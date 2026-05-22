Po prohlášeních, že muslimové jsou připraveni převzít moc v zemi, začalo v Rusku zatýkání
22. 5. 2026
Zadržení muftího Mordovie hazrata Asajnova a bývalého muftího Karélie Visama Alího Bardvila byla oficiálně potvrzena. První byl podezřelý z uplácení vedoucího magisterského programu "Islámská ekonomie a finance" na Mordovijské státní univerzitě. Zástupce muftího republiky, imám Rašit-hazrat Abdrašitov, uvedl, že podle vyšetřování se Asajnov snažil předat peníze, aby studenti mohli složit zkoušky. Bardvil byl podle TASS a spisu moskevského městského soudu 15. května zatčen na 15 dní za neposlušnost vůči policii na letišti Šeremetěvo kvůli odmítnutí předložit dokumenty.
Podle televizního moderátora Ruslana Ostaška byl Henny Mohammed, předseda CRC "Společenství muslimů severozápadu", zadržen v Petrohradu. Kromě toho pozornost bezpečnostních složek upoutal poradce muftího Saratovského regionu a učitel madrasy šejka Saida Al-Hiha Nidal Awadallah Ahmed.
Podle provládních kanálů byli zástupci duchovní správy muslimů (SAM) Ruska a spolupracovníci jejího vůdce, muftího Ravila Gajnutdina, zadrženi také v Moskvě a Severní Osetii a v Mordovii bylo najednou vyšetřováno pět osob. Tvrdí se, že bezpečnostní složky kontrolují jejich vazby na "zahraniční struktury" a organizaci Muslimské bratrstvo, která je v Rusku označena teroristickou.
Gainutdin je šéfem SAM od jeho založení v roce 1994. Pravidelně zastupuje muslimy na oficiálních akcích, včetně těch, kterých se účastní Vladimir Putin. V listopadu 2025 mu prezident udělil Řád "Za statečnou práci".
Přesto se v posledních letech vztahy organizace s úřady zkomplikovaly. V roce 2024 vydala generální prokuratura podání na SAM kvůli fatvě o polygamii a v roce 2025 moskevský městský soud uznal encyklopedický slovník "Islám na Severním Kavkaze", který editoval zástupce vedoucího oddělení Damir Muchetdinov, za extremistický kvůli článkům "Wahhábisté ze Severního Kavkazu" a "Dějiny islámu v Čečensku".
Zadržení proběhla po projevu bývalého místopředsedy vlády Čečenska Ruslana Kutajeva, který emigroval a řekl, že muslimové žijící v Moskvě jsou připraveni ve správný čas vzít moc do svých rukou. "V hodině X, kdy bude v Rusku nutné jednat, budeme jednat... Co je za námi? Lidi, kteří jim v případě potřeby utrhnou hlavy, odstřelí jim hlavy a půjdou na barikády... Založíme tam vládu, která nám bude vyhovovat," řekl v dubnu. Kutajev tvrdil, že v Rusku probíhá "chaos", nikdo "nevěří úřadům" a "všichni vědí, že Putin prohrál".
