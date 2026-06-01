Proč chce Trump předat plutonium z období studené války jaderným start-upům?
1. 6. 2026
Jaderná technologie z období studené války zažívá v USA velký návrat. Trumpova administrativa vybrala několik jaderných start-upů, kterým by bylo uděleno právo čerpat ze zásob vojenského plutonia, které se vyrábělo až do počátku 90. let pro použití v jaderných zbraních. Toto plutonium bude následně znovu využito jako palivo pro pohon malých modulárních reaktorů.
Pět společností, včetně francouzsko-italského specialisty na malé jaderné reaktory Newcleo, vstoupí do "pokročilých jednání" s americkými úřady o využití části z 99 tun plutonia, které USA skladují na několika vysoce zabezpečených místech.
Vybrané start-upy budou muset prokázat, že dokážou bezpečně manipulovat a s vysoce nestabilním radioaktivním materiálem, který by mohl být použit k vývoji desítek nových jaderných zbraní, a bezpečně jej přepravovat.
Objemné zásoby plutonia
V květnu 2025 prezident Donald Trump znovu otevřel otázku plutonia – k velkému zklamání odborníků na nešíření jaderných zbraní.
USA se desítky let snaží najít řešení, jak se těchto zásob zbavit. "Skladování stojí peníze. Musíme zajistit, aby byly bezpečně uloženy a aby nádoby s plutoniem nezkorodovaly. To jsou výdaje na zásoby, které Spojené státy stejně nechtějí, protože je již nepotřebují pro svůj jaderný arzenál," vysvětlil Noah Mayhew, specialista na nešíření jaderných zbraní a jadernou správu ve Vídeňském centru pro odzbrojení a nešíření jaderných zbraní (VCDNP).
Na konci studené války se USA a Rusko snažily najít způsob, jak využít toto plutonium tím, že by ho přeměnily na zdroj energie. Nefungovalo to a plán byl opuštěn během druhého funkčního období Baracka Obamy. Když Joe Biden přišel do Bílého domu, chtěl bezpečně zakopat zásoby v Novém Mexiku. Projekt však během jeho funkčního období uvízl, protože byl příliš nákladný a složitý na realizaci.
Trumpův návrat do Bílého domu znamenal v této otázce obrat o 180 stupňů: Proč nezapojit soukromý sektor do řešení plutonia, kterého se vláda zoufale snaží zbavit?
Cesta start-upu se nové administrativě zdála obzvlášť slibná, protože Trump má ambiciózní plán na obnovu jaderných zbraní v USA.
Americké plutonium místo ruského uranu?
Mezi faktory, které tento krok pohánějí, patří podle některých odborníků nenasytná chuť AI po energii. "Jedním z hlavních důvodů podpory Donalda Trumpova jaderné energii je potřeba USA vyrábět stále více elektřiny, aby uspokojily obrovské požadavky AI průmyslu a jeho datových center," vysvětlil Mayhew.
Jaderné start-upy vybrané Bílým domem všechny tvrdí, že mají naléhavou potřebu přístupu k novým zdrojům paliva, zejména od začátku plnohodnotné invaze Ruska na Ukrajinu v roce 2022. "Tento příběh má geopolitický prvek: hlavním dodavatelem obohaceného uranu, který byl zdrojem energie pro tyto reaktory, bylo Rusko," poznamenal Chris Spedding z Leverhulme Centre for Humanity in Space na University of Leicester.
"Spojené státy nyní chtějí vyrábět více elektřiny [prostřednictvím jaderné energie], aniž by musely kupovat obohacený uran z Ruska. Ale za jakou cenu?" zeptal se Moritz Kütt, fyzik z Univerzity v Hamburku a zakladatel Hamburské laboratoře jaderného odzbrojení.
Pro Donalda Trumpa je čas "udělat plutonium znovu skvělým". Jenže "plutonium je jednou z nejtoxičtějších látek, jaké kdy byly vytvořeny, mnohem více než uran. I jen malé množství stačí k tomu, abyste byli vystaveni riziku vzniku rakoviny plic," poznamenal Mycle Schneider, koordinátor, redaktor a vydavatel World Nuclear Industry Status Report (WNISR).
Odborníci jsou skeptičtí vůči myšlence, že by měly takové látky zpracovávat start-upy. "Je to extrémně obtížné zvládnout a budou potřeba velmi přísné protokoly k dohledu nad tímto projektem," řekl Spedding.
Dalším významným rizikem šíření, varuje Kütt, je, že získání odděleného plutonia pro zbraně je mnohem jednodušší než obohacování uranu. Také k vytvoření bomby jej není potřeba mnoho. "Zatímco přesné množství plutonia potřebné k výrobě jaderné výbušniny je utajovaná informace, můžeme říci, že hmotnost velikosti melounu je dostačující," vysvětlil Schneider. (U plutonia 239 k výrobě nálože nepochybně stačí dávka kolem 10 kg - pozn. KD.)
Riziko šíření zbraní
Zásoby plutonia jsou v současnosti stacionární a jsou uloženy ve vysoce zabezpečených zařízeních, "ale pokud k nim pustíme soukromé firmy, automaticky zvýšíme počet dopravních tras a počet lidí, kteří s ním manipulují, což zvýší riziko ztráty nebo krádeže," varoval Spedding.
Mezinárodní organizace jako Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) by mohly pomoci učinit tento proces bezpečnějším. Ale kromě bezpečnostních obav "signál, který Spojené státy vysílají, opravdu není dobrý," varoval Mayhew. Pokud jde o jaderné odzbrojení, "prodej plutonia, které lze použít k výrobě zbraní, soukromým firmám nevysílá nejlepší zprávu," poznamenal.
Spedding souhlasí. "Jiné země by si mohly myslet, že pokud Spojené státy používají plutonium, proč by neměly dělat totéž?" vysvětlil.
Argument start-upů, které usilují o rychlý přístup k plutoniu jako alternativě k obohacenému uranu z Ruska, také nepřesvědčil několik odborníků na nešíření jaderných zbraní. "Není to jako na čerpacích stanicích, kde si můžete svobodně vybrat typ paliva pro reaktory," poznamenal Kütt. Přeměna plutonia na zdroj energie je také velmi nákladná a časově náročná. "Vyrobit úplně první kilowatthodinu z plutonia by trvalo roky, ne-li desetiletí," prohlásil.
Trumpův plán "odemknout plutonium" pro jaderné start-upy se podle mnoha odborníků jeví jako špatně promyšlený a narychlo sestavený.
Pak je tu také otázka možného střetu zájmů. V září 2025 poslal demokratický senátor Edward Markey dopis americkému prezidentovi, v němž vyjádřil obavy, že americký ministr energetiky Chris Wright pracuje v zájmu jaderné energetické společnosti Oklo, kde byl dříve členem představenstva, než rezignoval, aby se připojil k Trumpově administrativě.
"Mám obavy, že vaše administrativa pokračuje v plánech na předání plutonia do Oklo a umožnění výstavby závodu na přepracování ne proto, že by tyto návrhy dávaly smysl pro Spojené státy, ale protože Oklo by z toho mělo finanční prospěch a ministr Wright jedná v zájmu své bývalé společnosti," napsal Markey.
To vyvolává otázku, zda celý plán není především velkým PR trikem pro tyto start-upy, které pak budou moci snáze získávat finanční prostředky od investorů ohromených oficiální podporou Bílého domu.
