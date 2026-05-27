Putin podepsal zákon o použití armády k "ochraně" Rusů v zahraničí
27. 5. 2026Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon, který výrazně rozšiřuje jeho pravomoci k využívání ozbrojených sil v zahraničí.
Ministerstvo tvrdí, že úřady Lotyšska, Litvy a Estonska "zakazují" používání ruského jazyka, "přepisují historii" a vedou "represivní politiku útlaku a zastrašování". "Všechny pokusy řešit rozdíly jednáními jsou marné. V této souvislosti budeme samozřejmě muset naše nároky převést na soudní cestu odvoláním k hlavnímu soudnímu orgánu OSN – Mezinárodnímu soudnímu dvoru," řekl zástupce ministerstva zahraničí.
Současně Moskva již v této věci apelovala na mezinárodní instituce. Vysoký komisař OSN pro lidská práva a Vysoký komisař OBSE pro národní menšiny obdrželi stížnosti z ruské strany. "Ministerstvo provádí systematickou práci na všech možných platformách OSN zaměřených na lidská práva," zdůraznilo ministerstvo zahraničí. Bývalý náměstek generálního tajemníka OSN Sergej Ordžonikidze označil ruské odvolání k soudu za politický krok. "Je těžké předpovědět, kdy případ bude projednáván a jak bude posuzován. Poprvé v historii Mezinárodního soudního dvora tam náš soudce není," řekl odborník a dodal, že soudní proces může trvat "roky".
Mezinárodní soudní dvůr posuzuje spory mezi státy v souladu s normami mezinárodního práva a vydává poradní stanoviska. Jeho pravomoc je na zvážení stran. Navíc soud nemá prostředky k přímému vymáhání svých rozhodnutí. Po začátku rozsáhlé války na Ukrajině baltské země omezily vstup Rusů a začaly bourat sovětské památky. Na tomto pozadí ruské ministerstvo zahraničí označilo vedení Lotyšska, Litvy a Estonska za "rusofobní" a oficiální zástupkyně ministerstva Maria Zacharova obvinila Spojené státy a EU z podpory "protiruské kampaně Baltů".
Dříve Státní duma a Rada federace schválily zákon, který výrazně rozšířil pravomoci Vladimira Putina k využívání ozbrojených sil v zahraničí. Zvláště umožňuje prezidentovi zapojit armádu k "ochraně občanů Ruské federace" v případě "jejich zatčení, zadržení, trestního a jiného stíhání v zahraničí".
Posílení Putinových pravomocí přichází po sérii varování ze strany zemí NATO, že Kreml se připravuje na válku s jednou nebo více evropskými zeměmi. Šéf německé rozvědky BND tak hovořil o riziku ruské provokace v pobaltských zemích na způsob anexe Krymu. V únoru tohoto roku dánská rozvědka uvedla, že Rusko je schopno zahájit rozsáhlou válku v Evropě během pěti let.
Zdroj v ruštině: ZDE
