Německo slíbilo "společnou reakci" s NATO a EU kvůli ruským dronům v Rumunsku
1. 6. 2026
"Nenecháme se zastrašit ani rozdělit. Na tyto ruské kroky odpovíme společně. Veškerá naše solidarita je s naším spojencem v NATO a partnerem v EU, Rumunskem," řekl Wadephul během návštěvy OSN v New Yorku. Podle něj tento případ ukazuje, že bezohledné jednání Ruské federace ohrožuje bezpečnost občanů po celé Evropě. "Bdělost je cena za svobodu. Toto staré motto NATO dnes nabývá nového významu," řekl Wadephul a zdůraznil, že evropské země budou i nadále podporovat Ukrajinu a posilovat své obranné schopnosti.
V noci na 29. května na jihovýchodě Rumunska narazil dron, který úřady republiky a NATO označily za ruský, do desetipatrové obytné budovy v pohraničním městě Galati. V důsledku výbuchu a následného požáru byli zraněni dva lidé, včetně teenagera.
Poté Bukurešť oznámila uzavření generálního konzulátu Ruské federace v Konstantě a vyhoštění generálního konzula Andreje Košilina. "Veškerá odpovědnost [za incident] leží na Rusku," zdůraznil rumunský prezident Nicușor Dan. Současně podle něj ruský dron, který narazil do výškové budovy v Galati, změnil svou trajektorii poté, co byl sestřelen ukrajinskou protivzdušnou obranou nad městem Reni. Úřady požádaly NATO, aby urychlilo předání protidronového vybavení do Rumunska.
Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že reakce na uzavření generálního konzulátu "přijde brzy". Podle zástupkyně oddělení Marie Zacharové potřebuje Západ "humbuk" kolem dronu, aby odvedl pozornost od útoku Ozbrojených sil Ukrajiny na vysokou školu ve Starobilsku ("LNR"). Prezident Vladimir Putin naopak uvedl, že Moskva "provede objektivní vyšetřování" incidentu, pokud jí budou předány všechny materiály. "Nikdo nemůže říci, odkud pochází toto či ono letadlo, dokud nebude provedeno vyšetření tohoto letadla," řekl v pátek.
