech. Ten konkrétní okamžik, kdy britská chiruržka vypovídala před britským parlamentem Popisuje, jak bezpilotní letouny izraelských obranných sil (IDF) přilétají bezprostředně po leteckých útocích v Gaze a přímo na místě zaměřují a střílejí na zraněné, včetně dětí. „V Gaze nejsou žádní nevinní“: Nyní izraelská armáda uplatňuje tuto politiku i na Západním břehu Jordánu. Devatenáctiletý Siraj Hassan Musa z Gazy přišel v sérii tragédií, které provázely dlouholeté války, o to, co mu z rodiny zbylo. Dnes se loučí se svou sestrou Islam (14) a bratrem Abdullah (29) po izraelském útoku na stany pro vysídlené rodiny v Khan Younis v jižní části pásma Gazy, zatímco jeho další sestra Lana zůstává na jednotce intenzivní péče. Palestinští smuteční hosté se účastní pohřbu teenagera, kterého zabil Izrael v Khan Younisu v Gaze.Při izraelském útoku bezpilotním letounem zahynuli v jižní části Gazy dva palestinští sourozenci, včetně patnáctileté dívky, a nejméně sedm dalších osob bylo zraněno, jak uvedla Násirova nemocnice, kam byli zranění převezen.

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Obsah vydání | 26. 6. 2026