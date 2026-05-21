Ještě jedna reakce od zelených

Píše Pavel Kraus:
nakonec mi to nedalo a posílám ještě odpověď na některé dotazy Borise Cveka.
Boris Cvek se ptá:
Mluvím o tom, že tady došlo k brutálnímu snížení daní pro
vysokopříjmové. Mluví o tom zelení? Mluví o tom, že jen při rušení
superhrubé mzdy je to půl bilionu a každý další rok o 150 miliard více?
Odpověď je, že zelení o tom mluvili v době, kdy se to dělo. Viz zde:
https://www.zeleni.cz/zadluzeni/
https://www.zeleni.cz/zvysovani-dph/
https://www.zeleni.cz/vladni-reforma-dani/
Boris Cvek se ptá:
Mluví zelení o tom, že podle šéfky Finanční správy jsou všechny daně v
ČR nastaveny ve prospěch bohatých a že to je neudržitelné?
Odpověď: Zelení o tom mluvili dřív než ona.
A nikoho to nezajímalo. Žádné noviny nerozpoutaly kritickou debatu na základě těchto výstupů.
Pokud si dnes Boris Cvek stěžuje, že se o těchto problémech nemluví, stěžuje si oprávněně. Ale pláče na špatném hrobě.
Pavel Kraus
