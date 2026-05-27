Rusko vypustilo na Kyjev dva "Orešniky". Jeden selhal a zřítil se poblíž okupovaného Doněcku
27. 5. 2026
Pravděpodobný neúspěch "Orešniku" byl zaznamenán kamerou v Doněcku, která byla nasměrována na sever. Video ukazuje pád šesti kusů submunice charakteristických pro tuto raketu v oblasti okupované Avdiivky neboli Jasynuvaty – asi 40 kilometrů od fronty, kde by mohly být umístěny pozice ruských jednotek.
Během útoku na Kyjev v noci 24. května monitorovací kanály hlásily start prvního "Orešniku" kolem jedné hodiny ráno, ale nebyly k dispozici žádné informace o tom, kam letěl. Zřejmě se raketa porouchala na cestě do ukrajinského hlavního města, po čemž ruská armáda odpálila druhý "Orešnik" v nejaderné verzi, který dosáhl Bílé Cerkve. Podle zakladatele týmu konfliktního zpravodajství (CIT) Ruslana Levijeva a kanálu Fighterbomber, který je blízko ruských leteckých sil, byla cílem tohoto útoku letecká základna.
Ruské ministerstvo obrany po útoku na Kyjev oznámilo použití výrazu "Orešniky" v množném čísle, ale neuvedlo přesný počet vypálených raket. Ministerstvo označilo útok za "reakci na teroristické útoky na Ukrajině" a uvedlo, že "všechny určené cíle byly zasaženy".
Podle ukrajinské agentury Ministerstva obrany "ArmyInform" stál útok na Kyjev 24. května Rusko 361 milionů dolarů, z čehož asi 50 milionů tvořil "Orešnik". Pokud bude odpálení druhé takové rakety potvrzeno, náklady na útok vzrostou na 411 milionů dolarů.
Zároveň však použití "Orešniku" nevzbudilo radost ani mezi z-blogery, kteří tomu říkali "výzdoba". Kanál Rybar napsal, že úder pomocí "kinetických slepých nábojů" má spíše psychologický efekt, který je "pokaždé nižší a nižší". "Dva majorové" poukázali na absenci "strategického nebo alespoň symbolického" cíle a "vojenský velitel" Vladimir Romanov řekl, že ministerstvo obrany "hloupě" udeřilo na zem "velmi drahým železem kvůli krásnému obrazu", kterému věří jen důchodci.
