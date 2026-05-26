Poslechněte si příběhy žen z Gazy, abyste plně pochopili hrůzy, které nám Izrael způsobuje
26. 5. 2026
Přežila jsem měsíce bombardování, než se mi podařilo uprchnout. Systematické ničení našich domovů zasáhlo všechny aspekty života žen, píše Olfat al-Kurd
Od začátku izraelského útoku na Gazu v říjnu 2023 jsem přišla o otce, bratra, jeho ženu a jejich dceru. Stále leží pohřbeni pod troskami. Můj dům, kde jsme bydleli s rodinou mého manžela, byl zničen izraelským bombardováním. V roce 2024, po měsících bombardování, útěku a vysídlení, se mi podařilo s rodinou uprchnout do Egypta. Od té doby tu žiji, ale vzpomínky na život v Gaze mě neustále provázejí. To, co se mi stalo, odráží realitu, které palestinské ženy v Gaze i nadále čelí během genocidy.
Od začátku války se mnoho žen v Gaze stalo jedinými živitelkami rodiny. Nespočetné množství žen zůstalo bez ochrany nebo domova a mnoho z nich přišlo o děti nebo celé rodiny. Nedávná zpráva OSN ukázala, že Izrael během této války zabil v Gaze více než 38 000 žen a dívek. Dalších 11 000 utrpělo zranění způsobující celoživotní postižení.
Žila jsem se svou šestičlennou rodinou ve čtvrti Shuja’iyya v Gaze. Život pod izraelskou okupací byl poznamenán násilím, strachem a neustálou nejistotou. Přesto jsme si v této realitě vybudovali důstojný a stabilní život s okamžiky radosti. Zůstat neochvějní tváří v tvář neúprosnému násilí se stalo naší formou odporu.
Pro mě tento odpor znamenal práci terénní výzkumnice pro B’Tselem, Izraelské informační centrum pro lidská práva na okupovaných územích, kde jsem dokumentovala porušování lidských práv v Gaze dlouho před genocidou. Pro mou rodinu to znamenalo držet se normality každodenního života: procházky po pobřeží Gazy, víkendové návštěvy u mých rodičů v uprchlickém táboře Jabaliya a návštěvy polí v Beit Lahia a Beit Hanoun. Místa a časy, na které mám živé vzpomínky, nyní všechny zničené Izraelem.
Byla jsem šestkrát vysídlena, než jsem v dubnu 2024 uprchla do Egypta. V říjnu 2023 jsme s rodinou opustili náš domov a strávili jsme několik dní na útěku pod těžkým bombardováním. Nejprve jsme našli útočiště v nemocnici al-Shifa, mezi ohromujícím počtem zraněných a mrtvých. Později, poté, co nám bylo nařízeno evakuovat severní Gazu, jsme se přestěhovali do al-Mughraqa a poté do Khan Younis, kde jsme žili v přeplněném útulku Unwra, spali ve stanu pod silným deštěm a bojovali o vodu, jídlo a palivové dřevo. Dlouhé fronty na toalety se staly součástí každodenního života. Odtud jsme se přestěhovali do Rafahu, než jsme nakonec uprchli do Egypta.
V den, kdy se nám konečně podařilo uprchnout, mě zaplavila směs radosti a smutku: radosti, protože jsme s rodinou přežili genocidu, a smutku, protože jsem si nikdy nepředstavovala, že jednoho dne opustím Gazu za tak bolestivých a zničujících okolností. Ženy z Gazy bojují o přežití. Místo bezpečí žijí ve strachu; místo rovnosti a spravedlnosti vidí, jak je jejich identita vymazávána; místo budoucnosti čelí existenciální nejistotě. Je to realita, v níž jsou systematicky ničeny základní životní podmínky a je jim upírána lidskost. To je prizma, skrze které je třeba chápat, co se děje v pásmu Gazy: komplexní zničení palestinské společnosti, v níž jsou ženy v první linii utrpení, ale také v čele boje o přežití.
Nedávno jsem shromáždila svědectví žen, které stále žijí v Gaze, pro zprávu o palestinských ženách v genocidě. Jejich výpovědi vykreslují obraz utrpení, které přesahuje okamžité potřeby. Dotýká se jejich mysli, mateřství, plodnosti a schopnosti udržet život. Nikdy nezapomenu na příběh Safaa al-Farmawi, jejíž patnáctiletá dcera Ghazal byla zabita v distribučním centru pomoci v Rafahu. Během hladomoru chodila Safaa každý den se svými dětmi do těchto center s humanitární pomocí v naději, že získá balíček s jídlem nebo mouku. Armáda zastřelila její dceru přímo před jejíma očima, když se snažila získat potravinovou pomoc.
Izraelská genocida spočívá také v systematickém ničení všech aspektů života a znemožnění palestinské budoucnosti v pásmu Gazy tím, že ničí infrastrukturu a sociální základy potřebné k přežití a rozvoji dalších generací. Rodiny, kterým se nějak podařilo násilí uniknout, byly i tak vystaveny strašlivému utrpení. Ženy tráví hodiny vařením na otevřeném ohni, ručním praním prádla, sháněním palivového dřeva a snahou uživit své rodiny. A to vše poté, co se systémy zdravotní péče a školství v pásmu Gazy v důsledku izraelských útoků zcela zhroutily. Mnoho dětí zemřelo na těžkou podvýživu. Pokud jde o těhotné ženy, většina z nich nemohla chodit na lékařské prohlídky ani sledovat průběh těhotenství u lékařů. Mnohé také trpěly nedostatkem adekvátní stravy a nezbytných vitamínů, což následně vedlo k podvýživě jejich novorozených dětí. Mnohé ženy nemohly své děti přirozeně kojit kvůli vlastnímu špatnému výživovému stavu, a tak byly odkázány na umělé mléko, které bylo vzácné a často nedostupné.
Život ve stanech má dopad na vztahy v rodině. Celé rodiny obývají jediný prostor. Chybí základní hygienické zařízení a každodenní život znamená neustálé vyrovnávání se s vážným nedostatkem vody a menstruačních hygienických potřeb. „Jediným řešením bylo použít kousky látky nebo malé kusy oblečení, které jsme nastříhaly a složily jako vložky, což byla velmi obtížná a nechutná situace,“ řekla mi jedna matka šesti dětí.
Ženy v Gaze se potýkají s nelidskými podmínkami, ale také s drtivou tíhou traumatických zážitků. „Můj život byl zničen a proměnil se v neustávající tragédii. Moje duše je unavená. Bolí mě srdce. Pláču nad sebou, nad peklem, do kterého jsem se dostala. Přála bych si, aby to byl jen zlý sen a abych se brzy probudila,“ Nabilah ’Abd a-Nabi, 50letá matka šesti dětí ze severozápadu města Gaza, mi řekla.
Zacházení se ženami je klíčové pro pochopení genocidy v Gaze. Nejde jen o přímé zabíjení žen, které rodí další generaci Palestinců. Jde o systematické ničení schopnosti žen udržovat život – krmit a vychovávat naše děti, zajistit jim bezpečí. Přesto ženy v Gaze vytrvale bojují za návrat k normálu. Bojují o přežití, lidskost, ženskost a identitu, i když genocida a ničení gazské společnosti pokračují.
„Ženy celého světa, vyzývám vás, abyste se k nám přidaly. Byly jsme připraveny o nejzákladnější lidské existence. Přišly jsme o své domovy, svobodu a soukromí. Naše životy, jak jsme je znaly, byly zničeny,“ apelovala Almaza a-Sultan, 46letá matka pěti dětí z Beit Lahiya. Je na čase, aby svět ukončil genocidu. Už nemůžeme déle čekat.
- Olfat al-Kurd je terénní výzkumnice pro B’Tselem, Izraelské informační centrum pro lidská práva na okupovaných územích
