Izraelské masakrování civilistů pokračuje
28. 6. 2026
Centrum pro lidská práva v Gaze varovalo, že izraelská okupační správa mění vodní krizi v pásmu Gazy v „nástroj pomalého zabíjení“, který ohrožuje životy více než dvou milionů Palestinců, a to v situaci, kdy vodovodní systém téměř zcela selhal v důsledku zničení infrastruktury a blokády dovozu paliva a vybavení potřebného k jeho provozu a opravám. Uvedlo, že obyvatelé čelí katastrofálním podmínkám s rostoucími teplotami a poklesem denního přídělu vody na osobu na 3 až 6 litrů, což je hluboko pod minimální nouzovou úrovní.
Israeli strikes on tents sheltering displaced Palestinians in Gaza have killed two people, including a 15-year-old girl, and injured dozens.— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 27, 2026
The attacks came a day after a strike in central Gaza killed three Palestinians identified as police officers travelling in a vehicle. pic.twitter.com/v1H4JiIQ0e
The Gaza Center for Human Rights warned that the Israeli occupation is turning the water crisis in the Gaza Strip into a "slow killing tool" threatening the lives of more than two million Palestinians, amid the near total collapse of the water system as a result of the… pic.twitter.com/TRbkrUi0s3— Quds News Network (@QudsNen) June 27, 2026
Při izraelském útoku bezpilotním letounem zahynuli v jižní části Gazy dva palestinští sourozenci, včetně patnáctileté dívky, a nejméně sedm dalších osob bylo zraněno. Útok byl namířen na stany, v nichž našli útočiště vysídlení Palestinci v rozlehlém táboře Muwasi.
Izrael stále zabíjí děti v Gaze, ale už se o tom nepíše na titulních stránkách.
Israeli drone strike killed two Palestinian siblings, including a 15-year-old girl, in southern Gaza and wounded at least seven others. The strike targeted tents sheltering displaced Palestinians in the sprawling camp of Muwasi.https://t.co/Nuzle3LsVl— Kenneth Roth (@KenRoth) June 28, 2026
Na ulici Al-Jalaa v Gaze došlo k hrůznému masakru poté, co izraelský bezpilotní letoun zaútočil na stan právě v okamžiku, kdy kolem projíždělo civilní vozidlo s ženami a dětmi.
Israel is still killing children in Gaza and it's no longer makes headlines. pic.twitter.com/wRbjqGe8ug— Mohamad Safa (@mhdksafa) June 27, 2026
Všichni cestující utrpěli zranění od odletujících střepin. Jedna žena při útoku přišla o ruku a oko.
Izraelská letadla právě teď intenzivně bombardují město Deir al-Balah ve střední části pásma Gazy.
🚨 BREAKING: A horrific massacre unfolded on Al-Jalaa Street in Gaza after an Israeli drone strike targeted a tent as a civilian vehicle carrying women and children was passing by.— Gaza Notifications (@gazanotice) June 27, 2026
All passengers were injured by flying shrapnel. One woman lost her arm and an eye in the attack. pic.twitter.com/GGDG6bhMqx
Dnes ráno izraelští osadníci zničili vodovodní potrubí východně od města Tubas na severu okupovaného Západního břehu.
🚨 BREAKING: Israeli aircraft are heavily bombarding Deir al-Balah in central Gaza Strip right now. pic.twitter.com/EETxFJuJhm— Gaza Notifications (@gazanotice) June 27, 2026
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotním prohlášení uvedl, že mezi mořem a řekou Jordán není místo pro dva státy. Netanjahu řekl, že izraelská veřejnost byla dříve ohledně řešení dvou států rozdělena, ale že se to v posledních třech letech změnilo. Izrael přijal opatření, která mají osadníkům pomoci zmocnit se půdy na okupovaném Západním břehu, přičemž od 7. října 2023 narůstá násilí ze strany osadníků – podle odborníků jsou tato opatření zaměřena na podkopání řešení spočívajícího ve dvou státech.
This morning, Israeli settlers destroyed a water supply pipeline east of Tubas in the northern occupied West Bank. pic.twitter.com/pl4140T0BB— Quds News Network (@QudsNen) June 28, 2026
Ten konkrétní okamžik, kdy britská chiruržka vypovídala před britským parlamentem Popisuje, jak bezpilotní letouny izraelských obranných sil (IDF) přilétají bezprostředně po leteckých útocích v Gaze a přímo na místě zaměřují a střílejí na zraněné, včetně dětí.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said in a statement on Saturday that, between the sea and the Jordan River, there is no room for two states.— Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 27, 2026
Netanyahu said the Israeli public had previously been divided over the two-state solution, but that this had changed over the… pic.twitter.com/9xfPxFqMlx
„V Gaze nejsou žádní nevinní“: Nyní izraelská armáda uplatňuje tuto politiku i na Západním břehu Jordánu.
That particular moment when a British surgeon was giving testimony to the UK Parliament.— Richard (@ricwe123) June 27, 2026
He describes how IDF drones arrive right after airstrikes in Gaza, targeting and shooting the injured, including children,right on the spot...... pic.twitter.com/ktOBkS9jEn
Devatenáctiletý Siraj Hassan Musa z Gazy přišel v sérii tragédií, které provázely dlouholeté války, o to, co mu z rodiny zbylo. Dnes se loučí se svou sestrou Islam (14) a bratrem Abdullah (29) po izraelském útoku na stany pro vysídlené rodiny v Khan Younis v jižní části pásma Gazy, zatímco jeho další sestra Lana zůstává na jednotce intenzivní péče.
Opinion | Opinion • 'No innocents in Gaza': Now, the IDF is applying that policy in the West Bank | Gideon Levy https://t.co/JTh4m78RsH— Haaretz.com (@haaretzcom) June 28, 2026
Palestinští smuteční hosté se účastní pohřbu teenagera, kterého zabil Izrael v Khan Younisu v Gaze.
🚨 BREAKING: A 19 year old in Gaza, Siraj Hassan Musa, loses what remains of his family in a series of tragedies spanning years of war.— Gaza Notifications (@gazanotice) June 27, 2026
Today, he bids farewell to his sister Islam (14) and his brother Abdullah (29) after an Israeli strike on tents for displaced families in Khan… pic.twitter.com/HXuFnGdOiO
Při izraelském útoku bezpilotním letounem zahynuli v jižní části Gazy dva palestinští sourozenci, včetně patnáctileté dívky, a nejméně sedm dalších osob bylo zraněno, jak uvedla Násirova nemocnice, kam byli zranění převezen.
Palestinian mourners attend the funeral of a teen killed by Israel in Gaza's Khan Younis.— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 27, 2026
🔴 LIVE updates: https://t.co/IdomV5tEi4 pic.twitter.com/cmH4sLnaFq
An Israeli drone strike killed two Palestinian siblings, including a 15-year-old girl, in southern Gaza and wounded at least seven others, according to Nasser hospital, where the casualties were taken https://t.co/I7x9yTVJEH— The National (@ScotNational) June 28, 2026
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