Proti zástupci vedoucího hlavní muslimské organizace v Rusku byla otevřena kauza za podněcování nenávisti nebo nepřátelství
1. 6. 2026
Jak vyplývá ze soudního dokumentu, dne 11. června budou posouzeny materiály podle článku 20.3.1 Zákoníku o správních přestupcích ("Podněcování k nenávisti nebo nepřátelství, stejně jako ponížení lidské důstojnosti"). Maximální trest podle tohoto článku je správní zadržení až do 15 dnů.
Muchetdinov je doktorem teologie, kandidátem politických věd, rektorem Moskevského islámského institutu, členem prezidia SAM, držitelem medaile "Za ochranu Krymu" a Řádu Tatarstánu. V poslední době se však několikrát ocitl v centru skandálů. V srpnu 2025 moskevský městský soud uznal encyklopedický slovník "Islám na Severním Kavkaze", který editoval Muchetdinov, za "extremistický materiál". A v únoru 2026 se v rozhovoru pro Tatar-Inform do záběru dostala fotografie visící v jeho kanceláři – "Svátek mongolských vojenských vůdců... po vítězství nad sjednocenou rusko-poloveckou armádou na Kalce". Alexandr Djukov, člen Komise prezidentské rady pro mezietnické vztahy, pak uvedl, že obraz zobrazuje "ruská knížata umírající pod podlahou, na které hoduje Horda," a poslanec Státní dumy Michail Matvejev napsal slova odsouzení této náboženské postavy. Poté Muchetdinov obraz odstranil s tím, že odmítá "všechny spekulace o rusofobii, nesnášenlivosti vůči naší historii a kultuře, nelibosti vůči mé vlasti – velkému Rusku".
Správní řízení proti Muchetdinovovi bylo zahájeno na pozadí vlny zadržování muslimského duchovenstva po celém Rusku. 21. května vyšlo najevo zatčení muftího Mordovie hazrata Asainova a bývalého muftího Karelie Wisama Alího Bardvila, a 24. května soud poslal bývalého předsedu muslimské komunity severozápadu Muhammada Henniho a zástupce muftího Saratovské oblasti Al-Hih Nidala Awadalláha Ahmada do vězení v kauze účasti na teroristické organizaci Muslimské bratrstvo. Podle provládních telegramových kanálů bylo vyšetřováno také několik spolupracovníků šéfa SAM, Ravila Gajnutdina.
Zadržování začalo krátce po dubnovém prohlášení bývalého čečenského místopředsedy vlády Ruslana Kutajeva, který oznámil, že miliony muslimů v Moskvě jsou připraveny "vzít moc do svých rukou v hodině X". "Ustanovíme tam moc, která nám bude vyhovovat... Putin prohrál," řekl.
