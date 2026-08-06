České inženýrské snění o jádru aneb bájný Se-to vše vyřeší
6. 8. 2026
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Jiří Hlavenka
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Pěkný komentář od europoslance a ekonoma Luďka Niedermayera, který poukazuje na to, že jaderná energetika budoucnosti stojí na zcela nejasných předpokladech. Poukazuje ale také na to, co je pro Čechy typické. Stojíme před fakt náročným, složitým a drahým problémem, který má spoustu pro a proti, tak jako vždycky. A místo toho, abychom jej začali opravdu řešit, se oddáme romantizujícímu snění, že "se to" (opět ten bájný Seto, který všechno zvládne) nějak vyřeší skoro samo s využitím technologií, které ještě sice moc neexistují, ale, s pomocí výrobků, které nikdo nevyrábí, s pomocí postupů, které nejsou vyzkoušené, atd. Protože jsme národ inženýrů, tak víme, že není žádný problém, který by nevyřešila matice 8x8x8 inženýrů uspořádaných v pravidelném geometrickém tvaru. Prostě máme odškrtnuto, vyřešeno, jdeme dál. Inženýři to vyřešej.
Aplikujme v dnešní energetice: "to vyřeší jaderná fúze". Nebo: "to vyřeší malé modulární reaktory" (které ve skutečnosti nejsou ani malé, ani modulární, ale jsou to teda aspoň ty reaktory). Nebo: "vodík to vyřeší". To je jedno co. Inženýři to vyřešej.
Přemýšlím, čím to je. Důvodů bude asi víc. Jeden je, že jsme fakticky nikdy v recentních dějinách před nutností něco těžkého vzít na svou zodpovědnost a dotáhnout to od prvního krůčku až do masivní, škálovatelné rpodukce nestáli. Nevíme, jaké to doopravdy je. Druhým je právě ta přes generace probublávají materialistická víra pocházející z bolševismu; bolševismus jsme zavrhli, ale materialismus ne. "Prostě to postavíme", další Stavba Míru a Socialismu. Tam jsme se taky nedozvídali, kolik to stálo, jestli se to vůbec vyplatí a jestli to vůbec nějak dobře funguje, ale oči nám vlhly a hruď se dmula při pohledu na to Velké Postavené. ("Člověk, to zní hrdě", napsal Maxim Gorkij). Další pak je, že tím, jak bohužel až příliš často nemáme věci ve svých rukou hrozně málo víme, jak doopravdy funguje svět. Čteme hodně sci-fi, takže z nich "víme", že důležitý je ten vynález. Akorát že vůbec. Důležité je všecko to další, a na tom to obvykle taky selže. Technologie, výroba, škálování, produktový vývoj, marketing, prodej, management. "To už se přece zvládne". Akorát že ne; tady selhávají firmy, tady se ukazuje neživotaschopnost.
Tzv. malé modulární reaktory (o nich je článek) neselžou - pokud tedy selžou - na vynálezu, na principu. Oboje tu už je a není to vlastně složité. Pokud neuspějí, tak právě vinou toho, že se v té dlouhatánské cestě neukáží jako byznysově životaschopné. Jestli ano či ne, nevíme. Ale už jsme se oddali romantickému inženýrskému snění. To ostatně nikoho nic nestojí.
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