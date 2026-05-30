Americký soudce nařídil odstranění Trumpova jména z Kennedyho centra
30. 5. 2026
Soudce rozhodl, že místo pro divadelní umění ve Washingtonu DC nelze přejmenovat bez zákona Kongresu
Soudce v pátek nařídil odstranění jména Donalda Trumpa z Kennedyho centra pro múzická umění a rozhodl, že prestižní sídlo ve Washingtonu DC nelze přejmenovat bez zákona Kongresu.
Americký okresní soudce Christopher Cooper ve Washingtonu nařídil Trumpově administrativě, aby do 14 dnů odstranila veškeré fyzické označení nesoucí Trumpovo jméno a odstranila veškeré odkazy na „Trumpovo Kennedyho centrum“ z oficiálních materiálů.
„Zakládající statut Kennedyho centra jasně stanoví, že centrum má být pojmenováno po prezidentu Kennedym a nemůže nést žádný jiný oficiální název ani být veřejnou památkou na základě jednostranného rozhodnutí správní rady,“ napsal Cooper. „Kongres dal Kennedyho centru jeho jméno a pouze Kongres jej může změnit.“
Soudce dodal: „Soud dospěl k závěru, že správní rada překročila své zákonné pravomoci, když jednostranně přejmenovala Kennedyho centrum na počest prezidenta Trumpa.“
Cooper rozhodl v soudním sporu, který podala Joyce Beattyová, demokratická kongresmanka z Ohia, která je členkou správní rady Kennedyho centra na základě své funkce v Kongresu.
Bílý dům na žádost o komentář okamžitě nereagoval.
Krátce po nástupu do úřadu loni Trump vyvolal kontroverzi, když se v únoru jmenoval předsedou správní rady Kennedyho centra a označil to za „převzetí“. Vyhodil správní radu a nahradil její členy svými vlastními nominanty.
Správní rada Kennedyho centra poté v prosinci hlasovala pro návrh na přidání Trumpova jména, čímž vyvrcholilo agresivní úsilí jeho administrativy přetvořit washingtonské umělecké a kulturní instituce podle jeho představ.
Pravnuk Johna F. Kennedyho, Joe Kennedy III, bývalý kongresman za Massachusetts, tehdy uvedl, že pochybuje o tom, že by bylo možné název centra legálně změnit.
„Kennedyho centrum je živou památkou na zavražděného prezidenta a je pojmenováno po prezidentu Kennedym podle federálního zákona. Nelze jej přejmenovat stejně, jako nikdo nemůže přejmenovat Lincolnův památník, bez ohledu na to, co kdokoli říká,“ napsal Kennedy III na X.
Tento krok také vedl k vlně umělců a divadelních souborů, kteří na protest zrušili své rezervace, včetně série představení muzikálu Hamilton, oceněného cenou Tony. Výkonná ředitelka Národního symfonického orchestru, Jean Davidson, odešla, aby se ujala vedení Wallis Annenberg Center for the Performing Arts se sídlem v Los Angeles. A v březnu Richard Grenell, Trumpův jmenovaný, který hrál klíčovou roli v úsilí o reformu instituce a boj proti „woke“ kultuře, oznámil, že odstupuje z funkce prezidenta.
Centrum, které dostává federální financování, je jedním z předních amerických uměleckých center s obrovským kulturním významem v hlavním městě USA a dlouho se těšilo podpoře obou stran. Pod Trumpem se však stalo prodlouženou rukou kulturní agendy Bílého domu.
Trump přesvědčil prezidenta FIFA Gianniho Infantina, aby tam v prosinci uspořádal losování mistrovství světa. Trump tam sám hostil udílení cen Kennedy Center Honors, promluvil k republikánům ve Sněmovně reprezentantů a v lednu tam také uvedl premiéru dokumentu o první dámě Melanii Trumpové.
Nyní bude na dva roky uzavřeno poté, co správní rada v březnu jednomyslně odhlasovala Trumpův kontroverzní plán dočasně uzavřít instituci kvůli renovaci. V prohlášení centrum uvedlo, že hlasovalo pro „komplexní revitalizační projekt“ trvající dva roky, který by měl začít po oslavách Dne nezávislosti v červenci a „následovat by mělo slavnostní znovuotevření“.
Mezi další velkolepé plány Trumpa pro hlavní město patří obrovský „Vítězný oblouk“ poblíž Lincolnova památníku a Národního hřbitova v Arlingtonu a taneční sál o rozloze 100 000 čtverečních stop na místě zbořeného východního křídla Bílého domu.
I tyto snahy čelí soudním sporům. Federální odvolací soud povolil Trumpově administrativě pokračovat ve výstavbě tanečního sálu, zatímco případ projednává, ačkoli část jeho federálního financování je nyní ohrožena v důsledku vzpoury senátních republikánů.
V loňském roce republikáni ve Sněmovně reprezentantů rovněž navrhli změnit název Opery Kennedyho centra na „Operu první dámy Melanie Trumpové“. Nařídili také provést revizi Smithsonian Institution.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse