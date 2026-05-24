Prolhaná metoda Novinek.cz
24. 5. 2026
Jiří Hlavenka
Zveřejní
se vylhaný, podvodný, ragebaitový titulek. Přitáhne velkou pozornost,
spustí povyk. Následně po pár hodinách je titulek upraven, aby nebyl
článek tak napadnutelný. Cíl přitáhnutí pozornosti, případně agenda
settingu "šílená progresivistická levice na Západě" je splněn.
Podruhé si ten článek stejně nikdo neotevře.
Dělají to běžně, ne jako omyl, ale jako metodu. Všiml jsem si toho sám několikrát a fact-checkeři upozorňují na další řadu případů. Jméno "autorky" Zadražilové jistě není těm, kdo sledují dění, neznámé.
Je to taková ochutnávka, co budeme dostávat v plných dávkách, až budou zlikvidována veřejnoprávní média. Urvou se úplně z řetězu.
Jinak článek zůstává lživý i po "úpravě":
a) jedná se o zcela nezávaznou směrnici, žádné nařízení, jen doporučení, a i hodnota je stanovena jako orientační.
b) týká se obecně veřejných institucí v Kodani (tedy třeba škol a úřadů), není cílená na seniory. (Opět lživý framing, se záměrným zacílením na typického čtenáře Novinky.cz
)
c) a nejpodstatnější: netýká se "masa" jako takového, ale masa hovězího. Tedy nikoli vepřového, drůbežího, ryb či mořských plodů.
Vůbec už nepřekvapí, že "autorka" Zadražilová vůbec neuvádí, kde tuto zprávu sebrala. Byla totiž zveřejněna (nepřekvapivě) na Muskově X.com
, kde ji opublikoval známý ultrapravicový influencer Mario Nawfal, který zde má 3.5 milionů sledujících a kterého často promuje Musk.
(Nawfal je bývalý prodejce hrnců, následně kryptoměn, výsledně se přebudoval na influencera. Ve svém pořadu hostí takové miláčky jako je britský kriminálník Andrew Tate, amplifikuje ultrapravicový a proruský obsah - přezdívá se mu taky Moscow Mario. Zasahoval vylhaným obsahem do rumunských prezidentských voleb.)
Člověk by si řekl, že uvedení zdroje by ještě mělo patřit ke standardnímu chování vydavatelů. Jak vidno, nikoli.
Dezinformace, překroucené a zveličené zprávy od lidí typu Nawfala pak přebírají "jakoby serióznější" alt-right média, opět ve známém modelu "my nic, my jsme jenom přebrali zprávu". Správně nakolejené Novinky.cz
se zařadily mezi ně.
