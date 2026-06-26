Rusko připravuje výcvikové podmínky pro novou mobilizaci
26. 6. 2026
Přípravy na hromadný nábor do armády podle jednoho z nich probíhají už několik měsíců, zatímco oficiálně to, co je plánováno, "nikdy nebude nazváno mobilizací".
"Od října" bude armáda připravena přijímat desítky tisíc lidí na zrychlený výcvik na cvičišti a v takových skupinách "rozdělovat mezi aktivní vojáky," uvedl zdroj, který dohlíží na nábor na zakázku v jedné ze státních korporací. Podle něj si na frontě "neustále stěžují na akutní nedostatek lidí" a ti, kdo mají na starosti doplňování armády, mají za úkol "připravovat se".
Konečné "rozhodnutí v této otázce ještě nepadlo," zdůrazňuje zdroj blízký vnitřnímu politickému bloku prezidentské administrativy. "Všechno nejde přesně podle plánu. A lidé zapojení do procesu začali být kreativní," vysvětluje. Podle zdroje je mobilizace možná na podzim 2026, po volbách.
Další zdroj blízký prezidentské administrativě ví o "různých plánech pro nasycení armády". "Existují různé scénáře a mobilizace je jedním z nich," zdůrazňuje.
Příliv smluvních vojáků, kteří jsou lákáni na frontu milionovými bonusy od Ministerstva obrany, klesá. V prvním čtvrtletí klesl na 800–1000 lidí denně a podle odhadů západních zpravodajských služeb přestal pokrývat ztráty na frontové linii. Míra zápisu v Moskvě se téměř snížila na polovinu: 1 708 lidí v dubnu, 1 378 v květnu, což je o tisíc méně než o rok dříve, uvedl zdroj z kanceláře starosty.
"Zdá se, že lidé už došli," řekl jeden z dříve mobilizovaných Věrstce. Podle něj má jeho pluk maximálně 40 % personálu a nově příchozí bojovníci "nejsou schopni bojovat". "Někdo je odveden z vězení, někdo z ulice. Bezdomovci v doslovném slova smyslu. Zločinci, a už v takovém věku a s takovými vředy, že sotva stojí na nohou," stěžuje si.
Existuje mnoho důvodů pro novou mobilizaci, říká zdroj blízký Kremlu: "Selhání ofenzívy, ztráta iniciativy, neschopnost protivzdušné obrany." Přesto vnitřní politický blok prezidentské administrativy pochybuje, že přínosy mobilizace převáží nad riziky. "Není jasné, jak to mobilizace radikálně změní, kromě mobilizace protestů a kolapsu ekonomiky," říká další účastník debaty.
Evropské zpravodajské služby považují za hypoteticky možné jak novou mobilizaci, tak přechod na militarizovanou ekonomiku. Armáda údajně zaručuje Putinovi "plnou kontrolu nad čtyřmi ukrajinskými regiony s dostupností lidských zdrojů," uvedl zdroj blízký jedné ze zpravodajských služeb. "Putin nechce ukončit válku a je připraven bojovat ještě další dva nebo tři roky. Existují obavy z nestability – v případě ukončení nepřátelství, které je nyní, bez vážných úspěchů," dodávají.
První kolo mobilizace, provedené na podzim 2022, snížilo hodnocení úřadů, podporu války ve společnosti a způsobilo, že stovky tisíc Rusů uprchly do zahraničí. Podle zdrojů byly však zohledněny chyby před čtyřmi lety: byl zaveden systém elektronických předvolání, byl zaveden automatický zákaz cestování do zahraničí při předvolání na vojenský úřad pro registraci a nábor a samotné vojenské registrační a náborové úřady byly převedeny na celoroční odvody do armády.
Zdroj v ruštině: ZDE
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